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Экскурсии в Лувр Фуджейры

Найдено 3 экскурсии в категории «Лувр» в Фуджейре на русском языке, цены от $76, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Фуджейры - в Абу-Даби
На машине
10 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
«Лувр — потрясающий художественный музей, куда привозят экспонаты из музеев Франции и других стран мира»
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
$405$450 за всё до 4 чел.
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
На автобусе
10 часов
17 отзывов
Групповая
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Вы посетите знаменитый Лувр на острове Саадият выполненный в необычном архитектурном стиле с «вязаным куполом», который пропускает солнечные лучи, делая освещение совершенно невообразимым»
Расписание: По пятницам в 07:30
8 авг в 07:30
15 авг в 07:30
$105 за человека
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
На машине
10 часов
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Одна из самых больших мечетей мира, Лувр, «дома из будущего» и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Лувр (билеты покупаются отдельно по желанию)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
$76$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    7 июля 2025
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Экскурсия понравилась,организовано все четко,вовремя. Особенно красивая мечеть шейха Заида,белоснежная, мраморная.
    Обед шведский стол, очень хороший. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    20 марта 2025
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    В Абу-Даби ездили из Фуджейры. Забрали из отеля на маленьком автолайне, в Дубаи соединили всех в большой автобус. Экскурсовод Ирина
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    очень много и интересно рассказывала. Лувр не впечатлил, много картин, скульптур, других исторических находок, все скопом, все подряд. Успели почти весь пройти. Лучше бы посетить дворец. Вот мечеть впечатлила. Обед был шведский стол, вполне съедобный. Заезжали на 20 минут на рынок за сладостями.

  • А
    Анна
    15 марта 2025
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    В целом всё понравилось. Спасибо гиду Марине.
    Из Фуджейры до Дубая ехали на легковой машине, быстро и комфортно. В 21:45 были
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    уже в отеле, успели на ужин. В Абу Даби все остановки по программе, обед хороший. Гид предлагала в аренду одежду для мечети, очень удобно. Группа была 50 человек, не 35, как было заявлено

  • М
    Мария
    12 марта 2025
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Из отеля забрали во время в 8:30. До Дубая мы доехали быстро, а потом ожидали когда соберется вся группа. Так
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    в Абу-Даби мы выехали в начале 12. Вместо заявленных 35 человек в группе, было все 50 (!). Как вы понимаете, чем больше людей, тем дольше всех ждешь. Так и получилось. Сама экскурсия понравилась, но опять же по времени всё очень быстро. Мы были в мечети, на набережной, в Лувре. В Лувр приехали перед закрытием, нас сначала даже не хотели пускать. В итоге просто неслись галопом по залам, чтобы успеть. Полагаю, это плохо организованный тайминг экскурсии. Зато завезли на рынок фиников. Гид вроде нормальная, но была поймана на лжи в отношении нескольких фактов. Зачем говорить неправду? Непонятно. Поэтому, что именно было правдой во всем рассказе, а что вымысел гида осталось загадкой. Много времени уделяла историям из своей жизни, и постоянно делала акцент, что живет здесь давно. Лично для меня эта информация была ненужной. Сложилось впечатление, что гид сама себе оду воспевала, переодически рассказывая об ОАЭ.

  • Г
    Георгий
    15 февраля 2025
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Ездили 14-го февраля в Абу-Даби с посещением музея Лувр.
    Экскурсия очень понравилась.
    Был просто изумительный, очень грамотный, увлеченный экскурсовод - Ирина. Она
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    прекрасно знает и историю ОАЭ и её современность.
    Было увлекательно её слушать, никто не спал, хотя дорога дальняя.
    Всё было очень точно рассчитано.
    Посмотрели и музей, и мечеть Зайда, побывали на рынке фиников (купили то, что хотели), очень вкусно пообедали (в том числе попробовали верблюжье мясо и молоко).
    Великолепная экскурсия!!
    А экскурсовод выше всяческих похвал!

  • А
    Анастасия
    22 января 2025
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    К экскурсии нет вопросов, все отлично. Лувр и мечеть - восторг!
    Обед вполне приемлемый для групповой экскурсии, но очень расстроило несоответствие
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    ожиданий и реальности по времени. На сайте написано, что экскурсия из Фуджейры и время 10 часов. На деле же вы забираете людей не только в Фуджейре, а еще и в соседнем эмирате, делаете крюк, чтобы приехать в Дубай и еще ждать гостей, которых собирают там. Заняло это 16 часов и на ужин мы, конечно, не успели. Это можно пережить, но хочется знать это заранее и подготовиться.

  • М
    Марина
    16 ноября 2024
    Из Фуджейры - в Абу-Даби
    Очень интересный,эмоциональный,познавательный день с отличным гидом Санчо.
    Посетили все заявленные локации- море впечатлений! И что не мало важно-Санчо рассказывал об укладе,объединении эмиратов и все,что с этим связано,углубляясь в истории их становления,какими мы их видим сегодня.
    Спасибо Санчо за прекрасную экскурсию!!!
  • И
    Ирина
    15 ноября 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Замечательная экскурсия, начиная от четкой организации и тайминга, заканчивая полученными впечатлениями от поездки. Гид буквально окружила вниманием каждого, рассказала много
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    интересных фактов о стране. Мы ехали из Фуджейры и понимали, что вернемся поздно, никаких проблем не было в дороге. Мечеть покорила, нам выдали в аренду за 15 дирхам накидку, сделали потрясающие фото. На Лувр дали 1,5 часа осмотра. Нам хватило, потому что заранее понимали тайминг, увидели все что хотели увидеть. Огромное спасибо за эмоции, будем однозначно рекомендовать всем!

  • А
    Андрей
    9 ноября 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Спасибо гиду Ларисе за интересный рассказ, внимательное отношение к гостям.
  • О
    Олег
    16 августа 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Экскурсия очень понравилась, все организовано замечательно, как места, так и питание. Но нужно учитывать что если живете в дальних регионах(в
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    нашем случае Фуджейра) то обратная дорога может быть очень долгой, в нашем случае доехали только в 22:30. И еще конкретно на этой экскурсии на маленьком автобусе тойота явно не справлялся кондиционер, но так все понравилось

  • К
    Кузнецова
    24 июля 2024
    Из Фуджейры - в Абу-Даби
    Экскурсия очень впечатлила, посмотрели много локаций, день получился насыщенным. Получили кучу незабываемых эмоций, что с трудом получилось ночью уснуть))) спасибо гиду, все прошло на высоте. ❤️
  • Е
    Екатерина
    17 июля 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Отлично.
    Все чётко, интересно.
    А самое главное пунктуальность.
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.
  • Л
    Лидия
    18 мая 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом.
    Все было великолепно
  • Г
    Гелена
    26 апреля 2024
    Из Фуджейры - в Абу-Даби
    Александра, еще раз огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Абу-Даби!
    Прекрасно все организовано, очень интересно! Мы влюбились благодаря Саше в город!!! ❤️
  • Е
    Евгений
    20 апреля 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Замечательная экскурсия! Спасибо организаторам! Гид Ирина, выше всяких похвал! Кучу исторической информации о стране дала, рассказала о всех достопримечательностях что
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    посетили, рассказала о быте местных жителей. Постоянно следила за тем чтобы туристы из группы не потерялись, были накормлены на обеде и вовремя пришли к автобусу. Мечеть шейха Зайда-просто must have к посещению! Восточная сказка и душа Абу-Даби. Большое спасибо за впечатления! Рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Лувр»

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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Лувр" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 405 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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