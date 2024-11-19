Насладитесь красотой Дубая с лучших ракурсов. Прокатитесь на скоростном катере по Дубай Марине и мимо роскошных пляжей. Глаза Дубая, Пальмовый остров, отель Атлантис и дубайские небоскребы предстанут перед вами с воды.

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Описание водной прогулки

Приглашение на морской круиз в Дубае

Мы рады пригласить вас на незабываемый морской круиз на высококомфортабельном катере по удивительным местам Дубая. Это будет замечательная возможность насладиться красотой этого уникального города с воды.

Начало нашего путешествия

Наша 2-часовая прогулка начнется с рукотворного канала Дубай Марина, который славится своим яхт-клубом, променадом и футуристическими небоскребами. Здесь вы сможете насладиться великолепными видами и атмосферой, которые создают эти современные архитектурные шедевры.

Уникальные достопримечательности

Во время нашего круиза мы проплывем мимо самого большого в мире колеса обозрения "Dubai Eye". Это впечатляющее сооружение является символом города и дарит незабываемые эмоции. Далее мы будем двигаться вдоль роскошного пляжа “Джумейра Бич Резиденс”, где вас ожидают захватывающие виды на лазурное море и золотистый песок.

Искусственный остров Пальма Джумейра

Мы также обогнем знаменитый искусственный остров Пальма Джумейра, который славится своим уникальным дизайном и великолепными отелями. Особое внимание мы уделим отелю Атлантис, который является главным украшением этого острова и привлекает туристов со всего мира.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного морского приключения и насладиться всеми красотами Дубая с воды!