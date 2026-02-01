Водная прогулка
Прогулка на роскошной яхте
Начало: Dubai Marina
«Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая»
Расписание: ежедневно,время под запрос
15 фев в 12:00
16 фев в 09:00
$499 за всё до 17 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на роскошной частной яхте в Дубае
Начало: Dubai Marina
«Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая»
Расписание: ежедневно,время под запрос
Завтра в 12:00
14 фев в 10:00
$459 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
«Что вас ожидает: Начните свой день с прекрасного завтрака на яхте»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00.
$82 за человека
