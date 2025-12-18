Приглашаем вас провести незабываемый вечер в сердце арабской пустыни — на курорте Bab Al Shams Desert Resort. На стильном кабриолете вы пронесётесь по огненному ночному Дубаю и окажетесь в роскошном ресторане. Насладитесь изысканной кухней, восточной музыкой, танцами и магией пустыни под звёздным небом.
Описание трансфер
- Величественные дюны и панорама ночного Дубая во время поездки на кабриолете
- Пятизвёздочный отель Bab Al Shams Desert Resort в стиле старинной крепости
- Волшебный ресторан Al Hadheerah и ужин под открытым небом среди песков и факелов
- Атмосфера арабского Востока с живой музыкой, танцем живота и шоу танура
- Аутентичные вкусы региона: мясо на гриле, восточные сладости и блюда с live cooking
- Очарование пустыни ночью, мягкий ветер и звёздное небо
- Комфортный трансфер в отель
Меню ресторана ближневосточной и арабской кухни:
- закуски: хумус, табуле, бабагануш, фатуш, свежие овощи и арабские лепёшки
- основные блюда: мясо на гриле (баранина, курица, говядина), морепродукты, рыба на углях, овощи, рис с приправами
- десерты: традиционные восточные сладости, фрукты, пахлава, умм али и другие лакомства
- некоторые блюда повара готовят при гостях в формате live cooking
Организационные детали
- Поездка проходит на кабриолете Mustang. Для каждого пассажира предусмотрена бутылочка охлаждённой питьевой воды
- Ужин в ресторане в формате шведский стол не входит в стоимость — примерно $125. Цены могут варьироваться в зависимости от сезона. Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
- Обратите внимание на дресс-код: smart casual. Не допускаются: пляжная одежда, шорты, майки и шлёпанцы
- В случае непогоды шоу может проходить в крытой части ресторана
- По запросу за доплату организуем трансфер из других эмиратов
- За рулём будет опытный водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 51 туриста
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
