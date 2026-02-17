Это путешествие для тех, кто хочет увидеть пустыню такой, какая она есть на самом деле: живой, изменчивой и впечатляющей.
Вас ждёт сафари по песчаным дюнам на мощных внедорожниках, прогулка на верблюдах, остановка на закате и вечер в традиционном пустынном лагере с ужином и шоу-программой — вдали от города, среди песков.
Вас ждёт сафари по песчаным дюнам на мощных внедорожниках, прогулка на верблюдах, остановка на закате и вечер в традиционном пустынном лагере с ужином и шоу-программой — вдали от города, среди песков.
Описание экскурсии
Путешествие начинается с выезда из Дубая в открытую пустыню. Уже через короткое время городской пейзаж сменится бескрайними дюнами — и начнётся динамичное катание на внедорожниках. По маршруту предусмотрена остановка для фотосъёмки на закате — в этот момент пустыня меняет цвет и особенно эффектно смотрится в кадре.
После сафари по дюнам вы отправитесь в бедуинский лагерь. Здесь вас ждёт спокойный вечер: культурные активности, ужин и развлечения в традиционной атмосфере. По завершении программы — возвращение в город.
Примерный тайминг
- Трансфер из отелей Дубая — с 14:00 до 14:30
- Катание по дюнам на джипах — около 30 минут
- Время в бедуинском лагере — примерно 2,5 часа
- Возвращение в отель — около 21:30
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках 4×4 — Nissan Patrol или Toyota Sequoia
- Обратите внимание: в автомобилях детские кресла не предусмотрены
- В стоимость входит трансфер из отеля и обратно, экстремальное катание на джипах, ужин в формате «шведский стол», безалкогольные напитки, танец живота, шоу с огнём, шоу танура
- С вами поедет один из гидов нашей команды
ежедневно в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$45
|Дети до 7 лет
|$39
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Most hotels, resorts, and accommodations in Dubai (or the city where the safari is offered)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саджад — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Мы — команда опытных русскоговорящих гидов с глубоким знанием природы, культуры и истории Дубая. Сопровождаем гостей на сафари по дюнам, делимся интересными фактами о флоре и фауне пустыни, рассказываем о жизни бедуинов и традициях региона. Наши программы устроены так, чтобы каждый этап путешествия был безопасным, увлекательным и насыщенным впечатлениями. Опыт работы команды водителей и инструкторов гарантирует высокий уровень комфорта и профессионализма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
потрясающая экскурсия, пустыня такой топ. . лучшее что я видел.
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Сегодня были на этой экскурсии!
Нам очень понравилось, рекомендую!
Понимала, что пустыня красивая, но не представляла что настолько ❤️ По организации:
Ребята забрали нас из отеля, без задержек!
На месте есть возможность за доплату
Нам очень понравилось, рекомендую!
Понимала, что пустыня красивая, но не представляла что настолько ❤️ По организации:
Ребята забрали нас из отеля, без задержек!
На месте есть возможность за доплату
Вам был полезен этот отзыв?
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