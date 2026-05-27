Мои заказы

Главные символы Маската глазами местного жителя

Пять часов, которые помогут почувствовать дух столицы Омана
Мы хотим показать вам Маскат глазами местных: рассказать не только о прошлом и архитектуре, но и о жизни современного Омана.

Вы посетите мечеть султана Кабуса, прогуляетесь по колоритному рынку Матрах, сделаете фото у дворца дворца Аль-Алам, а гид поделится неочевидными фактами о стране.
Главные символы Маската глазами местного жителя
Главные символы Маската глазами местного жителя
Главные символы Маската глазами местного жителя

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

8:30–9:30 — мечеть султана Кабуса

Главный религиозный символ страны. Мы осмотрим внутренний двор и молитвенный зал и поговорим о роли ислама в жизни страны.

9:45–10:30 — Королевский оперный театр Маската

Познакомимся с архитектурой и историей театра, который стал одним из культурных символов современного Омана.

11:00–12:30 — Старый Маскат и район Матрах

Прогуляемся по набережной и посетим восточный рынок с благовониями, специями, украшениями и сувенирами. У вас будет свободное время для покупок и фотографий.

12:45–13:30 — площадь у дворца Аль-Алам

Сделаем фотостоп у резиденции султана. Вы послушаете о политической системе страны и роли правителя.

13:30–14:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • где находится один из самых больших ковров в мире
  • что вдохновило оманцев на создание легендарных духов Amouage
  • какую тайну хранит старый рынок Матрах и какие специи здесь считают «золотыми»

Также гид поделится личными историями о жизни в Омане.

Организационные детали

  • Поедем на на микроавтобусе с кондиционером
  • Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в оперный театр — $8 за чел.
  • В мечети действует дресс-код: у женщин должны быть закрыты руки до кистей, ноги до щиколоток, а голова покрыта платком
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$51
Дети до 11 лет$27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 928 туристов
Я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии на «Главные символы Маската глазами местного жителя»

Вечерний Маскат
На машине
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Маскат
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$195 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Маскат
На машине
5 часов
-
5%
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Маскат
Мечеть султана, фабрика духов, восточный базар и не только - на обзорной экскурсии по сердцу Омана
Начало: Аэропорт, отель, морской порт
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$190$200 за всё до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$210 за всё до 4 чел.
Маскат - город традиций и вдохновения
На автобусе
5 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Маскат - город традиций и вдохновения
Познакомиться со столицей Омана красиво и познавательно
Начало: У вашего отеля, морского порта или аэропорта
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
31 мая в 08:00
3 июн в 08:00
$49 за человека
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате
$51 за человека