Полёт на воздушном шаре над пустыней Дубая

Встретить рассвет в небе над песками (в стоимость также включены трансфер и завтрак)

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Солнечный диск поднимается над барханами — это зрелище ещё прекраснее из корзины воздушного шара… Позвольте себе это волшебство! Ночью наш водитель отвезёт вас к месту старта.

С опытным пилотом вы подниметесь на 400-450 метров над землёй (кстати, наблюдать за управлением шара тоже интересно) и за 60 минут полёта полюбуетесь пустыней и сделаете вау-фото.
Полёт на воздушном шаре над пустыней Дубая
Полёт на воздушном шаре над пустыней Дубая
Полёт на воздушном шаре над пустыней Дубая
Полёт на воздушном шаре над пустыней Дубая
Полёт на воздушном шаре над пустыней Дубая
Ближайшие даты:
20
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21
мар
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

  • Обратите внимание: необходимо внесение 100% предоплаты — после оформления заказа мы пришлем вам инструкцию
  • В стоимость также включены трансфер (только из отелей Дубая), завтрак, горячие и прохладительные напитки
  • В корзине шара максимум 25 человек
  • Шаром управляет профессиональный пилот. Сопровождение гида не предполагается. Водитель говорит на английском.

Правила отмены

Если вы отменяете заказ уже после 100% оплаты тура, то деньги не возвращаются (это связано с тем, что мы заранее выкупаем билеты). Если тур отменится из-за погоды, то мы предложим вам другую дату или полностью вернём деньги.

ежедневно в 03:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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