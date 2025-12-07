Вас ждёт морской отдых в одном из лучших его проявлений: жаркое солнце, прозрачная вода, прекрасные виды, барбекю и развлечения. Мы пройдём по живописному маршруту, угостим вас свежими блюдами и напитками. И сделаем остановку, чтобы вы могли искупаться и прокатиться с водной горки.
Описание водной прогулки
- Вы полюбуетесь красотой Дубая с борта комфортабельной яхты.
- Позагораете и отдохнёте на палубе.
- Побалуете себя вкусным барбекю, приготовленным на борту нашим шеф-поваром.
- Искупаетесь в кристально чистой воде и прокатитесь с надувной водной горки.
Маршрут прогулки
- Дубайская гавань.
- Джумейра Бич Резиденс.
- Лагуна Пальма Джумейра (остановка для купания).
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан, на судне есть спасательные жилеты, перед отплытием мы проведём инструктаж по безопасности.
- В стоимость включено барбекю (меню вы можете посмотреть в галерее), а также безалкогольные напитки и алкоголь (пиво, вино, коктейли).
- Обратите внимание, это групповая прогулка: на яхте с вами могут быть другие участники.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$148
|Дети до 12 лет
|$73
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дубайской гавани
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самвел — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 148 туристов
Занимаемся организацией экскурсий, морских прогулок, арендой яхт, гидроциклов и вертолётов с 2016 года. Каждое наше мероприятие — это история, полная эмоций и впечатлений. Мы предлагаем уникальные экскурсии, которые откроют вам скрытые уголки нашего побережья, где первозданная природа и культура сливаются в единое целое. С удовольствием поделимся с вами своим опытом и знаниями.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
-
5%
Водная прогулка
Завтрак или ужин барбекю на яхте
Получить незабываемые впечатления от водной прогулки среди небоскрёбов Дубая
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 17:30 и 20:00
7 дек в 10:00
8 дек в 10:00
$81
$85 за человека
Круиз
VIP-яхта в Дубае: купание и рыбалка
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 18:30
Завтра в 05:30
$565 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
Сегодня в 08:00
8 дек в 08:30
$329 за всё до 8 чел.