Мои заказы

Маскат - восточная сказка в реальности

Осмотреть оперный театр и частную коллекцию знаменитой оманской семьи и заглянуть на рынок
В Маскате белые купола отражают солнце, а море буквально ласкает подножия гор — здесь всё дышит спокойствием и достоинством.

Этот город — живое воплощение идей султана Кабуса, правителя, который сумел превратить Оман в островок стабильности, культуры и мира на Востоке. Я покажу вам, как древние традиции и современность существуют здесь в редком равновесии.
Маскат - восточная сказка в реальности© Яна
Маскат - восточная сказка в реальности© Яна
Маскат - восточная сказка в реальности© Яна

Описание экскурсии

Великая мечеть султана Кабуса (внутренний осмотр)
Вы рассмотрите изысканные мозаики, огромный персидский ковер ручной работы и роскошную люстру из кристаллов Swarovski.

Королевский оперный театр (внутренний осмотр)
Это здание считается символом культурного возрождения страны. Он отражает страсть султана Кабуса к музыке и искусству и поражает сочетанием традиционных мотивов и современных технологий.

Сук Матрах и рыбный рынок

Вы окунётесь в жизнь старого Маската: аромат специй, звон меди, восточные ткани, жемчуг и серебро. Я расскажу о традициях восточного торга, а вы при желании попробуете блюда местной кухни или купите благовония, которыми в Омане пользуются уже тысячи лет.

Дворец Аль-Алам и форт Аль-Мирани и Аль-Джалали

Снаружи осмотрим резиденцию султана — символ власти и национальной гордости. Впечатляют даже ворота дворца, который окружён садами и древними крепостями.

Музей Бейт Аль-Зубейр (внутренний осмотр)
Вы увидите коллекции старинного оружия, украшений, национальных костюмов и предметов быта, которые передаются в знаменитой оманской семье из поколения в поколение.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле JAC или Mitsubishi Pajero
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей — примерно $8 за чел. и оперный театр $10 за чел.
  • Дегустация халвы на рынке входит в стоимость. По желанию вы попробуете традиционное оманское блюдо шуа — примерно 7 риалов ($18)
  • При посещении мечети необходимо соблюдать дресс-код: рубашка и брюки для мужчин и одежда, которая закрывает руки до запястий и ноги до щиколоток, а также платок на голову — для женщин

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваш гид в Маскате
Я ваш личный лицензированный гид в сердце Омана, где каждый уголок дышит историей, а каждое утро начинается с тёплого оманского гостеприимства. С 2011 года Оман стал моим домом. Моя работа
читать дальше

для меня — не просто профессия, а истинное удовольствие, поэтому я веду экскурсии с полной отдачей. Для меня важно, чтобы Вы почувствовали настоящий дух Омана и забрали с собой не только фотоснимки но и самые яркие впечатления. В моём комфортабельном автомобиле вы сможете насладиться незабываемым путешествием. Для меня искреннее гостеприимство и дружелюбие — это главное, поэтому мои экскурсии — это душевное общение и увлекательное погружение в оманскую культуру. Я пунктуальна, внимательна и всегда готова подстроить маршрут под ваши интересы.

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Маскат. Главное в городе
На машине
5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маскат. Главное в городе
Познакомиться с арабской парфюмерией, побывать в Королевском дворце и погулять по восточному базару
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
$209 за всё до 6 чел.
Вечерний Маскат
На машине
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$195 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Маскат
На машине
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $210 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате