Приглашаем в восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая. Мы совершим прогулку по искусственному каналу Дубай Марина, проплывем мимо самого большого в мире колеса обозрения, а после вы увидите знаменитый остров Пальма Джумейра и его главное украшение — отель «Атлантис».

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Описание