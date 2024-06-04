Круизы из Дубая – экскурсии в Дубае

Найдено 6 экскурсий в категории «Круизы из Дубая» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Круиз
10 часов
16 отзывов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Дубай: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
4 отзыва
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Отличная, хорошо организованная экскурсия! Все ненапряжно, продуманно и очень классно! Семья осталась в восторге, море впечатлений! Катание на скоростной лодке,
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    банан, снорклинг, рыбалка и купание в открытом море, вкусный обед и душевные гиды! Отдельное спасибо нашему гиду Тимуру! Было очень комфортно и профессионально! Молодцы! Рекомендую, не пожалеете!

  • А
    Ангелина
    18 мая 2024
    Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
    Поездка с самого начала доставляла удовольствие, нас максимально оперативно старались забрать, чтобы не задерживать в дороге. На кораблике нас ждал
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    очень приветливый и заботливый персонал с улыбчивым штурманом! Гид Руслан чутко и внимательно руководил организационными моментами, стараясь увлечь каждого! Приятный, с хорошим чувством юмора, может поддержать душевную беседу и ответить на интересующие вопросы👍Спасибо всем огромное за настроение и отличные фото на память👍 Меня еще музыка порадовала, спасибо за релакс и за встряску!!!

    Поездка с самого начала доставляла удовольствие, нас максимально оперативно старались забрать, чтобы не задерживать в дороге
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
    Мы замечательно покатались на кораблике. Посетили все заявленные места, послушали гида. Она очень развёрнуто отвечала на вопросы. Трансфер был немного
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    утомительный, нас долго собирали и не сразу развезли. Хорошо, что мы даже не рассчитывали вернуться в отель к ужину. А то точно бы опоздали

  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
    Все супер, Виталию большое спасибо! Был внимателен и интересен)
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
    Всё отлично!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
    Все было замечательно, включая еду. Дети в счастье. Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2024
    Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
    Были на данной экскурсии вчера. Трансферы организованы четко. Всё очень понравилось! Гид много рассказала о современном Дубае. Но хотелось чуть больше услышать об истории ОАЭ или самого Дубая, о том, как живут местные жители.
    Были на данной экскурсии вчера. Трансферы организованы четко. Всё очень понравилось! Гид много рассказала о современном
  • А
    Александр
    11 ноября 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Благодарим за прекрасную прогулку! Яхта достаточно вместительная. Кому важно - столика на верхней палубе нет. Но могут легко разместиться 10-12
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    человек. Капитан и команда доброжелательны, готовы рассказать обо всем, что интересует. Нашего уровня английского не хватило для общения. Но мы больше просто хотели насладиться видами и самой прогулкой. Катались с 17.00 до 19.00. Понравилось то, что с 17.00 до 18.00 при свете дня можно рассмотреть все, а с 18.00 до 19.00 город весь в огнях. Так что рекомендуем! Оплатили предоплату 70 долларов и 280 наличными по факту на яхте.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Круизы из Дубая»

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  1. День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
  2. Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
  3. Морская VIP-прогулка на яхте
  4. К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
  5. Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Круизы из Дубая" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 50 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Круизы из Дубая», 250 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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