Badshah T. проводит ещё 5 экскурсий

Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте 🛥️ вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая.
Бронирование яхты осуществляется от 2-х часов и может быть предложен Вам обед/ужин от 5* ресторана за дополнительную оплату.
Мы создаём лучший сервис для наших уважаемых гостей, - забронируйте и убедитесь в этом сами.
Что входит
- Отдых на роскошной яхте
- Прохладительные напитки
Что не входит
- За дополнительную плату (+50$ с человека) возможен прекрасный ужин (барбекю, салаты, восточные сладости и десерты)
- За дополнительную плату алкогольные напитки
- За дополнительную плату трансфер
Начало и место завершения
🚩 Dubai Marina
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
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