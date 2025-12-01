Найдено 3 экскурсии в категории « Форт «Аль-Джалали» » в Маскате на русском языке, цены от $210. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город Начало: В вашем отеле $210 за всё до 4 чел. На машине 4.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Маскат: встреча традиций и современности Автомобильно-пешеходная экскурсия по Маскату: от мечетей до базаров, с погружением в историю и культуру Омана. Уникальный опыт для каждого Начало: По договорённости $230 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Манящий Маскат с ароматом Amouage Познакомиться с главным городом Омана и прикоснуться к легендарным восточным ароматам Начало: У вашего отеля $230 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

