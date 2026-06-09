Одна из самых знаменитых локаций города — отель «Бурдж-аль-Араб» именуемый «Парусом». Но большинство туристических маршрутов проходит мимо него. Почему? Попасть сюда на экскурсию нереально! Почти нереально. Мы приглашаем вас посетить один из ресторанов «Паруса», а заодно полюбоваться интерьерами отеля и взглянуть на Дубай с высоты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Отель «Бурдж-аль-Араб», пожалуй, самое узнаваемое здание Арабских Эмиратов. Он интригует и притягивает внимание каждого гостя Дубая. Всем интересно: насколько шикарен отель внутри, если цена начинается от $1500 за ночь? Вы сможете лично ответить на этот вопрос. Я не обещаю провести вас в номера, однако в лобби знаменитого отеля и на его смотровую площадку мы попадём.

Для этого вам нужно забронировать столик в одном из ресторанов Бурдж-аль-Араба. На завтрак, обед или ужин, в одиночестве или уютной компании — на ваш выбор. Имея бронь, мы попадём внутрь отеля, осмотрим его роскошную обстановку и поднимемся на панорамную площадку, откуда вы полюбуетесь Дубаем. А после в полной мере насладитесь прекрасной авторской кухней.

Ресторан на выбор:

Al-Mahara («Ракушка») . Сет-меню из двух наименований (стартер и горячее блюдо), вода входит в стоимость. Обед 12:30 — 15:00, дети до 3-х лет — бесплатно, 4-11 лет — 50% стоимости, 12 лет и выше — полная стоимость. Ужин 19:00 — 00:00, детей не допускают.

Счёт — от $150 на человека.

. Сет-меню из двух наименований (стартер и горячее блюдо), вода входит в стоимость. Обед 12:30 — 15:00, дети до 3-х лет — бесплатно, 4-11 лет — 50% стоимости, 12 лет и выше — полная стоимость. Ужин 19:00 — 00:00, детей не допускают. Счёт — от $150 на человека. Al-Muntaha («Необычайная») , 27-й этаж. Сет-меню, напитки не входят в стоимость. Обед 12:30 — 15:30. Ужин 19:00 — 00:00. По пятницам 10:00 — 16:00.

Счёт — от $200 на человека.

, 27-й этаж. Сет-меню, напитки не входят в стоимость. Обед 12:30 — 15:30. Ужин 19:00 — 00:00. По пятницам 10:00 — 16:00. Счёт — от $200 на человека. Al-Iwan — арабский буфет, предлагает ливанскую кухню. Обед 12:00 — 15:30, дети до 11 лет — бесплатно, 12 и выше — полная стоимость.

Счёт — от $100 на человека.

— арабский буфет, предлагает ливанскую кухню. Обед 12:00 — 15:30, дети до 11 лет — бесплатно, 12 и выше — полная стоимость. Счёт — от $100 на человека. Sahn Eddar. Завтрак 08:00 — 11:00.

Счёт — от $100 на человека.

Завтрак 08:00 — 11:00. Счёт — от $100 на человека. Escape Lounge (бестселлер) — счёт от $50 на человека.

Организационные детали