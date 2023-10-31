Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия

Роскошный Абу-Даби

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Абу-Даби — уникальный город, сочетающий в себе культуру и наследие страны. Здесь переплелись инновационные решения с традициями арабского мира. Прикоснитесь к истории, познакомьтесь поближе с бытом царских особ.

А неотделимый от религии образ жизни в эмиратах в новых красках откроется перед вами в роскошных залах Великой Мечети шейха Зайда.

Также вашему вниманию будут представлены для посещения Музей Лувр и Королевский дворец Каср Аль-Ватан.
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
7
ноя
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Что вас ожидает:

  • Остров Яс
  • Парк Феррари
  • Музей Лувр
  • Дворец Каср Аль-Ватан
  • Мечеть шейха Зайда
  • Рынок фиников
  • Набережная Абу-Даби
  • Город Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • 9:00 — Сбор из отеля.
  • Индивидуальный трансфер к острову Яс Абу-Даби.
  • Фотостоп на фоне парка Феррари.
  • Посещение Лувра (по желанию, за дополнительную плату).
  • Экскурсия по городу.
  • Посещение дворца Каср Аль-Ватан (по желанию, за дополнительную плату).
  • Обед (по желанию, за дополнительную плату).
  • Трансфер к Мечети шейха Зайда.
  • Посещение Мечети шейха Зайда.
  • 18:00 — Обратный трансфер в отель.
  • Порядок остановок может быть изменён.

Важная информация:

  • Форма одежды закрытая.
  • Колени и плечи должны быть закрыты одеждой из непрозрачного материала, свободного покроя (платья, длинные юбки, брюки).
  • В мечети женщинам необходимо прикрыть голову платком.
  • Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
  • Как альтернативу можно рассматривать приобретение у гида традиционного женского платья (абаю) для мечети.
  • Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
  • Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен.

Ежедневно, кроме понедельника

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер в обе стороны
  • Русскоговорящий гид
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Посещение Мечети шейха Зайда
Что не входит
  • Обед: 25 USD — взрослый, 15 USD — ребенок
  • Напитки за обедом (кроме воды)
  • Музей Лувр — 20 USD
  • Королевский дворец Каср Аль-Ватан — 20 USD
  • Сопровождение гида во дворце и Лувре
  • Абаи для мечети
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Форма одежды закрытая.
  • Колени и плечи должны быть закрыты одеждой из непрозрачного материала, свободного покроя (платья, длинные юбки, брюки).
  • В мечети женщинам необходимо прикрыть голову платком.
  • Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
  • Как альтернативу можно рассматривать приобретение у гида традиционного женского платья (абаю) для мечети.
  • Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
  • Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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