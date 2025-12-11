Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Завтра в 02:30
13 дек в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб - из Шарджи
Катание по дюнам, ужин из 48 блюд и вечернее шоу - всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
13 дек в 14:30
$69 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер Шарджа-Дубай
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
$67
$70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Шардже: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
Завтра в 19:00
13 дек в 00:00
$52 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Шарджа - Дубай (или другой эмират)»
Поездка с комфортом и экономией времени
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:30
$70 за всё до 4 чел.
