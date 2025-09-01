На этой индивидуальной экскурсии по Маскату туристы увидят главные достопримечательности столицы Омана. Путешествие начнется с посещения главной мечети, известной своей уникальностью.
Затем экскурсанты отправятся в Королевский оперный театр, где смогут познакомиться
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная мечеть Маската
- 🎻 Королевский оперный театр
- 🐟 Рыбный рынок с акулой
- 🧥 Восточный базар Матрах Сук
- 🏰 Дворец султана Омана
- 🛡️ Португальские форты-близнецы
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Маската - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и экскурсий. В это время можно насладиться приятной погодой и избежать сильной жары. Март и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать, что температура начинает повышаться. В ноябре можно ожидать меньше туристов, что позволит насладиться достопримечательностями в более спокойной обстановке. Летом, с мая по сентябрь, из-за высокой температуры и влажности экскурсии могут быть менее комфортными, но всё же возможны для тех, кто готов к жаркому климату.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Главная мечеть Маската
- Королевский оперный театр
- Рыбный рынок
- Восточный базар Матрах Сук
- Дворец султана Омана
- Португальские форты-близнецы
Описание экскурсии
- Главная мечеть Маската. Вы узнаете, почему её считают уникальной.
- Королевский оперный театр. Познакомитесь с коллекцией редких музыкальных инструментов и услышите их историю. По желанию посетите экскурсию в зале оперного театра с местным экскурсоводом.
- Рыбный рынок. Увидите рифовую акулу и тунца. Гид расскажет много интересного о местных морских обитателях.
- Восточный базар Матрах Сук. Познакомитесь с национальной одеждой Омана, окунётесь в мир благовоний, услышите о быте горожан и попробуете традиционный чай.
- Дворец султана Омана. Рассмотрите снаружи официальную резиденцию правителя. Здание сочетает в себе элементы арабской и исламской архитектуры, а также современные строительные техники.
- Португальские форты-близнецы. Гид объяснит, как строились оборонительные крепости, как они защищали гавань Маската от нападений и помогали контролировать торговые пути.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Changan CS75 plus, Ford Edge или Hyundai Tucson, а также дегустация чая и традиционных сладостей.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в оперный театр — $10 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Маскате
Я представляю команду гидов в Омане. Живу здесь с 2010 года. Гидом работаю с 2018 года. Окончила колледж туризма в Омане и имею все официальные разрешения на работу. Я люблю эту страну и владею большим багажом знаний о быте, традициях, истории Омана. С удовольствием рассказываю об этом путешественникам. Люблю делать авторские туры и подбираю программу по индивидуальным предпочтениям каждого.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
1 сен 2025
Спасибо нашему замечательному гиду Юлии за удивительное путешествие! Благодаря вам мы не просто посмотрели достопримечательности, а прожили целую маленькую историю. Всё было организовано с любовью, и это чувствовалось в каждой детали. Очень благодарны за тепло и вдохновение! Рекомендуем однозначно этого гида!
Входит в следующие категории Маската
