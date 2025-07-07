-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
«Лувр — потрясающий художественный музей, куда привозят экспонаты из музеев Франции и других стран мира»
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
$405
$450 за всё до 4 чел.
Групповая
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Вы посетите знаменитый Лувр на острове Саадият выполненный в необычном архитектурном стиле с «вязаным куполом», который пропускает солнечные лучи, делая освещение совершенно невообразимым»
Расписание: По пятницам в 07:30
8 авг в 07:30
15 авг в 07:30
$105 за человека
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Одна из самых больших мечетей мира, Лувр, «дома из будущего» и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Лувр (билеты покупаются отдельно по желанию)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
$76
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита7 июля 2025Экскурсия понравилась,организовано все четко,вовремя. Особенно красивая мечеть шейха Заида,белоснежная, мраморная.
Обед шведский стол, очень хороший. Рекомендую.
- ИИрина20 марта 2025В Абу-Даби ездили из Фуджейры. Забрали из отеля на маленьком автолайне, в Дубаи соединили всех в большой автобус. Экскурсовод Ирина
- ААнна15 марта 2025В целом всё понравилось. Спасибо гиду Марине.
Из Фуджейры до Дубая ехали на легковой машине, быстро и комфортно. В 21:45 были
- ММария12 марта 2025Из отеля забрали во время в 8:30. До Дубая мы доехали быстро, а потом ожидали когда соберется вся группа. Так
- ГГеоргий15 февраля 2025Ездили 14-го февраля в Абу-Даби с посещением музея Лувр.
Экскурсия очень понравилась.
Был просто изумительный, очень грамотный, увлеченный экскурсовод - Ирина. Она
- ААнастасия22 января 2025К экскурсии нет вопросов, все отлично. Лувр и мечеть - восторг!
Обед вполне приемлемый для групповой экскурсии, но очень расстроило несоответствие
- ММарина16 ноября 2024Очень интересный,эмоциональный,познавательный день с отличным гидом Санчо.
Посетили все заявленные локации- море впечатлений! И что не мало важно-Санчо рассказывал об укладе,объединении эмиратов и все,что с этим связано,углубляясь в истории их становления,какими мы их видим сегодня.
Спасибо Санчо за прекрасную экскурсию!!!
- ИИрина15 ноября 2024Замечательная экскурсия, начиная от четкой организации и тайминга, заканчивая полученными впечатлениями от поездки. Гид буквально окружила вниманием каждого, рассказала много
- ААндрей9 ноября 2024Спасибо гиду Ларисе за интересный рассказ, внимательное отношение к гостям.
- ООлег16 августа 2024Экскурсия очень понравилась, все организовано замечательно, как места, так и питание. Но нужно учитывать что если живете в дальних регионах(в
- ККузнецова24 июля 2024Экскурсия очень впечатлила, посмотрели много локаций, день получился насыщенным. Получили кучу незабываемых эмоций, что с трудом получилось ночью уснуть))) спасибо гиду, все прошло на высоте. ❤️
- ЕЕкатерина17 июля 2024Отлично.
Все чётко, интересно.
А самое главное пунктуальность.
- ЕЕвгения25 мая 2024Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.
- ЛЛидия18 мая 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом.
Все было великолепно
- ГГелена26 апреля 2024Александра, еще раз огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Абу-Даби!
Прекрасно все организовано, очень интересно! Мы влюбились благодаря Саше в город!!! ❤️
- ЕЕвгений20 апреля 2024Замечательная экскурсия! Спасибо организаторам! Гид Ирина, выше всяких похвал! Кучу исторической информации о стране дала, рассказала о всех достопримечательностях что
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Лувр»
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