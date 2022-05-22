Экскурсия по ночному Дубаю даст Вам возможность ощутить всю красоту и сказочное великолепие вечернего города. Когда солнце сядет за горизонт и жара начнет растворяться в вечернем воздухе, начнется наша экскурсия. В это время город загорается миллионами ярко переливающихся огней.

Вы полюбуетесь в ночных сумерках на самую высокую башню в мире - «Бурж Халифа», насладитесь доступным для свободного посещения захватывающим шоу Поющих и Танцующих фонтанов.

Далее Вы побываете на старинном традиционном торговом рынке Souk Al Bahar, откуда можно сделать прекрасные фотографии «Бурж Халифа» на память.

Вы посетите созданный человеком исскуственный Пальмовый остров и его великолепный отель «Атлантис».

И завершится эта экскурсия посещением отеля, где на 44-го этаже находятся многие популярные бары. С этой высоты Вашему взору откроется потрясающий панорамный вид неповторимого ночного Дубая.