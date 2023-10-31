Абу-Даби — уникальный город, сочетающий в себе культуру и наследие страны. Здесь переплелись инновационные решения с традициями арабского мира. Прикоснитесь к истории, познакомьтесь поближе с бытом царских особ.



А неотделимый от религии образ жизни в эмиратах в новых красках откроется перед вами в роскошных залах Великой Мечети шейха Зайда.



Также вашему вниманию будут представлены для посещения Музей Лувр и Королевский дворец Каср Аль-Ватан.