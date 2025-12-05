Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Ярмарка «Глобал-Вилладж»» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 9%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
На машине
7 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
Путешествие-трансфер по двум самым волшебным местам Дубая
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$150 за человека
По паркам Дубая
На машине
9 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 дек в 13:00
$90 за человека
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
9%
163 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
$50$55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    5 декабря 2025
    Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
    При вылете потерял телефон в аэропорту и соответственно все контакты. Благодаря оперативным и слаженным действиям данной команды удалось восстановить связь
    читать дальше

    и тур по Дубаю не пропал. Спасибо за отзывчивость и понимание лично Аише и гиду Азизу. На этих ребят можно положиться. Рекомендую.

  • Ш
    Шухрат
    24 ноября 2025
    Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
    Отличный гид Азиз!!! Комфортная, чистая и безопасная машина. Прекрасные знания истории города и страны, обычаев, законов и людей. Рекомендуем всем однозначно!!!
  • Е
    Елена
    13 ноября 2025
    Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
    Прекрасный гид Азиз!!! Нам крупно повезло! Обширные знания страны,обычаи, религии народов,законы!!!
    На протяжении всей экскурсии были окружены заботой и вниманием!!!
    Однозначно рекомендуем оказаться под его опекой!!!
  • И
    Ирина
    20 октября 2025
    Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
    Замечательный гид, комфортная дорога,
  • А
    Аймира
    20 октября 2025
    Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены
    Очень красивая
  • S
    Sergei
    29 марта 2025
    По паркам Дубая
    Все прошло отлично! Рекомендую!
  • А
    Антон
    18 марта 2025
    По паркам Дубая
    Это уже вторая экскурсия. Первая была Абу Даби. Все отлично. Честно, рекомендую!
  • Р
    Ракитина
    13 января 2025
    По паркам Дубая
    Удобное посещение сразу трех известных парков за полдня. Организатор покупает билеты и осуществляет трансфер, при этом туристы имеют достаточно время
    читать дальше

    для получения удовольствия от ознакомления с каждым парком.
    Г- н Фарух (если он сам лично встречает туристов) приятный собеседник, много знает о стране и с удовольствием рассказывает и отвечает на заданные вопросы.
    В случае нашей поездки, сопровождающие водители менялись, с разных локаций нас забирали каждый раз новые водители, и это немного вносило дискомфорт. Но тайминг был выдержан и услуга трансфера по всем паркам была выполнена.
    Рекомендую воспользоваться услугой - посещение трех парков за полдня, так как это удобная альтернатива самостоятельному посещению и тратами дополнительного времени на изучение маршрутов движения и самостоятельное передвижение.

  • А
    Артём
    19 ноября 2024
    По паркам Дубая
    Всё хорошо
  • Т
    Татьяна
    19 ноября 2024
    По паркам Дубая
    Хороший вип трансфер, удачно по времени, успела увидеть сад цветов и в дневное время и в вечернее с подсветкой, очень впечатляет. Огромная глобальная ярмарка. Несмотря на то, что я спутала выход, водитель меня нашёл! Огромное спасибо за организацию. Всем рекомендую!
  • В
    Виктория
    11 ноября 2024
    По паркам Дубая
    Отличный трасфер по паркам, очень удобно и экономично по времени в сравнении с самостоятельной поездкой. Больше всего понравились сад цветов и бабочек.
  • О
    Ольга
    15 апреля 2024
    По паркам Дубая
    Это не просто круто, это супер круто!!! Посетили все локации указанные в маршруте - восторг полный!!! Джасур, наш гид очень
    читать дальше

    интересный рассказчик, так много узнала про эмираты, обычаи, быт, культуру, политику, бизнес. Особенно интересно это сочеталось с тем что увидели!!! Особое спасибо за обед в рыбном ресторане)))

  • A
    Alvydas
    14 марта 2024
    По паркам Дубая
    очень понравилос поездка. всё организованно очень хорошо. ненадо ни о чем беспокоится, стоят в очереди за билетами, все точно и вовремя. Фарук замечательний руководитель.
  • И
    Ирина
    7 марта 2024
    По паркам Дубая
    6 марта, группа 4 человека. Был русскоговорящий гид Давлат. Хорошо знает маршрут, довёз, обходя пробки, быстро, все наши пожелания выполнил. Во время поездки развёрнуто отвечал на вопросы, даже на самые нестандартные. Впечатления о парках у членов группы разные.
  • E
    Evgenii
    1 марта 2024
    По паркам Дубая
    Все прошло замечательно.
  • Е
    Екатерина
    29 февраля 2024
    По паркам Дубая
    Сад бабочек не понравился, мне кажется больше для детей.
    Сад цветов очень понравился.
    Глобал вилледж тоже не сильно впечатлил.
  • К
    Ксения
    10 февраля 2024
    По паркам Дубая
    Приехали во время, машина удобная, за беседой не заметили как доехали. Было достаточно времени, чтоб погулять во всех парках.
  • Т
    Татьяна
    23 января 2024
    По паркам Дубая
    Парки очень понравились. Организация на высшем уровне. Были в трёх парках. Все вовремя, без задержек. . По нашей просьбе даже продлили на час последнюю экскурсию. Очень внимательные и отзывчивые. Советовать своим друзьям буду обязательно.
  • к
    константин
    14 января 2024
    По паркам Дубая
    Посетили два прекрасных места, парк бабочек и парк цветов…. впечатлений больше, чем от посещения Бурдж Халифы… Тут обязательно надо побывать….
  • В
    Виктория
    19 ноября 2023
    По паркам Дубая
    Всё было круто👍🏽
