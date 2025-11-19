Осмотреть оперный театр и частную коллекцию знаменитой оманской семьи и заглянуть на рынок
В Маскате белые купола отражают солнце, а море буквально ласкает подножия гор — здесь всё дышит спокойствием и достоинством.
Этот город — живое воплощение идей султана Кабуса, правителя, который сумел превратить Оман в островок стабильности, культуры и мира на Востоке. Я покажу вам, как древние традиции и современность существуют здесь в редком равновесии.
Описание экскурсии
Великая мечеть султана Кабуса (внутренний осмотр) Вы рассмотрите изысканные мозаики, огромный персидский ковер ручной работы и роскошную люстру из кристаллов Swarovski.
Королевский оперный театр (внутренний осмотр) Это здание считается символом культурного возрождения страны. Он отражает страсть султана Кабуса к музыке и искусству и поражает сочетанием традиционных мотивов и современных технологий.
Сук Матрах и рыбный рынок
Вы окунётесь в жизнь старого Маската: аромат специй, звон меди, восточные ткани, жемчуг и серебро. Я расскажу о традициях восточного торга, а вы при желании попробуете блюда местной кухни или купите благовония, которыми в Омане пользуются уже тысячи лет.
Дворец Аль-Алам и форт Аль-Мирани и Аль-Джалали
Снаружи осмотрим резиденцию султана — символ власти и национальной гордости. Впечатляют даже ворота дворца, который окружён садами и древними крепостями.
Музей Бейт Аль-Зубейр (внутренний осмотр) Вы увидите коллекции старинного оружия, украшений, национальных костюмов и предметов быта, которые передаются в знаменитой оманской семье из поколения в поколение.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле JAC или Mitsubishi Pajero
Дополнительно оплачиваются билеты в музей — примерно $8 за чел. и оперный театр $10 за чел.
Дегустация халвы на рынке входит в стоимость. По желанию вы попробуете традиционное оманское блюдо шуа — примерно 7 риалов ($18)
При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: рубашка и брюки для мужчин и одежда, которая закрывает руки до запястий и ноги до щиколоток, а также платок на голову — для женщин
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Яна — ваш гид в Маскате
Я ваш личный лицензированный гид в сердце Омана, где каждый уголок дышит историей, а каждое утро начинается с тёплого оманского гостеприимства. С 2011 года Оман стал моим домом. Моя работа читать дальше
для меня — не просто профессия, а истинное удовольствие, поэтому я веду экскурсии с полной отдачей. Для меня важно, чтобы Вы почувствовали настоящий дух Омана и забрали с собой не только фотоснимки но и самые яркие впечатления. В моём комфортабельном автомобиле вы сможете насладиться незабываемым путешествием. Для меня искреннее гостеприимство и дружелюбие — это главное, поэтому мои экскурсии — это душевное общение и увлекательное погружение в оманскую культуру. Я пунктуальна, внимательна и всегда готова подстроить маршрут под ваши интересы.