Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Дубаю, где традиции и современность сливаются в уникальном сочетании.
Наша экскурсия предложит вам увлекательный маршрут, который раскроет все грани этого невероятного города.
Наша экскурсия предложит вам увлекательный маршрут, который раскроет все грани этого невероятного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Описание экскурсии
Что нас ждёт?
- Башня Бурдж-Халифа — начнём наш день с посещения самого высокого здания в мире. Поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь панорамным видом на мегаполис и его окрестности.
- Дубай Молл — после впечатляющего вида с высоты мы отправимся в один из крупнейших торговых центров мира. Здесь у вас будет время на шопинг, а также возможность увидеть знаменитый аквариум и ледовый каток.
- Бурдж-Халифа Фонтан — посмотрите на завораживающее шоу фонтанов у подножия Бурдж-Халифа. Этот спектакль воды, света и музыки — одно из самых зрелищных событий в Дубае.
- Исторический район Аль-Фахиди — окунитесь в атмосферу старого Дубая, прогуливаясь по узким улочкам и посещая традиционные рынки, такие как Сук золота и Сук специй. Узнайте о богатой истории города и его культурном наследии.
- Круиз по Дубай-Крику — насладитесь расслабляющей прогулкой на традиционной абре (водном такси) по Дубай-Крику. Это отличная возможность увидеть старинные здания и современные небоскребы с воды.
Пляж Джумейра — завершаем экскурсию отдыхом на белоснежном пляже с видом на знаменитый отель Бурдж аль-Араб. Здесь у вас будет время для фотосессии и отдыха на берегу. Эта экскурсия предложит вам идеальное сочетание современных достопримечательностей и традиционного колорита, раскрывая всю магию и динамичность Дубая. Также мы с вами посетим Поющие фонтаны, Арабскую Венецию и многие другие достопримечательности. Важная информация:.
Пляж Джумейра — завершаем экскурсию отдыхом на белоснежном пляже с видом на знаменитый отель Бурдж аль-Араб. Здесь у вас будет время для фотосессии и отдыха на берегу. Эта экскурсия предложит вам идеальное сочетание современных достопримечательностей и традиционного колорита, раскрывая всю магию и динамичность Дубая. Также мы с вами посетим Поющие фонтаны, Арабскую Венецию и многие другие достопримечательности. Важная информация:.
Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Парк цветов, Музей будущего, Бурдж-Халифа, зоопарк, на смотровую площадку Пальмы Джумейра и т. д.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Бурдж-Халифа
- Дубай Молл
- Бурдж-Халифа Фонтан
- Исторический район Аль-Фахиди
- Дубай-Крик
- Пляж Джумейра
- Поющие фонтаны
- Арабская Венеция и др
Что включено
- Услуги гида
- Питьевая вода
- Трансфер на автомобиле с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы учтём всё ваши пожелания и постараемся сделать вашу экскурсию незабываемой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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