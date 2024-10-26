Круиз
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем в зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
12 апр в 11:30
$140 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборПосмотреть Дубай из Фуджейры
Проведите день в Дубае, наслаждаясь величественным Бурдж Халифа, грандиозным Дубай Моллом, потрясающим Аквариумом и другими знаковыми местами города
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$480 за экскурсию
Круиз
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 апр в 11:30
14 апр в 11:30
$155 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила26 октября 2024Экскурсия была очень познавательная и интересная, гид Татьяна рассказала и показала много интересных деталей и максимально комфортно провела экскурсию.
- ННина9 марта 2024Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
- ИИрина1 февраля 2024Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Острова Снупи»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в апреле 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Острова Снупи" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 480. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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