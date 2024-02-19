Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова

Индивидуальная экскурсия в Шардже
Приглашаем в восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая.

Мы совершим прогулку по искусственному каналу Дубай Марина, проплывем мимо самого большого в мире колеса обозрения, а после вы увидите знаменитый остров Пальма Джумейра и его главное украшение — отель «Атлантис».
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Отель «Атлантис»
  • Район JBR
  • Дубай Марина
  • Пальмовый Остров
  • Полуостров Blue Water
  • Колесо обозрение Dubai Eye

Описание

Что вас ждет

Мы приглашаем вас на восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая. Мы начнем нашу 2-часовую прогулку с рукотворного канала Дубай Марина, знаменитого своим яхт-клубом, пляжем с песчаным побережьем, променадом и футуристическими небоскрёбами. Здесь на каждом шагу — кафе, магазины и необычные лавки. Далее мы проплывем мимо самого большого в мире колеса обозрения Dubai Eye, вдоль берега роскошного пляжа «Джумейра Бич Резиденс» и вокруг искусственного острова Пальма Джумейра с его главным украшением — отелем Атлантис.

индивидуально по договорённости

Ответы на вопросы

Что входит
  • Осмотр самых красивых исторических зданий и «визитных карточек» Дубая
  • Вода и другие прохладительные напитки
  • Трансфер из отеля для туристов из Дубая
  • Талантливая команда, любящая свое дело, и русскоговорящий капитан
Что не входит
  • Фотосессия
  • Питание
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель Дубая
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуально по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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