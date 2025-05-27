Мои заказы

Экскурсии по набережной Фуджейры

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Фуджейре на русском языке, цены от $129, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
На машине
6 часов
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
«Живописная набережная Корниш вдоль главного пляжа Хор-Факкан»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280$350 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
На машине
10 часов
-
4%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь роскошными небоскрёбами, прогуляетесь по набережной, увидите отель Emirates Palace, мечеть Шейха Зайда и Лувр»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$129$135 за человека
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
«Набережную и башни Эттихад — место съёмок фильма «Форсаж-7»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    19.05 с друзьями были на обзорной экскурсии по Фуджейре с гидом из команды Эмира, Амином. Хочу отметить пунктуальность и отзывчивость
    читать дальше

    ребят - экскурсию планировали сильно заранее, организаторы всегда были на связи, отвечали очень быстро на все вопросы.
    За нами в отель приехали вовремя, машина комфортная и удобная. Амин просто душа компании! Рассказывает интересно, с юмором, отвечает на все вопросы о жизни и истории страны. Отдельно хочу отметить, что спрашивает предпочтения по маршруту и без проблем вписали в них наши дополнительные "хотелки". Нигде никто не торопит, проводим везде столько времени, сколько сами хотим.
    Побывали у мечети Аль-Бидия, после отправились в музей Фуджейры. Однозначно советую любителям истории, там можно увидеть аспекты жизни, культуры и обычаев людей, проживающих на территории Эмиратов, а так же монеты, оружие, одежду, украшения и посуду. Следующая остановка - форт Фуджейра. Прекрасно сохранился, потрясающая возможность осмотреть всё, залезть в узкие башни, увидеть город. Рядом есть деревня Наследия. После отправились в Мечеть Шейха Зайда - большая и красивая, впечатляющая масштабом. Бонус - экскурсия от местного гида мечети. Завершают экскурсию водопад Хор-Факкан и смотровая площадка Аль-Сухуб, которые не оставят без впечатлений и шикарных фото!
    + бонусом попросили заехать на рынок, где посмотрели увлекательное шоу от гида о торговле в Эмиратах
    Спасибо за такое большое, насыщенное, увлекательное, познавательное, красивое приключение, которое навсегда останется в наших сердцах! Ждите нас снова.

  • Е
    Елена
    17 апреля 2025
    Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
    Всем добрый день. Ездили в апреле на экскурсию по Фуджейре с Азамом. Были ранее и в Дубае, и в Абу-Даби,
    читать дальше

    и по пустыне ездили на багги, поэтому искали неизбитую экскурсию. Экскурсия оправдала ожидания, посетили 2 мечети, рукотворный водопад, дамбу (достаточно красивое уютное место), крепость Фуджейры. Гид приятный, общительный, экскурсия прошла хорошо. Кто едет из Фуджейры - на экскурсию нужно закладывать меньше времени, на сайте указано с учетом выезда из Дубая. Мы уложились в 4 часа.

