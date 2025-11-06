Когда солнце скрывается за горизонтом, Маскат преображается. Вечерняя подсветка мечетей и фортов создает неповторимую атмосферу.



Туристы смогут насладиться видами набережной, посетить мечеть Султана Кабуса и сделать остановки для фотографий. На восточном базаре можно попробовать оманские сладости и напитки. Это уникальная возможность увидеть город в новом свете и узнать больше о его истории и культуре

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Маската - с октября по январь. В это время погода наиболее комфортная, температура умеренная, что позволяет насладиться вечерними прогулками. В феврале и марте также можно получить удовольствие от экскурсии, но стоит учитывать возможные ветра. Ноябрь - хороший месяц для поездки, так как туристов меньше, чем в пик сезона. В остальные месяцы, особенно летом, температура может быть слишком высокой, но при желании экскурсия всё равно оставит приятные впечатления.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.