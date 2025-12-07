Мои заказы

Прогулка на яхте в Дубае: барбекю, купание и катание с горки

Отдохнуть, попробовать вкусные блюда и насладиться аквапарком прямо на борту
Вас ждёт морской отдых в одном из лучших его проявлений: жаркое солнце, прозрачная вода, прекрасные виды, барбекю и развлечения. Мы пройдём по живописному маршруту, угостим вас свежими блюдами и напитками. И сделаем остановку, чтобы вы могли искупаться и прокатиться с водной горки.
Прогулка на яхте в Дубае: барбекю, купание и катание с горки© Самвел
Описание водной прогулки

  • Вы полюбуетесь красотой Дубая с борта комфортабельной яхты.
  • Позагораете и отдохнёте на палубе.
  • Побалуете себя вкусным барбекю, приготовленным на борту нашим шеф-поваром.
  • Искупаетесь в кристально чистой воде и прокатитесь с надувной водной горки.

Маршрут прогулки

  • Дубайская гавань.
  • Джумейра Бич Резиденс.
  • Лагуна Пальма Джумейра (остановка для купания).

Организационные детали

  • С вами будет опытный капитан, на судне есть спасательные жилеты, перед отплытием мы проведём инструктаж по безопасности.
  • В стоимость включено барбекю (меню вы можете посмотреть в галерее), а также безалкогольные напитки и алкоголь (пиво, вино, коктейли).
  • Обратите внимание, это групповая прогулка: на яхте с вами могут быть другие участники.

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$148
Дети до 12 лет$73
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дубайской гавани
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самвел
Самвел — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 148 туристов
Занимаемся организацией экскурсий, морских прогулок, арендой яхт, гидроциклов и вертолётов с 2016 года. Каждое наше мероприятие — это история, полная эмоций и впечатлений. Мы предлагаем уникальные экскурсии, которые откроют вам скрытые уголки нашего побережья, где первозданная природа и культура сливаются в единое целое. С удовольствием поделимся с вами своим опытом и знаниями.

Входит в следующие категории Дубая

