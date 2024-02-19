Приглашаем в восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая.
Мы совершим прогулку по искусственному каналу Дубай Марина, проплывем мимо самого большого в мире колеса обозрения, а после вы увидите знаменитый остров Пальма Джумейра и его главное украшение — отель «Атлантис».
Мы совершим прогулку по искусственному каналу Дубай Марина, проплывем мимо самого большого в мире колеса обозрения, а после вы увидите знаменитый остров Пальма Джумейра и его главное украшение — отель «Атлантис».
Ближайшие даты:
19
фев
фев
20
фев
фев
21
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фев
23
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Отель «Атлантис»
- Район JBR
- Дубай Марина
- Пальмовый Остров
- Полуостров Blue Water
- Колесо обозрение Dubai Eye
Описание
Что вас ждетМы приглашаем вас на восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая. Мы начнем нашу 2-часовую прогулку с рукотворного канала Дубай Марина, знаменитого своим яхт-клубом, пляжем с песчаным побережьем, променадом и футуристическими небоскрёбами. Здесь на каждом шагу — кафе, магазины и необычные лавки. Далее мы проплывем мимо самого большого в мире колеса обозрения Dubai Eye, вдоль берега роскошного пляжа «Джумейра Бич Резиденс» и вокруг искусственного острова Пальма Джумейра с его главным украшением — отелем Атлантис.
индивидуально по договорённости
Ответы на вопросы
- Что входит
- Осмотр самых красивых исторических зданий и «визитных карточек» Дубая
- Вода и другие прохладительные напитки
- Трансфер из отеля для туристов из Дубая
- Талантливая команда, любящая свое дело, и русскоговорящий капитан
- Что не входит
- Фотосессия
- Питание
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любой отель ДубаяЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: индивидуально по договорённостиЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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