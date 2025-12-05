Р Руслан Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены читать дальше и тур по Дубаю не пропал. Спасибо за отзывчивость и понимание лично Аише и гиду Азизу. На этих ребят можно положиться. Рекомендую. При вылете потерял телефон в аэропорту и соответственно все контакты. Благодаря оперативным и слаженным действиям данной команды удалось восстановить связь

Ш Шухрат Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены Отличный гид Азиз!!! Комфортная, чистая и безопасная машина. Прекрасные знания истории города и страны, обычаев, законов и людей. Рекомендуем всем однозначно!!!

Е Елена Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены Прекрасный гид Азиз!!! Нам крупно повезло! Обширные знания страны,обычаи, религии народов,законы!!!

На протяжении всей экскурсии были окружены заботой и вниманием!!!

Однозначно рекомендуем оказаться под его опекой!!!

И Ирина Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены Замечательный гид, комфортная дорога,

А Аймира Парк цветов и «Глобал-Вилладж» - билеты включены Очень красивая

S Sergei По паркам Дубая Все прошло отлично! Рекомендую!

А Антон По паркам Дубая Это уже вторая экскурсия. Первая была Абу Даби. Все отлично. Честно, рекомендую!

Р Ракитина По паркам Дубая читать дальше для получения удовольствия от ознакомления с каждым парком.

Г- н Фарух (если он сам лично встречает туристов) приятный собеседник, много знает о стране и с удовольствием рассказывает и отвечает на заданные вопросы.

В случае нашей поездки, сопровождающие водители менялись, с разных локаций нас забирали каждый раз новые водители, и это немного вносило дискомфорт. Но тайминг был выдержан и услуга трансфера по всем паркам была выполнена.

Рекомендую воспользоваться услугой - посещение трех парков за полдня, так как это удобная альтернатива самостоятельному посещению и тратами дополнительного времени на изучение маршрутов движения и самостоятельное передвижение. Удобное посещение сразу трех известных парков за полдня. Организатор покупает билеты и осуществляет трансфер, при этом туристы имеют достаточно время

А Артём По паркам Дубая Всё хорошо

Т Татьяна По паркам Дубая Хороший вип трансфер, удачно по времени, успела увидеть сад цветов и в дневное время и в вечернее с подсветкой, очень впечатляет. Огромная глобальная ярмарка. Несмотря на то, что я спутала выход, водитель меня нашёл! Огромное спасибо за организацию. Всем рекомендую!

В Виктория По паркам Дубая Отличный трасфер по паркам, очень удобно и экономично по времени в сравнении с самостоятельной поездкой. Больше всего понравились сад цветов и бабочек.

О Ольга По паркам Дубая читать дальше интересный рассказчик, так много узнала про эмираты, обычаи, быт, культуру, политику, бизнес. Особенно интересно это сочеталось с тем что увидели!!! Особое спасибо за обед в рыбном ресторане))) Это не просто круто, это супер круто!!! Посетили все локации указанные в маршруте - восторг полный!!! Джасур, наш гид очень

A Alvydas По паркам Дубая очень понравилос поездка. всё организованно очень хорошо. ненадо ни о чем беспокоится, стоят в очереди за билетами, все точно и вовремя. Фарук замечательний руководитель.

И Ирина По паркам Дубая 6 марта, группа 4 человека. Был русскоговорящий гид Давлат. Хорошо знает маршрут, довёз, обходя пробки, быстро, все наши пожелания выполнил. Во время поездки развёрнуто отвечал на вопросы, даже на самые нестандартные. Впечатления о парках у членов группы разные.

E Evgenii По паркам Дубая Все прошло замечательно.

Е Екатерина По паркам Дубая Сад бабочек не понравился, мне кажется больше для детей.

Сад цветов очень понравился.

Глобал вилледж тоже не сильно впечатлил.

К Ксения По паркам Дубая Приехали во время, машина удобная, за беседой не заметили как доехали. Было достаточно времени, чтоб погулять во всех парках.

Т Татьяна По паркам Дубая Парки очень понравились. Организация на высшем уровне. Были в трёх парках. Все вовремя, без задержек. . По нашей просьбе даже продлили на час последнюю экскурсию. Очень внимательные и отзывчивые. Советовать своим друзьям буду обязательно.

к константин По паркам Дубая Посетили два прекрасных места, парк бабочек и парк цветов…. впечатлений больше, чем от посещения Бурдж Халифы… Тут обязательно надо побывать….