Полюбуйтесь шоу фонтанов у ТЦ Dubai Mall во время 30-минутной прогулки на абре. Вы прокатитесь на традиционной деревянной лодке по озеру Бурдж. Оцените виды Бурдж-Халифы перед тем, как начнется потрясающее шоу фонтанов.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45
Описание билета
Что вас ожидает: Насладитесь великолепным шоу фонтанов у ТЦ Dubai Mall во время 30-минутной прогулки на традиционном водном такси «абра». Дубайский фонтан, самый высокий в мире музыкальный фонтан, подарит вам возможность увидеть захватывающее водное и музыкально-световое представление в центре Дубая. Дубайский фонтан длиной 274 метра находится на озере Бурдж, площадь которого составляет 120 000 кв. м. Представление проходит под сопровождение разных музыкальных композиций. Поднимитесь на борт традиционной деревянной лодки и совершите небольшой круиз по озеру Бурдж вдоль таких достопримечательностей, как Бурдж-Халифа, Сук аль-Бахар и дворец. Насладитесь потрясающими видами города с воды, прежде чем занять удобное место для просмотра феерического шоу. На борту будет не более шести человек, и вы сможете насладиться великолепным водным представлением, включающим более 1 000 элементов, в спокойной обстановке. Станьте свидетелем уникального представления с использованием 6 000 огней, 25 цветных прожекторов и 83 000 литров взмывающей вверх воды. Оцените потрясающую синергию света и воды, танцующих под классические произведения, арабскую музыку и другие музыкальные шедевры. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности.
- Вы получите подтверждение заказа в течение трех месяцев до мероприятия.
- На борту лодки могут разместиться до восьми человек.
• Лодки отправляются за 15 минут до начала каждого шоу фонтанов. Расписание шоу Дубайского фонтана:
Ежедневно, кроме пятницы: 13:00 и 13:30. Пятница: 13:30 и 14:00 • Вечерние шоу ежедневно: с 18:00 до 23:00, (каждые 30 минут).
Каждый день с 18:00 до 23:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурдж-Халифа
- Сук аль-Бахар и дворец
Что включено
- 30-минутная прогулка на традиционной лодке
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
1st floor, The Dubai Mall - Dubai
Когда начало
Каждый день с 18:00 до 23:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
1 ноя 2024
Нормально. Ребенку понравилось да и взрослым разок посетить рекомендую
Входит в следующие категории Дубая
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