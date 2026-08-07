Аквапарк «Леголенд» в Дубае предлагает более 20 водных аттракционов для всей семьи. Здесь можно строить кораблики из лего, участвовать в гонках и наслаждаться водными горками.
Это идеальное место для юных путешественников,
Это идеальное место для юных путешественников,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Более 20 водных аттракционов
- 🛶 Постройка собственного кораблика
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
- 🏊♂️ Водные горки для всех возрастов
- 🤝 Возможность завести новых друзей
Что можно увидеть
- Аквапарк «Леголенд»
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Аквапарк «Леголенд» — это настоящее приключение для детей. Здесь можно не только искупаться, но и поучаствовать в играх, построить свой плот из деталей лего и сплавиться по ленивой речке, устроить соревнование самодельных корабликов, прокатиться с водных горок и завести новых друзей на детской водной площадке! Идеальное место для юных путешественников! Важная информация:
- Форма одежды — пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер (для билетов с трансфером).
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница, воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Билет в аквапарк
Что не входит в цену
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Личные расходы гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
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