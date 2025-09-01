На этой индивидуальной экскурсии по Маскату туристы увидят главные достопримечательности столицы Омана. Путешествие начнется с посещения главной мечети, известной своей уникальностью.Затем экскурсанты отправятся в Королевский оперный театр, где смогут познакомиться

с редкими музыкальными инструментами. На рыбном рынке гости увидят местных морских обитателей, а на восточном базаре Матрах Сук окунутся в мир благовоний и традиционной одежды. Экскурсия завершится у дворца султана и португальских фортов-близнецов

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Маската - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и экскурсий. В это время можно насладиться приятной погодой и избежать сильной жары. Март и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать, что температура начинает повышаться. В ноябре можно ожидать меньше туристов, что позволит насладиться достопримечательностями в более спокойной обстановке. Летом, с мая по сентябрь, из-за высокой температуры и влажности экскурсии могут быть менее комфортными, но всё же возможны для тех, кто готов к жаркому климату.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.