Ипподром Мейдан – экскурсии в Дубае

Найдено 5 экскурсий в категории «Ипподром Мейдан» в Дубае на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Дубае с любовью
На машине
5 часов
207 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Все краски Дубая
На машине
5 часов
58 отзывов
Водная прогулка
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
12 дек в 13:00
14 дек в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
На яхте
3 часа
30 отзывов
Круиз
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
$329 за всё до 8 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
На машине
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану
Откройте для себя красоту Фуджейры и Индийского океана. Путешествие, полное открытий и незабываемых впечатлений, ждёт вас
Начало: На ресепшен вашего отеля
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
от $300 за человека
Вечерняя прогулка на парусной яхте
На яхте
3 часа
48 отзывов
Круиз
Романтический круиз на закате в Дубае
Представьте себе романтический вечер в Дубае: закат, море, вид на небоскрёбы и бокал просекко. Это идеальный способ провести время вдвоём
Начало: На Мина Рашид Марина
18 дек в 13:00
22 дек в 13:30
$359 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Arina
    19 ноября 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Отличный гид, большое спасибо! И программа - то что надо на весь день, не умотались. В том числе отдохнули на отельном пляже, там очень симпатично. Вообще интересен климат и пейзажи Фуджейры, горный массив. Советую это увидеть
  • А
    Алексей
    7 октября 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Ездили с гидом Натальей на экскурсию из Дубая к Индийскому океану — в Фуджейру.
    Наталья встретила нас прямо у отеля, и
    читать дальше

    вся поездка прошла на позитиве: по дороге рассказывала интересные факты о Дубае и жизни в ОАЭ, легко поддерживала разговор.

    Дорога через горы — просто красота (сначала их видели из самолёта когда прилетали в ОАЭ, а сейчас проехали сквозь них на машине)! Сделали много классных фото. В Фуджейре вкусно пообедали, потом пошли купаться — океан тёплый, волны, солёная вода… для нас это была первая встреча с океаном, и впечатления просто незабываемые!

    На обратном пути заехали в мечеть (очень старая мечеть, 15 век) и на фруктовый рынок — взяли спелые манго, самые вкусные за всю поездку 😄
    От экскурсии остались только приятные эмоции. Спасибо Наталье за заботу, лёгкое общение и отличный день!

  • Р
    Роман
    5 октября 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Шикарная экскурсия, нам очень понравилось! Все четко, все заявленное в описании посмотрели, Наталья отлично ориентируется в местных реалиях. Ездили из
    читать дальше

    Аджмана, природа отличается, море чуть прохладней, прекрасные горы вокруг… Наталья отлично все объясняла, отвечала на вопросы, хорошо помогала при общении, когда совершали покупки. Экскурсию однозначно рекомендую!

  • Г
    Георгий
    4 октября 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Очень понравилась поездка, узнали много интересного и нового, увидели прекрасные пейзажи, поплавали на рифе с черепахой, очень довольны, спасибо ✌️
  • А
    Алексей
    11 мая 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Поездка очень понравилась. По дороге интересные остановки. Наталья опытный и профессиональный гид который знает ответы на все вопросы касательно тура
    читать дальше

    и не только. Искупаться в океане это для нас было просто ТОП! Арендовав маску с трубкой смог разглядеть рыбок, крабов в ракушках и даже видел камбалу. К черепахам без жилета побоялся.

  • И
    Ирина
    13 марта 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Очередная экскурсия вместе с Трипстер и снова Потрясающая!!!!
    Наталья организовала нам незабываемую по позитивным ощущениям поездку! Красивейшие места посетили и без
    читать дальше

    спешки всё посмотрели. Погода была великолепная! Наталья сопровождала наше путешествие интересным рассказом о местах где мы проезжали и останавливались, а также открыла нам много интересных фактов об ОАЭ. Ну а снорклинг в Фуджейре был просто 🔥🔥🔥. Живой Риф в шаговой доступности от берега, поплавали с черепахами, увидели красоту подводного мира. Территория отеля чудесная, обед отличный, бассейн крутой! Заехали на фруктовый рыночек и купили экзотических фруктов по очень приятным ценам.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию!!!! Было очень здорово!! Наталье спасибо большущее за позитив и эмоции!

  • И
    Ирина
    10 января 2025
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Поездка на океан была на контрасте урбанического Дубая. Наталья, как экскурсовод великолепна, со знанием дела. Дети в восторге! 10 часов пролетело на одном дыхании. Будем советовать её своим друзьям
  • Р
    Роман
    10 ноября 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Спасибо большое, все было прекрасно, замечательная экскурсия. Огромное спасибо Наталье, человек с прекрасным чувством юмора, зарядом позитива и прекрасным знанием своего дела. Спасибо
  • А
    Алена
    8 ноября 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    У нас была потрясающая поездка, полная разных историй и фактов, основанных на богатом культурном опыте Натальи!
    Удалось увидеть не только сам
    читать дальше

    Индийский океан, но и горы Шарджи!
    Захватывающая поездка с комфортом и хорошим настроением запомнится нам на долго.
    Если честно, очень грустно, что до следующего раза ждать целый год… уже хочется повторить!

  • А
    Анастасия
    23 июля 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив острова Снупи. Для туристов
    читать дальше

    без машины наверное оптимальный вариант. Для меня минусом была стоимость (на мой взгляд, сильно завышена, особенно если ехать семьей). Если вдвоем, например, то будет отлично. Потому что стоимость идет с человека, хоть нам и сделали небольшую скидку на детей. Сама гид была довольно отстраненной и равнодушной, и больше выполняла роль водителя, нежели экскурсовода. Но возможно мы просто не совпали. . В самом отеле питание было ужасное, но на пляже мало людей, так как попали на период Рамадана. В целом, поездка была полезная, так как теперь вот все эти места мы будем ездить самостоятельно.

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Все прошло неплохо. Много интересной информации от экспата, которая давно живет в ОАЭ и изнутри знает многие аспекты местной жизни. Интересные и «инстаграммные» локации для остановок, сами вряд ли додумались туда заехать.
  • М
    Максим
    17 мая 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая, через горы. В отеле,
    читать дальше

    где мы загорали и обедали живет очень умный котик, и птичка с синими крыльями, которую спасла Наталья, птичка теперь там живет с людьми:)))

  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Этот удивительный и увлекательный маршрут должен совершить каждый! Ведь эта поездка - возможность увидеть и узнать многоранность и красочность эмиратов!
    читать дальше

    Прибавте к этому ещё значительный опыт и умение увлечь своими рассказами о стране гида Наталье. И вам откроется уникальная возможность пополнить свой отпуск незабываемыми впечатлениями! Искренне рекомендую!

  • М
    Максим
    20 марта 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Наталья – крутая! Пунктуальная, умная, открытая и отзывчивая! Делает свое дело с любовью! Нам было комфортно и интересно в течение всего дня. А еще Наталья – хороший водитель (!)
  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Отличный получился день! Мы с мужем ездили на индивидуальную экскурсию в Фуджейру: необыкновенная красота и чудесный отдых!
    Наталья восхитительна! Таким должен
    читать дальше

    быть гид!
    1. Подготовленный. Все предусмотрено, от воды для пассажиров, до специальной одежды для посещения мечети.
    2. Гибкий. Согласовали маршрут заранее, но в процессе внесли немного изменений - всё без проблем. И по времени не возникло вопросов. И по остановкам в туалет не было неловкости.
    3. Идейный. Это так важно, когда человеку искренне нравится его дело! Когда восхищение страной настоящее, когда рассказываемые истории интересны самому рассказчику! Вот и нам было интересно вообще всё).
    4. Знающий. Не было ни одного вопроса, на который Наталья не знала ответа: «А вот там вдалеке, что за здание?», «А сколько стоит русская школа в Дубае?», «А что добывают в этой шахте?»… Вопросов было множество, и на все мы получили исчерпывающие ответы.
    5. Приятный. Наталья легкая и спокойная. Смеялась над нашими дурацкими шутками, не настаивала ни на чём, не сравнивала страны (дабы никого не обидеть).
    В общем, гид у нас был идеальный). Плюс удобная машина, очень вкусные сэндвичи по дороге и скидка на чай).
    Категорически рекомендую!

  • A
    Anna
    15 февраля 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Несмотря на пасмурную погоду поездка нам понравилась. Красивый маршрут через горы с осиановками у водохранилища, старинной деревни, красивые виды. С удовольствием отдохнули в отеле, будем знать это место, чтобы в будущем приехать на подольше. Спасибо Наталье за интересную экскурсию.
  • И
    Ирина
    20 января 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Прекрасно организованная экскурсия. Наталья обязательный, корректный и обаятельный человек. Были на связи с момента бронирования, ответила на все вопросы. Комфортный
    читать дальше

    транспорт, для туристов есть дополнительные бутылочки воды, что крайне важно в дороге. Маршрут протекает по очень живописным местам штата Шарджа и Фуджейра. Видели по пути верблюдов. Аскетизм пустыни и скал завораживает, создает ощущение фантастической нереальности, играя на контрасте с мегаполисом Дубай. По пути живописное горное озеро, древняя крепость, к сожалению была закрыта на ремонтные работы. Наталья хорошо знает историю страны и охотно делится этими знаниями. Температура воды в океане 8 января была 26 градусов, можно было с комфортом поплавать и поснорклить. Обязательно берите сопровождение во время снорклинга, всего 100 дирхам, были небольшие волн и вода была замутненная. Это позволяло рассмотреть подводный мир, рыбок, проплыла большая черепаха. Но ориентироваться под водой одному сложно. Для экскурсии комфортнее будние дни, народу нет совсем. Пляж полностью принадлежит вам. Отель живописный, много зелени, птички поют, хороший обед. Есть массажный кабинет. Обязательно возьмите массаж, массажист отлично работает. Стоимость всего 50$. Поездку однозначно рекомендую, Наталье 5 баллов. У нее есть еще дополнительные авторские экскурсии, если приведется еще раз приехать в Эмираты обязательно воспользуюсь.

  • Т
    Тимофей
    10 января 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Экскурсия великолепная, всем советую. Наталья просто кладезь знаний о Дубае и об ОАЭ. Сама поездка очень комфортная, по дороге в
    читать дальше

    Фуджейру остановка у озера с пресной водой - можно сделать классные фото. Наталья рассказывает обо всём, что проезжаем мимо - пустыня, верблюды, шатры бедуинов, тоннели в горах и так далее.
    В самой Фуджейре вы приезжаете в отель с бассейном и шикарным пляжем. Главная фишка - большой валун в океане, вокруг которого плавают много разных рыб.
    В отеле обед - шведский стол, а на океане можно находиться до 18.00.
    Обратный путь тоже комфортный.
    Всем советую данную экскурсию.

  • К
    Катерина
    16 октября 2023
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Замечательная поездка! Наталья - первоклассный гид и очень душевный человек с невероятной энергетикой! Мы чудесно провели время вместе, насладившись горными
    читать дальше

    красотами в пути, ласковыми волнами океана, вкусным обедом, аюрведическим массажем и, конечно же, общением с местными котиками:) Это путешествие стало для меня настоящей перезагрузкой, огромное спасибо! Однозначно рекомендую всем.

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2023
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Это вторая наша экскурсия с Натальей. Познакомились с индийским океаном и отелем на берегу. Провели на пляже весь день. Отличный
    читать дальше

    обед в отеле. Дорога не быстрая, но благодаря Наталье, даже не заметили как добрались туда - через тоннели, а обратно по другому маршруту - заезжали на базарчик с фруктами. Манго самое вкусное и дешевое на том базарчике! До встречи! Наталья! Мы обязательно вернемся!!!

