1. Подготовленный. Все предусмотрено, от воды для пассажиров, до специальной одежды для посещения мечети.

2. Гибкий. Согласовали маршрут заранее, но в процессе внесли немного изменений - всё без проблем. И по времени не возникло вопросов. И по остановкам в туалет не было неловкости.

3. Идейный. Это так важно, когда человеку искренне нравится его дело! Когда восхищение страной настоящее, когда рассказываемые истории интересны самому рассказчику! Вот и нам было интересно вообще всё).

4. Знающий. Не было ни одного вопроса, на который Наталья не знала ответа: «А вот там вдалеке, что за здание?», «А сколько стоит русская школа в Дубае?», «А что добывают в этой шахте?»… Вопросов было множество, и на все мы получили исчерпывающие ответы.

5. Приятный. Наталья легкая и спокойная. Смеялась над нашими дурацкими шутками, не настаивала ни на чём, не сравнивала страны (дабы никого не обидеть).

В общем, гид у нас был идеальный). Плюс удобная машина, очень вкусные сэндвичи по дороге и скидка на чай).

Категорически рекомендую!