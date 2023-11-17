Аквапарк «Legoland» идеален для семейного отдыха, на его территории работает более 20 захватывающих водных аттракционов как для детей, так и для взрослых.



В этом удивительном месте вы сможете отправиться навстречу водным приключениям на кораблике, который построите сами, поучаствовать в соревнованиях на скорость с другими кораблестроителями и прокатиться на водных горках разной высоты и сложности!