Откройте для себя пустыню Дубая с новым уровнем комфорта и стиля в нашем премиум-сафари.
Здесь вас ждёт полная приватность, ужин в роскошном кемпинге и захватывающее путешествие на джипах последней модели, после которого яркие шоу под звёздным небом подарят незабываемые эмоции.
Здесь вас ждёт полная приватность, ужин в роскошном кемпинге и захватывающее путешествие на джипах последней модели, после которого яркие шоу под звёздным небом подарят незабываемые эмоции.
Описание экскурсииРоскошь в пустыне: премиум-сафари с VIP-обслуживанием Мы предлагаем премиум-сафари в пустыне Дубая Lah Bab Desert с более роскошным и эксклюзивным обслуживанием по сравнению с другими видами сафари. В экскурсии «Пустынное Сафари Премиум»:
- больше уединения и эксклюзивности, • более качественное питание без ограничений и обслуживание, • комфортные и роскошные места в кемпинге-ресторане, • более непринужденная и уютная атмосфера для просмотра наших живых развлекательных шоу. Вечернее сафари на джипе позволит вам насладиться потрясающими видами пустыни Lah Bab и запечатлеть эти прекрасные моменты в памяти. Сафари в Дубае — это не только поездка по дюнам, вас также ожидает премиальный ужин в кемпинге-ресторане. К вашему вниманию разнообразие кулинарных изысков, удовлетворяющих даже самых требовательных гурманов. Яркая и насыщенная шоу-программа, состоящая более чем из 5 увлекательных номеров. Откройте для себя пустыню такой, какой её видят избранные — с комфортом, вкусом и незабываемыми эмоциями. Важная информация: Варианты оплаты:.
- Предоплата на сайте 25% + остаток переводом денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ или наличными денежными средствами нашему водителю за 1-2 дня до выезда на экскурсию.
- 100% предоплата наличными нашему водителю за 1-2 дня до выезда на экскурсию или посредством перевода денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге).
Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня Дубая Lah Bab Desert (красные пески)
- Премиум ресторан в пустыне
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Сафари по пустыне на современных автомобилях
- Развлекательное шоу-программа
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Варианты оплаты:
- Предоплата на сайте 25% + остаток переводом денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ или наличными денежными средствами нашему водителю за 1-2 дня до выезда на экскурсию
- 100% предоплата наличными нашему водителю за 1-2 дня до выезда на экскурсию или посредством перевода денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Пустынное Сафари с изысканным ужином Премиум класса и шоу-программой»
-
19%
Мини-группа
до 7 чел.
На внедорожниках по пустынным барханам: сафари-тур с ужином и шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:00-21:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37.30
$46 за человека
-
15%
Групповая
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином и шоу
В программе - адреналин, лагерь бедуинов, арабская кухня и танцы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$41
$48 за человека
Групповая
Пустынное сафари в Дубае
Ощутите скорость и тишину пустыни Дубая. Квадроциклы, джипы и ужин под звёздами с шоу-программой подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Сафари в пустыне Млейха с сэндбордингом, наблюдением за звёздами и ужином
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$278 за всё до 9 чел.
$110 за человека