Badshah T. проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка на роскошной яхте

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Шарджи
Индивидуальная морская прогулка 👣 на роскошной яхте 🛥️.

Оставьте на несколько часов все заботы, насладитесь безмятежностью волн и панорамными видами Дубая.

Вы проплывёте по ультрасовременному району Дубай Марина, увидите колесо обозрения «Глаз Дубая», знаменитый пляж 🏖️ Джумейра и легендарный отель-парус.

В Персидском заливе вы посмотрите на искусственные Мировые острова и Пальму Джумейра, а также полюбуетесь издалека на Бурдж-эль-Араб.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • $500 за экскурсию

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Прогулка на роскошной яхте
Прогулка на роскошной яхте
Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте 🛥️ вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая.
Бронирование яхты осуществляется от 2-х часов и может быть предложен Вам обед/ужин от 5* ресторана за дополнительную оплату.
Мы создаём лучший сервис для наших уважаемых гостей, - забронируйте и убедитесь в этом сами.
Что входит
  • Отдых на роскошной яхте
  • Прохладительные напитки
Что не входит
  • За дополнительную плату (+50$ с человека) возможен прекрасный ужин (барбекю, салаты, восточные сладости и десерты)
  • За дополнительную плату алкогольные напитки
  • За дополнительную плату трансфер
Начало и место завершения
🚩 Dubai Marina
Прогулка на роскошной яхте
Прогулка на роскошной яхте
Прогулка на роскошной яхте
Прогулка на роскошной яхте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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