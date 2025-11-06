Когда солнце скрывается за горизонтом, Маскат преображается. Вечерняя подсветка мечетей и фортов создает неповторимую атмосферу.
Туристы смогут насладиться видами набережной, посетить мечеть Султана Кабуса и сделать остановки для фотографий. На восточном базаре можно попробовать оманские сладости и напитки. Это уникальная возможность увидеть город в новом свете и узнать больше о его истории и культуре
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏰 Величественные форты
- 🕌 Подсветка мечетей
- 🛍 Восточный базар
- 📸 Фотостопы в лучших местах
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Маската - с октября по январь. В это время погода наиболее комфортная, температура умеренная, что позволяет насладиться вечерними прогулками. В феврале и марте также можно получить удовольствие от экскурсии, но стоит учитывать возможные ветра. Ноябрь - хороший месяц для поездки, так как туристов меньше, чем в пик сезона. В остальные месяцы, особенно летом, температура может быть слишком высокой, но при желании экскурсия всё равно оставит приятные впечатления.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Набережная Маската
- Мечеть Султана Кабуса
- Форт Джалаали
- Форт Мирани
- Уютный рынок
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Набережную Маската. Насладитесь видом сверкающих огней города
- Мечеть Султана Кабуса. Вечернее освещение подчёркивает изящную архитектуру
- Форт Джалаали и Форт Мирани, которые охраняют вход в порт
- Уютный рынок. Здесь вы попробуете традиционные оманские сладости и напитки
А на фотостопах мы запечатлеем красоту города в ночном свете.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Changan CS75 plus, Ford Edge или Hyundai Tucson
- Дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Маскате
Я представляю команду гидов в Омане. Живу здесь с 2010 года. Гидом работаю с 2018 года. Окончила колледж туризма в Омане и имею все официальные разрешения на работу. Я люблю эту страну и владею большим багажом знаний о быте, традициях, истории Омана. С удовольствием рассказываю об этом путешественникам. Люблю делать авторские туры и подбираю программу по индивидуальным предпочтениям каждого.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лина
6 ноя 2025
Прекрасное знакомство с Максатом и Оман в целом. Нам очень повезло с Юлией,чудесная,легкая прогулка! Спасибо большое! Желаю процветания этому краю!
Т
Татьяна
10 сен 2025
Юлия, спасибо огромное. Вы сделали нашу поездку в Оман) Экскурсия была бесподобна. Удачи вам во всем.
С
Сергей
21 мар 2025
Мы благодарим гида Юлию за увлекательную интереснейшую эксурсию по вечернему Маскату. Из рассказов гида мы узнали множество интересных фактов об истории Омана, жизни местных жителей, особенностях национальной культуры и местных достопримечательностях. Юлия очень знающий гид и увлекательный собеседник. Мы остались очень довольны проведенной экскурсией и с удовольствием рекомендуем Юлию как профессионального гида и очень интересного человека.
Валентина и Сергей
Валентина и Сергей
Входит в следующие категории Маската
