Мои заказы

Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае

Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке «Леголенд» в Дубае. Постройте кораблик из лего и участвуйте в соревнованиях
Аквапарк «Леголенд» в Дубае предлагает более 20 водных аттракционов для всей семьи. Здесь можно строить кораблики из лего, участвовать в гонках и наслаждаться водными горками.

Это идеальное место для юных путешественников,
читать дальшеуменьшить

где они могут завести новых друзей и испытать массу положительных эмоций. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и полотенца. В аквапарке также есть возможность аренды полотенец и покупки необходимых вещей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Более 20 водных аттракционов
  • 🛶 Постройка собственного кораблика
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха
  • 🏊‍♂️ Водные горки для всех возрастов
  • 🤝 Возможность завести новых друзей
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае

Что можно увидеть

  • Аквапарк «Леголенд»

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Аквапарк «Леголенд» — это настоящее приключение для детей. Здесь можно не только искупаться, но и поучаствовать в играх, построить свой плот из деталей лего и сплавиться по ленивой речке, устроить соревнование самодельных корабликов, прокатиться с водных горок и завести новых друзей на детской водной площадке! Идеальное место для юных путешественников! Важная информация:
  • Форма одежды — пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
  • Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер (для билетов с трансфером).
  • Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Пятница, воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
  • Билет в аквапарк
Что не входит в цену
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
  • Русскоговорящий гид
  • Питание
  • Личные расходы гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы

Похожие экскурсии на «Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае»

Дубай без границ - из Рас-эль-Хаймы до небоскрёбов
На машине
11 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай без границ - из Рас-эль-Хаймы до небоскрёбов
Путешествие из Рас-эль-Хаймы в Дубай подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя ключевые локации и узнайте историю трансформации города
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от $245 за всё до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Рас-эль-Хаймы)
На машине
10 часов
115 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Рас-эль-Хаймы)
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где прошлое встречается с будущим. Уникальные небоскрёбы и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $230 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день (из Рас-эль-Хаймы)
На машине
На микроавтобусе
9 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день (из Рас-эль-Хаймы)
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
$135 за человека
Дубай с душой: индивидуальный тур из Рас-эль-Хаймы
11 часов
-
5%
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай с душой: индивидуальный тур из Рас-эль-Хаймы
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$332.50$350 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рас-эль-Хайме
$81 за человека