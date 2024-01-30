Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Индивидуальная экскурсия в Дубае

Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией

Знакомство с бытом и культурой ОАЭ будет неполным без «встречи» с шейхом Зайдом — самой выдающейся и вдохновляющей личностью 20-го века в исламском мире.

Эта экскурсия посвящена «Отцу нации», как его до сих пор с любовью и уважением называют местные жители. Его имя носят сотни объектов в стране.

Однако, в столице есть места, связанные непосредственно с жизнью первого президента страны — их вы и увидите в поездке из Дубая.
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Несколько архитектурных достопримечательностей в столице ОАЭ неспроста гордо носят имя шейха Зайда бен Султана Аль Нахайяна, отца-основателя Арабских Эмиратов. Этот потрясающий человек усердно трудился в качестве первого президента страны, постоянно соединяя в молодом государстве традиции с современностью. Я покажу вам лучшие места, где вы оцените грандиозные архитектурные замыслы шейха и сказочное мастерство всех тех, кто воплощал их в жизнь.

  • Первым пунктом нашего маршрута будет мечеть Шейха Зайда, строительство которой началось при жизни шейха, а закончилось в его память. 86 белоснежных куполов мечети — число лет жизни основателя страны.
  • Затем мы посетим его мавзолей — до недавнего времени фотографий этого места невозможно было найти. Сюда стекаются паломники со всего мира. Над скромным захоронением 24 часа в сутки звучат суры из Корана.
  • Заслуживает внимания также дворец Каср Аль Хосн — старейшее здание в городе и во всем эмирате. Именно здесь шейх Зайд начал свою работу по созданию великой восточной империи.
  • Обязательно сделаем остановку у отеля Emirates Palace, возведение которого началось при жизни шейха Зайда по его распоряжению. Это отель, который неофициально причисляется к категории «вне звезд».
  • Завершим путешествие в Heritage Village — этнографическом музее, где показан быт древних арабов. Шагнув сюда из мира сверкающей роскоши, вы явственно проникнетесь «экономическим чудом», созданным шейхом Зайдом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Patrol или Toyota Corolla
  • Мы заберём вас от отеля и после экскурсии привезём обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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