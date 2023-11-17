Водные развлечения в стиле Lego
Аквапарк «Legoland» идеален для семейного отдыха, на его территории работает более 20 захватывающих водных аттракционов как для детей, так и для взрослых.
В этом удивительном месте вы сможете отправиться навстречу водным приключениям на кораблике, который построите сами, поучаствовать в соревнованиях на скорость с другими кораблестроителями и прокатиться на водных горках разной высоты и сложности!
В этом удивительном месте вы сможете отправиться навстречу водным приключениям на кораблике, который построите сами, поучаствовать в соревнованиях на скорость с другими кораблестроителями и прокатиться на водных горках разной высоты и сложности!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Аквапарк «Леголенд» — это настоящее приключение для детей. Здесь можно не только искупаться, но и поучаствовать в играх, построить свой плот из деталей лего и сплавиться по ленивой речке, устроить соревнование самодельных корабликов, прокатиться с водных горок и завести новых друзей на детской водной площадке! Идеальное место для юных путешественников! Важная информация:
- Форма одежды — пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер (для билетов с трансфером).
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница, воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Билет в аквапарк
- Что не входит
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Личные расходы гостей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
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