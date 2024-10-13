Увлекательная экскурсия по Дубаю начинается с вашего отеля в Фуджейре. Профессиональные гиды проведут вас через самые знаковые места города.
Вы увидите величественный Бурдж Халифа, грандиозный Дубай Молл, потрясающий Аквариум, инновационный Музей будущего, современный район Марина, элитный район Джумейра, уникальный искусственный остров Пальма и восхитительный Сад цветов Miracle Garden. Это идеальная возможность насладиться атмосферой и историей ОАЭ за один день
Вы увидите величественный Бурдж Халифа, грандиозный Дубай Молл, потрясающий Аквариум, инновационный Музей будущего, современный район Марина, элитный район Джумейра, уникальный искусственный остров Пальма и восхитительный Сад цветов Miracle Garden. Это идеальная возможность насладиться атмосферой и историей ОАЭ за один день
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию по яркому и динамичному Дубаю! За один день вы сможете насладиться самыми впечатляющими достопримечательностями этого удивительного города и почувствовать его неповторимую атмосферу. Наши профессиональные гиды заберут вас прямо из отеля и проведут через все знаковые места Дубая. Что вас ждет:• Величественный Бурдж Халифа — самое высокое здание в мире;
- Грандиозный Дубай Молл с его уникальными магазинами и аттракционами;
- Потрясающий Аквариум с тысячами морских обитателей;
- Инновационный Музей будущего, где вы погрузитесь в мир технологий;
- Современный район Марина с его великолепными небоскрёбами;
- Элитный район Джумейра с его роскошными отелями и пляжами;
- Уникальный искусственный остров Пальма, символ инженерного искусства;
- Восхитительный Сад цветов Miracle Garden с его красочными цветочными композициями. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Дубай во всей его красе и разнообразии!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурдж Халифа
- Дубай Молл
- Аквариум
- Музей будущего
- Район Марина
- Район Джумейра
- Искусственный остров Пальма
- Сад цветов Miracle garden
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
13 окт 2024
Большое спасибо Александре за индивидуальную экскурсию в Дубай из Фуджейры. Так как дети не очень любят долгие переезды и ожидание, не хотелось брать тур на большом автобусе, когда сбор туристов
Т
Татьяна
26 сен 2024
Брали эту экскурсию, путешествуем с ребенком 1,2года, все прошло отлично. Александра все рассказываем и объясняет. Посмотрели все что хотели, еще успели посетить музей будущего. Очень советую брать индивидуальные экскурсии ❤️
Е
Елена
9 сен 2024
Очень приятная девушка, быстро ответила, все рассказала, все объяснила.
И экскурсия тоже отличная! За один день увидели все достопримечательности и даже чуточку больше😉 Скорректировали программу в соответствии с пожеланиями. Высадили и забрали в удобном месте, даже не включенным в «программу». И все это на комфортабельном автомобиле, без толп и суеты.
Еще и фотки отличные сделали!
И экскурсия тоже отличная! За один день увидели все достопримечательности и даже чуточку больше😉 Скорректировали программу в соответствии с пожеланиями. Высадили и забрали в удобном месте, даже не включенным в «программу». И все это на комфортабельном автомобиле, без толп и суеты.
Еще и фотки отличные сделали!
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