Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
Групповая экскурсия в Дубае

Самый высокий небоскрёб, самый крупный торговый центр, самые элитные районы и самые шикарные виды

Чтобы увидеть все красоты города, одного дня, конечно, не хватит. Но за 6 часов можно осмотреть главные его достопримечательности. Для нашего маршрута мы выбрали всё «самое-самое», что есть в Дубае.

Хотим погрузить вас в роскошь этого города, влюбить в него и очаровать, пожалуй, самым шикарным и ультрасовременным мегаполисом Ближнего Востока.
Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
Ближайшие даты:
31
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$64
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Палма Джумейра. Вы проедете по рукотворному острову и сделаете кадры на фоне небоскрёбов Дубай Марина.

Дубайская Венеция. Посетите элитный комплекс с отелями, ресторанами, виллами и каналами вместо улиц. А ещё с видом на знаменитый отель «Парус».

Сук Мадинат Джумейра. После отправитесь на традиционный восточный базар, где сувенирные лавки и киоски ароматной еды соседствуют с люксовыми бутиками и ювелирными магазинами.

«Аль Каср». Полюбуетесь отелем, входящим в состав современного комплекса «Мадинат Джумейра» (Madinat Jumeirah), и Аллеей позолочённых лошадей — статуями, покрытыми настоящим золотом.

Резиденция шейха Дубая. Осмотрите снаружи дворец в арабском стиле и огромный парк.

Золотая (Дубайская) рамка. С высоты 150 метров увидите старые и новые кварталы города.

Аль Сиф. Взглянете на порт с лодками и яхтами, прогуляетесь по старинному району и посмотрите на древнее наследие — дома купцов.

Торговый центр Dubai Mall, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире торгово-развлекательный центр. Его фонтаны считаются одними из самых высоких и необычных. Вы полюбуетесь танцем водных струй и поймёте, почему от фонтанов приходят в восторг все без исключения. В центре увидите самый большой крытый аквариум на Ближнем Востоке и водопад с фигурками ныряльщиков за жемчугом.

Бурдж-Халифа. И конечно, мы посетим самое высокое здание в мире, где со смотровой площадки впечатлимся захватывающими видами на Дубай.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле комфорт-класса
  • Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $40
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы:

  • Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
  • Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел.

ежедневно в 11:00, 12:30 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:30 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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