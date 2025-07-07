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в Абу-Даби мы выехали в начале 12. Вместо заявленных 35 человек в группе, было все 50 (!). Как вы понимаете, чем больше людей, тем дольше всех ждешь. Так и получилось. Сама экскурсия понравилась, но опять же по времени всё очень быстро. Мы были в мечети, на набережной, в Лувре. В Лувр приехали перед закрытием, нас сначала даже не хотели пускать. В итоге просто неслись галопом по залам, чтобы успеть. Полагаю, это плохо организованный тайминг экскурсии. Зато завезли на рынок фиников. Гид вроде нормальная, но была поймана на лжи в отношении нескольких фактов. Зачем говорить неправду? Непонятно. Поэтому, что именно было правдой во всем рассказе, а что вымысел гида осталось загадкой. Много времени уделяла историям из своей жизни, и постоянно делала акцент, что живет здесь давно. Лично для меня эта информация была ненужной. Сложилось впечатление, что гид сама себе оду воспевала, переодически рассказывая об ОАЭ.