Присоединяйтесь к захватывающей экскурсии по Низве, где можно прогуляться по узким улочкам, исследовать разнообразные торговые лавки и познакомиться с уникальным рынком местных продуктов.
Низва, богатая историей и культурным наследием, предлагает увлекательные
Низва, богатая историей и культурным наследием, предлагает увлекательные
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Историческая Низва и красоты горы Аль-Джабель Аль-Ахдар
Присоединяйтесь к нашей захватывающей экскурсии по Низве, одному из старейших и самых красивых городов Омана! Погрузитесь в аутентичную атмосферу старого города, пройдитесь по его узким улочкам, исследуйте разнообразные торговые лавки и загляните на уникальный рынок, где вы найдете местные продукты и сувениры. Рынок и торговые лавки (в которых вы сможете приобрести сувениры, чаи, масла, и тд). Он также славится местной розовой водой, финиками, халвой. Низва, бывшая столица, богата историей и культурным наследием, и наша экскурсия позволит вам окунуться в его многовековую историю. От центра торговли до культурного и образовательного центра, Низва предложит вам увлекательные открытия и незабываемые визуальные впечатления. После этого мы отправимся к горе Аль-Джабель Аль-Ахдар, буквально «Зеленой горе», которая возвышается более 3000 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете насладиться красотой террасных садов, где процветают гранаты, абрикосы и розы. Присоединяйтесь к нам и откройте великолепие Низвы и красоту горы Аль-Джабель Аль-Ахдар.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Низва
- Рынок и торговые лавки Низвы
- Форт Низва
- Горы Jabal Akhdar
Что включено
- Услуги гида
- Прохладительные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завершение: Привезем вас обратно в отель/порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- После подтверждения мы с вами свяжемся и уточним детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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