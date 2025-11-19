В Маскате белые купола отражают солнце, а море буквально ласкает подножия гор — здесь всё дышит спокойствием и достоинством. Этот город — живое воплощение идей султана Кабуса, правителя, который сумел превратить Оман в островок стабильности, культуры и мира на Востоке. Я покажу вам, как древние традиции и современность существуют здесь в редком равновесии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Маскате

Яна Ваш гид в Маскате

Описание экскурсии

Великая мечеть султана Кабуса (внутренний осмотр)

Вы рассмотрите изысканные мозаики, огромный персидский ковер ручной работы и роскошную люстру из кристаллов Swarovski.

Королевский оперный театр (внутренний осмотр)

Это здание считается символом культурного возрождения страны. Он отражает страсть султана Кабуса к музыке и искусству и поражает сочетанием традиционных мотивов и современных технологий.

Сук Матрах и рыбный рынок

Вы окунётесь в жизнь старого Маската: аромат специй, звон меди, восточные ткани, жемчуг и серебро. Я расскажу о традициях восточного торга, а вы при желании попробуете блюда местной кухни или купите благовония, которыми в Омане пользуются уже тысячи лет.

Дворец Аль-Алам и форт Аль-Мирани и Аль-Джалали

Снаружи осмотрим резиденцию султана — символ власти и национальной гордости. Впечатляют даже ворота дворца, который окружён садами и древними крепостями.

Музей Бейт Аль-Зубейр (внутренний осмотр)

Вы увидите коллекции старинного оружия, украшений, национальных костюмов и предметов быта, которые передаются в знаменитой оманской семье из поколения в поколение.

Организационные детали