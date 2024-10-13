Большое спасибо Александре за индивидуальную экскурсию в Дубай из Фуджейры. Так как дети не очень любят долгие переезды и ожидание, не хотелось брать тур на большом автобусе, когда сбор туристов

с отелей может занять приличное время. Также важно было выстроить программу под свои интересы. Все получилось именно так как задумывалось: мы все в одном авто с гидом, максимум полезной инфо, все места, которые планировали к посещению, посетили. Никаких стрессов, все спокойно, красиво и комфортно. Рекомендую, если цените свое время и качество услуг.

Брали эту экскурсию, путешествуем с ребенком 1,2года, все прошло отлично. Александра все рассказываем и объясняет. Посмотрели все что хотели, еще успели посетить музей будущего. Очень советую брать индивидуальные экскурсии ❤️

Е Елена

Очень приятная девушка, быстро ответила, все рассказала, все объяснила.

И экскурсия тоже отличная! За один день увидели все достопримечательности и даже чуточку больше😉 Скорректировали программу в соответствии с пожеланиями. Высадили и забрали в удобном месте, даже не включенным в «программу». И все это на комфортабельном автомобиле, без толп и суеты.

Еще и фотки отличные сделали!