Самый высокий небоскрёб, самый крупный торговый центр, самые элитные районы и самые шикарные виды
Хотим погрузить вас в роскошь этого города, влюбить в него и очаровать, пожалуй, самым шикарным и ультрасовременным мегаполисом Ближнего Востока.
янв
фев
фев
фев
фев
фев
фев
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$64
Описание
Что вас ожидает
Палма Джумейра. Вы проедете по рукотворному острову и сделаете кадры на фоне небоскрёбов Дубай Марина.
Дубайская Венеция. Посетите элитный комплекс с отелями, ресторанами, виллами и каналами вместо улиц. А ещё с видом на знаменитый отель «Парус».
Сук Мадинат Джумейра. После отправитесь на традиционный восточный базар, где сувенирные лавки и киоски ароматной еды соседствуют с люксовыми бутиками и ювелирными магазинами.
«Аль Каср». Полюбуетесь отелем, входящим в состав современного комплекса «Мадинат Джумейра» (Madinat Jumeirah), и Аллеей позолочённых лошадей — статуями, покрытыми настоящим золотом.
Резиденция шейха Дубая. Осмотрите снаружи дворец в арабском стиле и огромный парк.
Золотая (Дубайская) рамка. С высоты 150 метров увидите старые и новые кварталы города.
Аль Сиф. Взглянете на порт с лодками и яхтами, прогуляетесь по старинному району и посмотрите на древнее наследие — дома купцов.
Торговый центр Dubai Mall, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире торгово-развлекательный центр. Его фонтаны считаются одними из самых высоких и необычных. Вы полюбуетесь танцем водных струй и поймёте, почему от фонтанов приходят в восторг все без исключения. В центре увидите самый большой крытый аквариум на Ближнем Востоке и водопад с фигурками ныряльщиков за жемчугом.
Бурдж-Халифа. И конечно, мы посетим самое высокое здание в мире, где со смотровой площадки впечатлимся захватывающими видами на Дубай.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле комфорт-класса
- Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $40
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы:
- Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
- Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел.
ежедневно в 11:00, 12:30 и 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00, 12:30 и 13:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.