Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.

Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.

В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле 🚘 оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.

Экскурсионный тур включает в себя: