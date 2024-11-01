Что вас ожидает: Насладитесь великолепным шоу фонтанов у ТЦ Dubai Mall во время 30-минутной прогулки на традиционном водном такси «абра». Дубайский фонтан, самый высокий в мире музыкальный фонтан, подарит вам возможность увидеть захватывающее водное и музыкально-световое представление в центре Дубая. Дубайский фонтан длиной 274 метра находится на озере Бурдж, площадь которого составляет 120 000 кв. м. Представление проходит под сопровождение разных музыкальных композиций. Поднимитесь на борт традиционной деревянной лодки и совершите небольшой круиз по озеру Бурдж вдоль таких достопримечательностей, как Бурдж-Халифа, Сук аль-Бахар и дворец. Насладитесь потрясающими видами города с воды, прежде чем занять удобное место для просмотра феерического шоу. На борту будет не более шести человек, и вы сможете насладиться великолепным водным представлением, включающим более 1 000 элементов, в спокойной обстановке. Станьте свидетелем уникального представления с использованием 6 000 огней, 25 цветных прожекторов и 83 000 литров взмывающей вверх воды. Оцените потрясающую синергию света и воды, танцующих под классические произведения, арабскую музыку и другие музыкальные шедевры. Важная информация:

Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности.

Вы получите подтверждение заказа в течение трех месяцев до мероприятия.

На борту лодки могут разместиться до восьми человек.

• Лодки отправляются за 15 минут до начала каждого шоу фонтанов. Расписание шоу Дубайского фонтана:

Ежедневно, кроме пятницы: 13:00 и 13:30. Пятница: 13:30 и 14:00 • Вечерние шоу ежедневно: с 18:00 до 23:00, (каждые 30 минут).