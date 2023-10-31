Роскошный Абу-Даби
Абу-Даби — уникальный город, сочетающий в себе культуру и наследие страны. Здесь переплелись инновационные решения с традициями арабского мира. Прикоснитесь к истории, познакомьтесь поближе с бытом царских особ.
А неотделимый от религии образ жизни в эмиратах в новых красках откроется перед вами в роскошных залах Великой Мечети шейха Зайда.
Также вашему вниманию будут представлены для посещения Музей Лувр и Королевский дворец Каср Аль-Ватан.
А неотделимый от религии образ жизни в эмиратах в новых красках откроется перед вами в роскошных залах Великой Мечети шейха Зайда.
Также вашему вниманию будут представлены для посещения Музей Лувр и Королевский дворец Каср Аль-Ватан.
Ближайшие даты:
31
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Яс
- Парк Феррари
- Музей Лувр
- Дворец Каср Аль-Ватан
- Мечеть шейха Зайда
- Рынок фиников
- Набережная Абу-Даби
- Город Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- 9:00 — Сбор из отеля.
- Индивидуальный трансфер к острову Яс Абу-Даби.
- Фотостоп на фоне парка Феррари.
- Посещение Лувра (по желанию, за дополнительную плату).
- Экскурсия по городу.
- Посещение дворца Каср Аль-Ватан (по желанию, за дополнительную плату).
- Обед (по желанию, за дополнительную плату).
- Трансфер к Мечети шейха Зайда.
- Посещение Мечети шейха Зайда.
- 18:00 — Обратный трансфер в отель.
- Порядок остановок может быть изменён.
Важная информация:
- Форма одежды закрытая.
- Колени и плечи должны быть закрыты одеждой из непрозрачного материала, свободного покроя (платья, длинные юбки, брюки).
- В мечети женщинам необходимо прикрыть голову платком.
- Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
- Как альтернативу можно рассматривать приобретение у гида традиционного женского платья (абаю) для мечети.
- Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
- Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен.
Ежедневно, кроме понедельника
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер в обе стороны
- Русскоговорящий гид
- Обзорная экскурсия по городу
- Посещение Мечети шейха Зайда
- Что не входит
- Обед: 25 USD — взрослый, 15 USD — ребенок
- Напитки за обедом (кроме воды)
- Музей Лувр — 20 USD
- Королевский дворец Каср Аль-Ватан — 20 USD
- Сопровождение гида во дворце и Лувре
- Абаи для мечети
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, кроме понедельникаЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Форма одежды закрытая.
- Колени и плечи должны быть закрыты одеждой из непрозрачного материала, свободного покроя (платья, длинные юбки, брюки).
- В мечети женщинам необходимо прикрыть голову платком.
- Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
- Как альтернативу можно рассматривать приобретение у гида традиционного женского платья (абаю) для мечети.
- Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
- Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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