Один день — и два контрастных мира: свежий тенистый оазис с прозрачной водой и жаркая пустыня, где ветер рисует узоры на песке.
Вы искупаетесь в лазурных водоёмах, прокатитесь по барханам на внедорожнике, а ещё узнаете, как в Омане соседствуют разные ландшафты, и познакомитесь с культурой страны.
Описание экскурсии
Вади Бани Халид
Из Маската вы отправитесь к одному из самых живописных оазисов Омана. Дорога займёт около 3 часов. Вади Бани Халид встретит вас пальмами, белыми скалами и прозрачными природными бассейнами. Будет время прогуляться, полюбоваться пейзажами и искупаться.
Пустыня Вахиба
Добро пожаловать в край бескрайних песков! Некоторые барханы здесь поднимаются почти до 200 метров. Вы прокатитесь по пустыне на внедорожнике, подниметесь на одну из дюн и сделаете остановку для фотографий среди «золотого моря».
Вы узнаете:
- как бедуины веками приспосабливались к жизни среди песков
- как появляются вади и почему они так важны для местных жителей
- о жизни, обычаях и повседневной культуре страны
Тайминг маршрута
9:30–13:30 — трансфер из Маската и дорога к Вади Бани Халид
13:30–14:30 — отдых в Вади Бани Халид
15:00–15:45 — обед в местном кафе
15:45–18:00 — пустыня Вахиба
18:00 — выезд обратно в Маскат
Организационные детали
Экскурсия проводится на английском языке ежедневно, на русском — по воскресеньям
- Оставшуюся сумму можно оплатить наличными в долларах США или переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%
- В стоимость входят трансфер и обед-пикник (в период Рамадана предусмотрен перекус — салат и сэндвич)
- Катание на верблюде оплачивается дополнительно и по желанию — 3–15 оманских риалов ($7–39)
- С вами буду я или другой гид нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 2256 туристов
В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную
