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Extreme Safari в пустыне

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Шарджи
Вы отправитесь на сафари по выжженным солнцем барханам, сфотографируетесь 📸 на гребне песчаной дюны и увидите места, затерянные среди самой большой пустыни на Аравийском полуострове.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • $40 за человека

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Extreme Safari в пустыне
Extreme Safari в пустыне

Что вы увидите

  • пустыня Руб-эль-Хали
Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле 🚘 оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.

Экскурсионный тур включает в себя:

  • Extreme - катание по песчаным дюнам - 30 минут;
  • Возможность сделать превосходные фотографии 📸 в пустыне
Что входит
  • Extreme-катание по песчаным дюнам
  • Возможность насладиться непривычным ландшафтом и сделать превосходные фотографии
  • Доставка от/до места проведения экскурсии из отелей в городах Шарджа, Дубай и Аджман
Что не входит
  • Катание на квадроциклах и багги
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
  • Доставка от/до места проведения экскурсии в случае проживания туристов в любых других городах
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Extreme Safari в пустыне
Extreme Safari в пустыне
Extreme Safari в пустыне
Extreme Safari в пустыне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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