Badshah T. проводит ещё 5 экскурсий

Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте 🛥️ вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая.

Бронирование яхты осуществляется от 2-х часов и может быть предложен Вам обед/ужин от 5* ресторана за дополнительную оплату.

Мы создаём лучший сервис для наших уважаемых гостей, - забронируйте и убедитесь в этом сами.