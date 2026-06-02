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Мария Отличная обзорная экскурсия, посещаете все главные места Маската. Обязательно посоветую друзьям! Большое спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Экскурсию провела Яна во второй день нашего пребывания в стране на своей машине. Помимо нас (3 чел) был ещё один путешественник. Компания получилась мобильной. Просмотрели все достопримечательности, указанные в программе. Получили представление о городе и стране в целом. Мечеть султана Кабуса, оперный театр, башня произвели незабываемое впечатление. Спасибо! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Спасибо большое Илье за отличную организацию, за теплый прием и отличное настроение!

у нас была длительная пересадка после ночного перелета и мы долго сомневались брать экскурсию в группе или нет….

Не сомневайтесь-берите!

Очень все быстро и вкусно🤌🏻 Рассказал,показал,на все вопросы ответил,влюбил в город и еще и помощь оказал💖 РЕКОМЕНДУЮ ОТ ДУШИ В ДУШУ! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виктория Очень насыщенная экскурсия, получили много информации, проехались по основным достопримечательностям. Ольга -очаровательная, очень понятно и спокойно повествует, отвечает на вопросы. Виды-красивые, в автобусе тоже давали информацию, была вода из холодильника. Рекомендуем как основное уж экскурсию для ознакомления со страной:) +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Экскурсию проводила гид Марина. Очень внимательная, тактичная, эрудированная и приятная в общении девушка. Мы проехали по всем достопримечательностям, получили приятные эмоции и впечатления от экскурсии. Марина посоветовала много интересных мест и дала важные советы и рекомендации. Мы остались очень довольны экскурсией. Илья Ответ организатора: Юлия, большое спасибо за ваш отзыв! Очень рады, что экскурсия с Мариной оставила у вас такие приятные впечатления. Будем рады снова показать вам Оман и открыть ещё больше интересных мест! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет