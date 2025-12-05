Мини-группа
до 6 чел.
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
Путешествие-трансфер по двум самым волшебным местам Дубая
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$150 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 дек в 13:00
$90 за человека
-
9%
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
$50
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан5 декабря 2025При вылете потерял телефон в аэропорту и соответственно все контакты. Благодаря оперативным и слаженным действиям данной команды удалось восстановить связь
- ШШухрат24 ноября 2025Отличный гид Азиз!!! Комфортная, чистая и безопасная машина. Прекрасные знания истории города и страны, обычаев, законов и людей. Рекомендуем всем однозначно!!!
- ЕЕлена13 ноября 2025Прекрасный гид Азиз!!! Нам крупно повезло! Обширные знания страны,обычаи, религии народов,законы!!!
На протяжении всей экскурсии были окружены заботой и вниманием!!!
Однозначно рекомендуем оказаться под его опекой!!!
- ИИрина20 октября 2025Замечательный гид, комфортная дорога,
- ААймира20 октября 2025Очень красивая
- SSergei29 марта 2025Все прошло отлично! Рекомендую!
- ААнтон18 марта 2025Это уже вторая экскурсия. Первая была Абу Даби. Все отлично. Честно, рекомендую!
- РРакитина13 января 2025Удобное посещение сразу трех известных парков за полдня. Организатор покупает билеты и осуществляет трансфер, при этом туристы имеют достаточно время
- ААртём19 ноября 2024Всё хорошо
- ТТатьяна19 ноября 2024Хороший вип трансфер, удачно по времени, успела увидеть сад цветов и в дневное время и в вечернее с подсветкой, очень впечатляет. Огромная глобальная ярмарка. Несмотря на то, что я спутала выход, водитель меня нашёл! Огромное спасибо за организацию. Всем рекомендую!
- ВВиктория11 ноября 2024Отличный трасфер по паркам, очень удобно и экономично по времени в сравнении с самостоятельной поездкой. Больше всего понравились сад цветов и бабочек.
- ООльга15 апреля 2024Это не просто круто, это супер круто!!! Посетили все локации указанные в маршруте - восторг полный!!! Джасур, наш гид очень
- AAlvydas14 марта 2024очень понравилос поездка. всё организованно очень хорошо. ненадо ни о чем беспокоится, стоят в очереди за билетами, все точно и вовремя. Фарук замечательний руководитель.
- ИИрина7 марта 20246 марта, группа 4 человека. Был русскоговорящий гид Давлат. Хорошо знает маршрут, довёз, обходя пробки, быстро, все наши пожелания выполнил. Во время поездки развёрнуто отвечал на вопросы, даже на самые нестандартные. Впечатления о парках у членов группы разные.
- EEvgenii1 марта 2024Все прошло замечательно.
- ЕЕкатерина29 февраля 2024Сад бабочек не понравился, мне кажется больше для детей.
Сад цветов очень понравился.
Глобал вилледж тоже не сильно впечатлил.
- ККсения10 февраля 2024Приехали во время, машина удобная, за беседой не заметили как доехали. Было достаточно времени, чтоб погулять во всех парках.
- ТТатьяна23 января 2024Парки очень понравились. Организация на высшем уровне. Были в трёх парках. Все вовремя, без задержек. . По нашей просьбе даже продлили на час последнюю экскурсию. Очень внимательные и отзывчивые. Советовать своим друзьям буду обязательно.
- кконстантин14 января 2024Посетили два прекрасных места, парк бабочек и парк цветов…. впечатлений больше, чем от посещения Бурдж Халифы… Тут обязательно надо побывать….
- ВВиктория19 ноября 2023Всё было круто👍🏽
