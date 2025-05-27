читать дальше

ребят - экскурсию планировали сильно заранее, организаторы всегда были на связи, отвечали очень быстро на все вопросы.

За нами в отель приехали вовремя, машина комфортная и удобная. Амин просто душа компании! Рассказывает интересно, с юмором, отвечает на все вопросы о жизни и истории страны. Отдельно хочу отметить, что спрашивает предпочтения по маршруту и без проблем вписали в них наши дополнительные "хотелки". Нигде никто не торопит, проводим везде столько времени, сколько сами хотим.

Побывали у мечети Аль-Бидия, после отправились в музей Фуджейры. Однозначно советую любителям истории, там можно увидеть аспекты жизни, культуры и обычаев людей, проживающих на территории Эмиратов, а так же монеты, оружие, одежду, украшения и посуду. Следующая остановка - форт Фуджейра. Прекрасно сохранился, потрясающая возможность осмотреть всё, залезть в узкие башни, увидеть город. Рядом есть деревня Наследия. После отправились в Мечеть Шейха Зайда - большая и красивая, впечатляющая масштабом. Бонус - экскурсия от местного гида мечети. Завершают экскурсию водопад Хор-Факкан и смотровая площадка Аль-Сухуб, которые не оставят без впечатлений и шикарных фото!

+ бонусом попросили заехать на рынок, где посмотрели увлекательное шоу от гида о торговле в Эмиратах

Спасибо за такое большое, насыщенное, увлекательное, познавательное, красивое приключение, которое навсегда останется в наших сердцах! Ждите нас снова.