Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае

Водные развлечения в стиле Lego

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Аквапарк «Legoland» идеален для семейного отдыха, на его территории работает более 20 захватывающих водных аттракционов как для детей, так и для взрослых.

В этом удивительном месте вы сможете отправиться навстречу водным приключениям на кораблике, который построите сами, поучаствовать в соревнованиях на скорость с другими кораблестроителями и прокатиться на водных горках разной высоты и сложности!
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае
Водные развлечения в стиле Lego: аквапарк «Леголенд» в Дубае
Ближайшие даты:
17
ноя
18
ноя
19
ноя
20
ноя
21
ноя
23
ноя
24
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Аквапарк «Леголенд» — это настоящее приключение для детей. Здесь можно не только искупаться, но и поучаствовать в играх, построить свой плот из деталей лего и сплавиться по ленивой речке, устроить соревнование самодельных корабликов, прокатиться с водных горок и завести новых друзей на детской водной площадке! Идеальное место для юных путешественников! Важная информация:
  • Форма одежды — пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
  • Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер (для билетов с трансфером).
  • Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Пятница, воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
  • Билет в аквапарк
Что не входит
  • Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
  • Русскоговорящий гид
  • Питание
  • Личные расходы гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Групповые
На весь день
Для школьников
Аквапарки
Развлечения
Популярные места
Парки аттракционов

Похожие туры из Рас-эль-Хаймы

В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия в мини-группе
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
в торговом центре «АльХамра Молл»
17 ноя
18 ноя
19 ноя
21 ноя
$75 за человека
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
131 отзыв
Популярное предложение
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Посетить город с приставкой «самый-самый», полюбоваться его красотами и проникнуться историей станы
на ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
18 ноя
19 ноя
20 ноя
21 ноя
$330 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
Встреча в вашем отеле
18 ноя
22 ноя
25 ноя
29 ноя
$100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ