Найдено 3 экскурсии в категории « Форт Матрах » в Маскате на русском языке, цены от $210. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов 35 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами Начало: В вашем отеле $380 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 21 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса Начало: В отеле, порте или аэропорте от $210 за всё до 6 чел. На машине 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Огни Маската: мечеть, форты и набережная Полюбоваться вечерним городом, подняться на древнюю башню и вдохнуть морской бриз Начало: Отель, аэропорт, морской порт $230 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

