Мини-группа
до 1 чел.
Пустынное сафари из Фуджейры: захватывающее приключение в песках ОАЭ
Вас ждет незабываемое путешествие по песчаным дюнам на мощных джипах и вечер в атмосфере бедуинской деревни с ужином и живым шоу
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно 13:00-14:00 в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 13:00
10 апр в 13:00
$55 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выборПарк цветов и ярмарка из Фуджейры
Погрузитесь в мир красоты и культурного разнообразия с экскурсией в Miracle Garden и Global Village
Начало: Любой отель в Фуджейре
Завтра в 12:00
12 апр в 12:00
$80 за человека
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка в Фуджейре: захватывающее приключение на воде
Вас ждет захватывающее приключение на водах Персидского залива с уникальной возможностью поймать трофейную рыбу
Начало: Любой отель Фуджейры
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 апр в 06:00
$900 за экскурсию
Круиз
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 апр в 11:30
14 апр в 11:30
$155 за человека
Круиз
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем в зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
12 апр в 11:30
$140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий21 марта 2025Всё супер.
- ККира17 марта 2025Сначала было как-то неорганизованно. Но потом началось пустынное приключение. Водитель у нас был предельно аккуратен, иногда хотелось драйва. Но лучше
- ЮЮлия4 февраля 2025Это полный восторг, столько ярких красок и эмоций 🤩🤩🤩 Под впечатлением и взрослые, и дети! И отдельная благодарность Спутнику за организацию, все было четко и в лучшем виде 👌🏻
- ВВалерий10 декабря 2024Все понравилось. Хороший водитель.
- IIvan29 октября 2024Встретили чётко по времени,отличный гид! Выход в море на рассвете. Капитан и старпом отлично подготовились. Рыбалка удалась,5 шт по 8-10
- ЛЛюдмила26 октября 2024Экскурсия была очень познавательная и интересная, гид Татьяна рассказала и показала много интересных деталей и максимально комфортно провела экскурсию.
- ННина9 марта 2024Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
- ИИрина1 февраля 2024Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Фуджейра Херитаж Вилладж»
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