Экскурсия по ночному Дубаю даст Вам возможность ощутить всю красоту и сказочное великолепие вечернего города. Когда солнце сядет за горизонт и жара начнет растворяться в вечернем воздухе, начнется наша экскурсия. В это время город загорается миллионами ярко переливающихся огней.
Вы полюбуетесь в ночных сумерках на самую высокую башню в мире - «Бурж Халифа», насладитесь доступным для свободного посещения захватывающим шоу Поющих и Танцующих фонтанов.
Далее Вы побываете на старинном традиционном торговом рынке Souk Al Bahar, откуда можно сделать прекрасные фотографии «Бурж Халифа» на память.
Вы посетите созданный человеком исскуственный Пальмовый остров и его великолепный отель «Атлантис».
И завершится эта экскурсия посещением отеля, где на 44-го этаже находятся многие популярные бары. С этой высоты Вашему взору откроется потрясающий панорамный вид неповторимого ночного Дубая.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туристов из/до отелей к месту назначения экскурсии
Услуги высококлассного экскурсовода, любящего и знающего город
Посещение баров на 44 этаже отеля. Возможность насладиться потрясающим панорамным видом ночного Дубаи
Лучший экскурсионный тур для первого знакомства с Дубаи
Что не входит
Напитки (18 USD за человека)
Личные расходы туриста
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Шардже
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