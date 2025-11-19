Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В вашем отеле
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
12 дек в 13:00
14 дек в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Круиз
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
$329 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану
Откройте для себя красоту Фуджейры и Индийского океана. Путешествие, полное открытий и незабываемых впечатлений, ждёт вас
Начало: На ресепшен вашего отеля
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
от $300 за человека
Круиз
Романтический круиз на закате в Дубае
Представьте себе романтический вечер в Дубае: закат, море, вид на небоскрёбы и бокал просекко. Это идеальный способ провести время вдвоём
Начало: На Мина Рашид Марина
18 дек в 13:00
22 дек в 13:30
$359 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArina19 ноября 2025Отличный гид, большое спасибо! И программа - то что надо на весь день, не умотались. В том числе отдохнули на отельном пляже, там очень симпатично. Вообще интересен климат и пейзажи Фуджейры, горный массив. Советую это увидеть
- ААлексей7 октября 2025Ездили с гидом Натальей на экскурсию из Дубая к Индийскому океану — в Фуджейру.
Наталья встретила нас прямо у отеля, и
- РРоман5 октября 2025Шикарная экскурсия, нам очень понравилось! Все четко, все заявленное в описании посмотрели, Наталья отлично ориентируется в местных реалиях. Ездили из
- ГГеоргий4 октября 2025Очень понравилась поездка, узнали много интересного и нового, увидели прекрасные пейзажи, поплавали на рифе с черепахой, очень довольны, спасибо ✌️
- ААлексей11 мая 2025Поездка очень понравилась. По дороге интересные остановки. Наталья опытный и профессиональный гид который знает ответы на все вопросы касательно тура
- ИИрина13 марта 2025Очередная экскурсия вместе с Трипстер и снова Потрясающая!!!!
Наталья организовала нам незабываемую по позитивным ощущениям поездку! Красивейшие места посетили и без
- ИИрина10 января 2025Поездка на океан была на контрасте урбанического Дубая. Наталья, как экскурсовод великолепна, со знанием дела. Дети в восторге! 10 часов пролетело на одном дыхании. Будем советовать её своим друзьям
- РРоман10 ноября 2024Спасибо большое, все было прекрасно, замечательная экскурсия. Огромное спасибо Наталье, человек с прекрасным чувством юмора, зарядом позитива и прекрасным знанием своего дела. Спасибо
- ААлена8 ноября 2024У нас была потрясающая поездка, полная разных историй и фактов, основанных на богатом культурном опыте Натальи!
Удалось увидеть не только сам
- ААнастасия23 июля 2024Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив острова Снупи. Для туристов
- ИИрина19 мая 2024Все прошло неплохо. Много интересной информации от экспата, которая давно живет в ОАЭ и изнутри знает многие аспекты местной жизни. Интересные и «инстаграммные» локации для остановок, сами вряд ли додумались туда заехать.
- ММаксим17 мая 2024Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая, через горы. В отеле,
- ЕЕлена6 мая 2024Этот удивительный и увлекательный маршрут должен совершить каждый! Ведь эта поездка - возможность увидеть и узнать многоранность и красочность эмиратов!
- ММаксим20 марта 2024Наталья – крутая! Пунктуальная, умная, открытая и отзывчивая! Делает свое дело с любовью! Нам было комфортно и интересно в течение всего дня. А еще Наталья – хороший водитель (!)
- ЕЕвгения12 марта 2024Отличный получился день! Мы с мужем ездили на индивидуальную экскурсию в Фуджейру: необыкновенная красота и чудесный отдых!
Наталья восхитительна! Таким должен
- AAnna15 февраля 2024Несмотря на пасмурную погоду поездка нам понравилась. Красивый маршрут через горы с осиановками у водохранилища, старинной деревни, красивые виды. С удовольствием отдохнули в отеле, будем знать это место, чтобы в будущем приехать на подольше. Спасибо Наталье за интересную экскурсию.
- ИИрина20 января 2024Прекрасно организованная экскурсия. Наталья обязательный, корректный и обаятельный человек. Были на связи с момента бронирования, ответила на все вопросы. Комфортный
- ТТимофей10 января 2024Экскурсия великолепная, всем советую. Наталья просто кладезь знаний о Дубае и об ОАЭ. Сама поездка очень комфортная, по дороге в
- ККатерина16 октября 2023Замечательная поездка! Наталья - первоклассный гид и очень душевный человек с невероятной энергетикой! Мы чудесно провели время вместе, насладившись горными
- ТТатьяна12 мая 2023Это вторая наша экскурсия с Натальей. Познакомились с индийским океаном и отелем на берегу. Провели на пляже весь день. Отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Ипподром Мейдан»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Ипподром Мейдан" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 180 до 359. Туристы уже оставили гидам 395 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Ипподром Мейдан», 395 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль