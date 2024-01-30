Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Знакомство с бытом и культурой ОАЭ будет неполным без «встречи» с шейхом Зайдом — самой выдающейся и вдохновляющей личностью 20-го века в исламском мире.
Эта экскурсия посвящена «Отцу нации», как его до сих пор с любовью и уважением называют местные жители. Его имя носят сотни объектов в стране.
Однако, в столице есть места, связанные непосредственно с жизнью первого президента страны — их вы и увидите в поездке из Дубая.
Эта экскурсия посвящена «Отцу нации», как его до сих пор с любовью и уважением называют местные жители. Его имя носят сотни объектов в стране.
Однако, в столице есть места, связанные непосредственно с жизнью первого президента страны — их вы и увидите в поездке из Дубая.
Ближайшие даты:
30
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Описание
Что вас ожидает
Несколько архитектурных достопримечательностей в столице ОАЭ неспроста гордо носят имя шейха Зайда бен Султана Аль Нахайяна, отца-основателя Арабских Эмиратов. Этот потрясающий человек усердно трудился в качестве первого президента страны, постоянно соединяя в молодом государстве традиции с современностью. Я покажу вам лучшие места, где вы оцените грандиозные архитектурные замыслы шейха и сказочное мастерство всех тех, кто воплощал их в жизнь.
- Первым пунктом нашего маршрута будет мечеть Шейха Зайда, строительство которой началось при жизни шейха, а закончилось в его память. 86 белоснежных куполов мечети — число лет жизни основателя страны.
- Затем мы посетим его мавзолей — до недавнего времени фотографий этого места невозможно было найти. Сюда стекаются паломники со всего мира. Над скромным захоронением 24 часа в сутки звучат суры из Корана.
- Заслуживает внимания также дворец Каср Аль Хосн — старейшее здание в городе и во всем эмирате. Именно здесь шейх Зайд начал свою работу по созданию великой восточной империи.
- Обязательно сделаем остановку у отеля Emirates Palace, возведение которого началось при жизни шейха Зайда по его распоряжению. Это отель, который неофициально причисляется к категории «вне звезд».
- Завершим путешествие в Heritage Village — этнографическом музее, где показан быт древних арабов. Шагнув сюда из мира сверкающей роскоши, вы явственно проникнетесь «экономическим чудом», созданным шейхом Зайдом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Patrol или Toyota Corolla
- Мы заберём вас от отеля и после экскурсии привезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 413 туристов
Меня зовут Константин и я гид по состоянию души. Свое детство я провел в солнечной Испании, юность — в Италии, затем снова Испания, где я окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10 лет я работал в различных туристических фирмах (заядлые туристы, наверняка, помнят меня по европейским турпоездкам), совершенствуя свои знания и навыки, пока не понял, что сам могу дать людям, приезжающим в ОАЭ намного больше, чем предлагает обычный тур. Я показываю страну такой, какой ее видят местные жители, даю возможность понять, за что Эмиратами восхищаются практически все, кто в ней побывал и за что люблю эту страну я. Хотите вместить в одну туристическую поездку целую жизнь в Арабских Эмиратах? Тогда вам точно к нам! Я и моя многоязычная команда, состоящая из профессиональных гидов, покажем вам все завораживающие контрасты ОАЭ, сочетания величественной древности и ослепляющей роскоши современности. Добро пожаловать на наши экскурсии, которые точно оставят у вас неизгладимые впечатления!
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