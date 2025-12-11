Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от $210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Маската: мечеть, форты и набережная
Полюбоваться вечерним городом, подняться на древнюю башню и вдохнуть морской бриз
Начало: Отель, аэропорт, морской порт
Завтра в 17:00
13 дек в 16:00
$230 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Форт Матрах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2025
Сейчас в Маскате в категории "Форт Матрах" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 380. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Форт Матрах», 57 ⭐ отзывов, цены от $210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль