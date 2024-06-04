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человек. Капитан и команда доброжелательны, готовы рассказать обо всем, что интересует. Нашего уровня английского не хватило для общения. Но мы больше просто хотели насладиться видами и самой прогулкой. Катались с 17.00 до 19.00. Понравилось то, что с 17.00 до 18.00 при свете дня можно рассмотреть все, а с 18.00 до 19.00 город весь в огнях. Так что рекомендуем! Оплатили предоплату 70 долларов и 280 наличными по факту на яхте.