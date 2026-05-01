Пустынное Сафари с изысканным ужином Премиум класса и шоу-программой

Откройте для себя пустыню Дубая с новым уровнем комфорта и стиля в нашем премиум-сафари.

Здесь вас ждёт полная приватность, ужин в роскошном кемпинге и захватывающее путешествие на джипах последней модели, после которого яркие шоу под звёздным небом подарят незабываемые эмоции.
Пустынное Сафари с изысканным ужином Премиум класса и шоу-программой
Пустынное Сафари с изысканным ужином Премиум класса и шоу-программой
Пустынное Сафари с изысканным ужином Премиум класса и шоу-программой

Описание экскурсии

Роскошь в пустыне: премиум-сафари с VIP-обслуживанием Мы предлагаем премиум-сафари в пустыне Дубая Lah Bab Desert с более роскошным и эксклюзивным обслуживанием по сравнению с другими видами сафари. В экскурсии «Пустынное Сафари Премиум»:
  • больше уединения и эксклюзивности, • более качественное питание без ограничений и обслуживание, • комфортные и роскошные места в кемпинге-ресторане, • более непринужденная и уютная атмосфера для просмотра наших живых развлекательных шоу. Вечернее сафари на джипе позволит вам насладиться потрясающими видами пустыни Lah Bab и запечатлеть эти прекрасные моменты в памяти. Сафари в Дубае — это не только поездка по дюнам, вас также ожидает премиальный ужин в кемпинге-ресторане. К вашему вниманию разнообразие кулинарных изысков, удовлетворяющих даже самых требовательных гурманов. Яркая и насыщенная шоу-программа, состоящая более чем из 5 увлекательных номеров. Откройте для себя пустыню такой, какой её видят избранные — с комфортом, вкусом и незабываемыми эмоциями. Важная информация: Варианты оплаты:.
  • Предоплата на сайте 25% + остаток переводом денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ или наличными денежными средствами нашему водителю за 1-2 дня до выезда на экскурсию.
  • 100% предоплата наличными нашему водителю за 1-2 дня до выезда на экскурсию или посредством перевода денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге).

Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пустыня Дубая Lah Bab Desert (красные пески)
  • Премиум ресторан в пустыне
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Сафари по пустыне на современных автомобилях
  • Развлекательное шоу-программа
  • Ужин
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Варианты оплаты:
  • Предоплата на сайте 25% + остаток переводом денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ или наличными денежными средствами нашему водителю за 1-2 дня до выезда на экскурсию
  • 100% предоплата наличными нашему водителю за 1-2 дня до выезда на экскурсию или посредством перевода денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

$110 за человека