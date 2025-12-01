Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат: встреча традиций и современности
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Маскату: от мечетей до базаров, с погружением в историю и культуру Омана. Уникальный опыт для каждого
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
14 дек в 08:00
$230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Маскат с ароматом Amouage
Познакомиться с главным городом Омана и прикоснуться к легендарным восточным ароматам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
$230 за всё до 4 чел.
