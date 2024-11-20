Что нас ждёт?

Башня Бурдж-Халифа — начнём наш день с посещения самого высокого здания в мире. Поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь панорамным видом на мегаполис и его окрестности.

Дубай Молл — после впечатляющего вида с высоты мы отправимся в один из крупнейших торговых центров мира. Здесь у вас будет время на шопинг, а также возможность увидеть знаменитый аквариум и ледовый каток.

Бурдж-Халифа Фонтан — посмотрите на завораживающее шоу фонтанов у подножия Бурдж-Халифа. Этот спектакль воды, света и музыки — одно из самых зрелищных событий в Дубае.

Исторический район Аль-Фахиди — окунитесь в атмосферу старого Дубая, прогуливаясь по узким улочкам и посещая традиционные рынки, такие как Сук золота и Сук специй. Узнайте о богатой истории города и его культурном наследии.

Круиз по Дубай-Крику — насладитесь расслабляющей прогулкой на традиционной абре (водном такси) по Дубай-Крику. Это отличная возможность увидеть старинные здания и современные небоскребы с воды.

Пляж Джумейра — завершаем экскурсию отдыхом на белоснежном пляже с видом на знаменитый отель Бурдж аль-Араб. Здесь у вас будет время для фотосессии и отдыха на берегу. Эта экскурсия предложит вам идеальное сочетание современных достопримечательностей и традиционного колорита, раскрывая всю магию и динамичность Дубая. Также мы с вами посетим Поющие фонтаны, Арабскую Венецию и многие другие достопримечательности. Важная информация:.

Пляж Джумейра — завершаем экскурсию отдыхом на белоснежном пляже с видом на знаменитый отель Бурдж аль-Араб. Здесь у вас будет время для фотосессии и отдыха на берегу. Эта экскурсия предложит вам идеальное сочетание современных достопримечательностей и традиционного колорита, раскрывая всю магию и динамичность Дубая. Также мы с вами посетим Поющие фонтаны, Арабскую Венецию и многие другие достопримечательности. Важная информация:.

Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Парк цветов, Музей будущего, Бурдж-Халифа, зоопарк, на смотровую площадку Пальмы Джумейра и т. д.