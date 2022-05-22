Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю

Индивидуальная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дубая: легендарной Арабской

Индивидуальная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дубая: легендарной «Арабской башней» в море, островом Палм-Джумейра, небоскрёбом Бурдж-Халифа.

Увидите шоу поющих фонтанов и узнаете город с его лучшей стороны.
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю

Что вас ожидает 🤩

  • Бурдж-Халифа
  • Шоу поющих фонтанов
  • Souk Al Bahar
  • Бурдж-эль-Араб
  • Пальмовый остров
  • Отель Атлантис
Экскурсия по ночному Дубаю даст Вам возможность ощутить всю красоту и сказочное великолепие вечернего города. Когда солнце сядет за горизонт и жара начнет растворяться в вечернем воздухе, начнется наша экскурсия. В это время город загорается миллионами ярко переливающихся огней.
Вы полюбуетесь в ночных сумерках на самую высокую башню в мире - «Бурж Халифа», насладитесь доступным для свободного посещения захватывающим шоу Поющих и Танцующих фонтанов.
Далее Вы побываете на старинном традиционном торговом рынке Souk Al Bahar, откуда можно сделать прекрасные фотографии «Бурж Халифа» на память.
Вы посетите созданный человеком исскуственный Пальмовый остров и его великолепный отель «Атлантис».
И завершится эта экскурсия посещением отеля, где на 44-го этаже находятся многие популярные бары. С этой высоты Вашему взору откроется потрясающий панорамный вид неповторимого ночного Дубая.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туристов из/до отелей к месту назначения экскурсии
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего и знающего город
  • Посещение баров на 44 этаже отеля. Возможность насладиться потрясающим панорамным видом ночного Дубаи
  • Лучший экскурсионный тур для первого знакомства с Дубаи
Что не входит
  • Напитки (18 USD за человека)
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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