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покататься на квадроцикле, мы не хотели. И на верблюде можно было покататься за доплату по пустыни или бесплатно небольшой круг по загончику)

Мы решили воспользоваться бесплатным кругом 😅 Было страшно и весело))) Нас в отличие от всех остальных прокатили 2 круга (благодаря организаторам) и сделали фото и видео на мой телефон, за что очень благодарна 🙏 Потом мы поехали на машине по пустыне, и это красота безумная 😍😍😍 Благодаря нашим организаторам, мы выехали первые и первые оказались на локации для фото! Успели пофоткаться до приезда других машин ❤️ Ну и потом вечер в бедуинской деревне: можно было взять места стандарт или доплатить за вип (вип - более комфортные места, отдельный шведский стол с разнообразными блюдами (шашлык, салаты, плов, пицца и много еще всего), быстрая готовность (мы уже покушали, когда было готово у стандарта)! Вообщем мы взяли вип, доплата всего 50 дирхам на человека, не пожалели!

Также хочется отметить нашего сопровождающего! Он не терял нас из виду, помог найти самое удобное место, подходил постоянно и интересовался все ли у нас хорошо и нужна ли нам помощь!

И еще момент! Когда мы катались на верблюде, нас фоткал местный фотограф) мы посмотрели фото и решили отказаться, так как посчитали что на нашем телефоне фото не хуже 😅 Но в конце вечера, наш сопровождающий принес нам эти фото со словами: «подарок»! Это было очень приятно!

Экскурсию и ребят очень рекомендую, мы остались очень довольны!