Описание водной прогулки
Приглашение на морской круиз в Дубае
Мы рады пригласить вас на незабываемый морской круиз на высококомфортабельном катере по удивительным местам Дубая. Это будет замечательная возможность насладиться красотой этого уникального города с воды.
Начало нашего путешествия
Наша 2-часовая прогулка начнется с рукотворного канала Дубай Марина, который славится своим яхт-клубом, променадом и футуристическими небоскребами. Здесь вы сможете насладиться великолепными видами и атмосферой, которые создают эти современные архитектурные шедевры.
Уникальные достопримечательности
Во время нашего круиза мы проплывем мимо самого большого в мире колеса обозрения "Dubai Eye". Это впечатляющее сооружение является символом города и дарит незабываемые эмоции. Далее мы будем двигаться вдоль роскошного пляжа “Джумейра Бич Резиденс”, где вас ожидают захватывающие виды на лазурное море и золотистый песок.
Искусственный остров Пальма Джумейра
Мы также обогнем знаменитый искусственный остров Пальма Джумейра, который славится своим уникальным дизайном и великолепными отелями. Особое внимание мы уделим отелю Атлантис, который является главным украшением этого острова и привлекает туристов со всего мира.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного морского приключения и насладиться всеми красотами Дубая с воды!
индивидуально по договорённости
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Отель Атлантис
- Район JBR
- Дубай Марина
- Пальмовый Остров
- Полуостров Blue Water
- Колесо обозрение Dubai Eye
Что включено
- Услуги команды и русскоговорящего капитана
- Прогулка вокруг Пальмового острова
- Трансфер из отеля для туристов из Дубая (при выборе опции)
- Вода и другие прохладительные напитки
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей (при выборе опции)
- Питание
- Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ВНИМАНИЕ
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города)
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Все рассказал, показал, удобно разместил на лодке и ловко справлялся с управлением! Спасибо менеджеру Спутника за доброжелательность и клиентоориентированность!!! 👍👍👍
Спасибо