Один день — и два контрастных мира: свежий тенистый оазис с прозрачной водой и жаркая пустыня, где ветер рисует узоры на песке. Вы искупаетесь в лазурных водоёмах, прокатитесь по барханам на внедорожнике, а ещё узнаете, как в Омане соседствуют разные ландшафты, и познакомитесь с культурой страны.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вади Бани Халид

Из Маската вы отправитесь к одному из самых живописных оазисов Омана. Дорога займёт около 3 часов. Вади Бани Халид встретит вас пальмами, белыми скалами и прозрачными природными бассейнами. Будет время прогуляться, полюбоваться пейзажами и искупаться.

Пустыня Вахиба

Добро пожаловать в край бескрайних песков! Некоторые барханы здесь поднимаются почти до 200 метров. Вы прокатитесь по пустыне на внедорожнике, подниметесь на одну из дюн и сделаете остановку для фотографий среди «золотого моря».

Вы узнаете:

как бедуины веками приспосабливались к жизни среди песков

как появляются вади и почему они так важны для местных жителей

о жизни, обычаях и повседневной культуре страны

Тайминг маршрута

9:30–13:30 — трансфер из Маската и дорога к Вади Бани Халид

13:30–14:30 — отдых в Вади Бани Халид

15:00–15:45 — обед в местном кафе

15:45–18:00 — пустыня Вахиба

18:00 — выезд обратно в Маскат

Организационные детали

Экскурсия проводится на английском языке ежедневно, на русском — по воскресеньям