Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле 🚘 оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.
Экскурсионный тур включает в себя:
Extreme - катание по песчаным дюнам - 30 минут;
Возможность сделать превосходные фотографии 📸 в пустыне
Что входит
Extreme-катание по песчаным дюнам
Возможность насладиться непривычным ландшафтом и сделать превосходные фотографии
Доставка от/до места проведения экскурсии из отелей в городах Шарджа, Дубай и Аджман
Что не входит
Катание на квадроциклах и багги
Еда и напитки
Личные расходы
Доставка от/до места проведения экскурсии в случае проживания туристов в любых других городах
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.