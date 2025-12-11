Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат: встреча традиций и современности
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Маскату: от мечетей до базаров, с погружением в историю и культуру Омана. Уникальный опыт для каждого
Начало: По договорённости
13 дек в 09:30
14 дек в 08:00
$230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Маскат с ароматом Amouage
Познакомиться с главным городом Омана и прикоснуться к легендарным восточным ароматам
Начало: У вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Маската: мечеть, форты и набережная
Полюбоваться вечерним городом, подняться на древнюю башню и вдохнуть морской бриз
Начало: Отель, аэропорт, морской порт
13 дек в 16:00
14 дек в 16:00
$230 за всё до 4 чел.
