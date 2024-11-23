Индивидуальная экскурсия Низва + горы Jabal Akhdar

Погрузитесь в атмосферу Низвы, одного из старейших городов Омана, и насладитесь красотой горы Аль-Джабель Аль-Ахдар с её террасными садами
Присоединяйтесь к захватывающей экскурсии по Низве, где можно прогуляться по узким улочкам, исследовать разнообразные торговые лавки и познакомиться с уникальным рынком местных продуктов.

Низва, богатая историей и культурным наследием, предлагает увлекательные
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открытия и незабываемые впечатления.

После этого отправимся к горе Аль-Джабель Аль-Ахдар, где вас ждут террасные сады с гранатами, абрикосами и розами. Окунитесь в многовековую историю Низвы и насладитесь великолепием горы Аль-Джабель Аль-Ахдар.

Бывшая столица Омана, Низва, славится своей розовой водой, финиками и халвой, что делает её идеальным местом для культурного и гастрономического туризма

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические достопримечательности
  • 🏞️ Величественные природные виды
  • 🛍️ Аутентичные торговые лавки
  • 🍑 Террасные сады с фруктами и розами
  • 🌸 Незабываемые культурные впечатления
    • Индивидуальная экскурсия Низва + горы Jabal Akhdar
    Индивидуальная экскурсия Низва + горы Jabal Akhdar
    Индивидуальная экскурсия Низва + горы Jabal Akhdar
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:45

    Что можно увидеть

  • Узкие улочки
  • Торговые лавки
  • Рынок местных продуктов
  • Террасные сады

    • Описание экскурсии

    Историческая Низва и красоты горы Аль-Джабель Аль-Ахдар
    Присоединяйтесь к нашей захватывающей экскурсии по Низве, одному из старейших и самых красивых городов Омана! Погрузитесь в аутентичную атмосферу старого города, пройдитесь по его узким улочкам, исследуйте разнообразные торговые лавки и загляните на уникальный рынок, где вы найдете местные продукты и сувениры. Рынок и торговые лавки (в которых вы сможете приобрести сувениры, чаи, масла, и тд). Он также славится местной розовой водой, финиками, халвой. Низва, бывшая столица, богата историей и культурным наследием, и наша экскурсия позволит вам окунуться в его многовековую историю. От центра торговли до культурного и образовательного центра, Низва предложит вам увлекательные открытия и незабываемые визуальные впечатления. После этого мы отправимся к горе Аль-Джабель Аль-Ахдар, буквально «Зеленой горе», которая возвышается более 3000 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете насладиться красотой террасных садов, где процветают гранаты, абрикосы и розы. Присоединяйтесь к нам и откройте великолепие Низвы и красоту горы Аль-Джабель Аль-Ахдар.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Старый город Низва
    • Рынок и торговые лавки Низвы
    • Форт Низва
    • Горы Jabal Akhdar
    Что включено
    • Услуги гида
    • Прохладительные напитки
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Заберем вас из отеля/порта
    Завершение: Привезем вас обратно в отель/порт
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • После подтверждения мы с вами свяжемся и уточним детали
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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