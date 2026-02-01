Найдено 3 экскурсии в категории « На яхте » в Шардже на русском языке, цены от $82. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На яхте 2 часа Водная прогулка Прогулка на роскошной яхте Начало: Dubai Marina «Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая» Расписание: ежедневно,время под запрос $499 за всё до 17 чел. На яхте 2 часа Водная прогулка Индивидуальная прогулка на роскошной частной яхте в Дубае Начало: Dubai Marina «Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая» Расписание: ежедневно,время под запрос $459 за всё до 10 чел. На яхте 3 часа Водная прогулка Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком Начало: Dubai Marina «Что вас ожидает: Начните свой день с прекрасного завтрака на яхте» Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00. $82 за человека Другие экскурсии Шарджи

