Мы хотим показать вам Маскат глазами местных: рассказать не только о прошлом и архитектуре, но и о жизни современного Омана. Вы посетите мечеть султана Кабуса, прогуляетесь по колоритному рынку Матрах, сделаете фото у дворца дворца Аль-Алам, а гид поделится неочевидными фактами о стране.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

8:00 — выезд из отеля

8:30–9:30 — мечеть султана Кабуса

Главный религиозный символ страны. Мы осмотрим внутренний двор и молитвенный зал и поговорим о роли ислама в жизни страны.

9:45–10:30 — Королевский оперный театр Маската

Познакомимся с архитектурой и историей театра, который стал одним из культурных символов современного Омана.

11:00–12:30 — Старый Маскат и район Матрах

Прогуляемся по набережной и посетим восточный рынок с благовониями, специями, украшениями и сувенирами. У вас будет свободное время для покупок и фотографий.

12:45–13:30 — площадь у дворца Аль-Алам

Сделаем фотостоп у резиденции султана. Вы послушаете о политической системе страны и роли правителя.

13:30–14:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

где находится один из самых больших ковров в мире

что вдохновило оманцев на создание легендарных духов Amouage

какую тайну хранит старый рынок Матрах и какие специи здесь считают «золотыми»

Также гид поделится личными историями о жизни в Омане.

