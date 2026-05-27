Мы хотим показать вам Маскат глазами местных: рассказать не только о прошлом и архитектуре, но и о жизни современного Омана.
Вы посетите мечеть султана Кабуса, прогуляетесь по колоритному рынку Матрах, сделаете фото у дворца дворца Аль-Алам, а гид поделится неочевидными фактами о стране.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
8:30–9:30 — мечеть султана Кабуса
Главный религиозный символ страны. Мы осмотрим внутренний двор и молитвенный зал и поговорим о роли ислама в жизни страны.
9:45–10:30 — Королевский оперный театр Маската
Познакомимся с архитектурой и историей театра, который стал одним из культурных символов современного Омана.
11:00–12:30 — Старый Маскат и район Матрах
Прогуляемся по набережной и посетим восточный рынок с благовониями, специями, украшениями и сувенирами. У вас будет свободное время для покупок и фотографий.
12:45–13:30 — площадь у дворца Аль-Алам
Сделаем фотостоп у резиденции султана. Вы послушаете о политической системе страны и роли правителя.
13:30–14:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- где находится один из самых больших ковров в мире
- что вдохновило оманцев на создание легендарных духов Amouage
- какую тайну хранит старый рынок Матрах и какие специи здесь считают «золотыми»
Также гид поделится личными историями о жизни в Омане.
Организационные детали
- Поедем на на микроавтобусе с кондиционером
- Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в оперный театр — $8 за чел.
- В мечети действует дресс-код: у женщин должны быть закрыты руки до кистей, ноги до щиколоток, а голова покрыта платком
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$51
|Дети до 11 лет
|$27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 928 туристов
Я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!
