На катере вокруг Пальмового острова (с трансфером и без)

На катере вокруг Пальмового острова
Насладитесь красотой Дубая с лучших ракурсов. Прокатитесь на скоростном катере по Дубай Марине и мимо роскошных пляжей. Глаза Дубая, Пальмовый остров, отель Атлантис и дубайские небоскребы предстанут перед вами с воды.
4.7
7 отзывов
На катере вокруг Пальмового острова (с трансфером и без)
На катере вокруг Пальмового острова (с трансфером и без)
На катере вокруг Пальмового острова (с трансфером и без)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание водной прогулки

Приглашение на морской круиз в Дубае

Мы рады пригласить вас на незабываемый морской круиз на высококомфортабельном катере по удивительным местам Дубая. Это будет замечательная возможность насладиться красотой этого уникального города с воды.

Начало нашего путешествия

Наша 2-часовая прогулка начнется с рукотворного канала Дубай Марина, который славится своим яхт-клубом, променадом и футуристическими небоскребами. Здесь вы сможете насладиться великолепными видами и атмосферой, которые создают эти современные архитектурные шедевры.

Уникальные достопримечательности

Во время нашего круиза мы проплывем мимо самого большого в мире колеса обозрения "Dubai Eye". Это впечатляющее сооружение является символом города и дарит незабываемые эмоции. Далее мы будем двигаться вдоль роскошного пляжа “Джумейра Бич Резиденс”, где вас ожидают захватывающие виды на лазурное море и золотистый песок.

Искусственный остров Пальма Джумейра

Мы также обогнем знаменитый искусственный остров Пальма Джумейра, который славится своим уникальным дизайном и великолепными отелями. Особое внимание мы уделим отелю Атлантис, который является главным украшением этого острова и привлекает туристов со всего мира.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного морского приключения и насладиться всеми красотами Дубая с воды!

индивидуально по договорённости

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Отель Атлантис
  • Район JBR
  • Дубай Марина
  • Пальмовый Остров
  • Полуостров Blue Water
  • Колесо обозрение Dubai Eye
Что включено
  • Услуги команды и русскоговорящего капитана
  • Прогулка вокруг Пальмового острова
  • Трансфер из отеля для туристов из Дубая (при выборе опции)
  • Вода и другие прохладительные напитки
Что не входит в цену
  • Трансфер из отелей (при выборе опции)
  • Питание
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуально по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ
  • Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании
  • Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города)
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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A
19 ноя 2024
Отличная организация. Четкая инструкция, как найти нужный причал. Капитан Геннадий внимательный и приветливый. Спасибо! Мы отлично провели время.
E
21 мар 2024
Мы в полном восторге от поездки! Абдул потрясающий капитан и гид!
Б
20 мар 2024
Были на экскурсии 17.03.2024 гид Абдул Ахад Капитан (Влад). От всего сердца и с огромным чувством благодарности говорим Вам СПАСИБО! Мы, тоже, как и многие в отзывах, нашли гида по
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интернету и не просто не ошиблись, а ОЧЕНЬ были рады. Вы очень любите то, чем занимаетесь. Профессиональные качества, скромность, пунктуальность, неформальный подход, желание как можно больше донести до туристов, инициатива и желание сделать наш отдых увлекательным и познавательным — вот то, что в первую очередь отличает Вас от других гидов. Вы очень приятный человек и хотелось бы обязательно еще встретиться не раз, поистине хорошего друга мы обрели в Вашем лице. Всего Вам самого доброго и хорошего. Всем рекомендуем не мучиться и не искать НИКОГО, а обращаться к профессионалу!!!

R
3 июл 2023
И
30 янв 2023
Отличная экскурсия! Интересная и познавательная! Капитан Егор большой молодец!
Все рассказал, показал, удобно разместил на лодке и ловко справлялся с управлением! Спасибо менеджеру Спутника за доброжелательность и клиентоориентированность!!! 👍👍👍
A
10 янв 2023
Прогулка была приятная. Но капитан не предупредил что на носу катера может сильно заливать волнами, мы промокли. Так же было прохладно, не предложил пледы, пока сами не просили. Иногда слишком быстро шли было не комфортно. В целом хочется больше сервиса.
Спасибо
J
3 июл 2021

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