Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
«Живописная набережная Корниш вдоль главного пляжа Хор-Факкан»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280
$350 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь роскошными небоскрёбами, прогуляетесь по набережной, увидите отель Emirates Palace, мечеть Шейха Зайда и Лувр»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$129
$135 за человека
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
«Набережную и башни Эттихад — место съёмок фильма «Форсаж-7»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 4 чел.
- ЮЮлия27 мая 202519.05 с друзьями были на обзорной экскурсии по Фуджейре с гидом из команды Эмира, Амином. Хочу отметить пунктуальность и отзывчивость
- ЕЕлена17 апреля 2025Всем добрый день. Ездили в апреле на экскурсию по Фуджейре с Азамом. Были ранее и в Дубае, и в Абу-Даби,
