Узнать, чем крупнейший мегаполис Омана пленяет своих жителей и гостей
Маскат — город, где причудливо сплелись традиции оманских мореплавателей, имперское величие и прогрессивные инновации. Мы познакомим вас с его самобытным обликом и многослойным культурным наследием.
Раскроем изюминки и особенности местного быта: вы узнаете, как живут здесь люди, какие традиции они чтят, что едят и пьют и как проводят свободное время.
Раскроем изюминки и особенности местного быта: вы узнаете, как живут здесь люди, какие традиции они чтят, что едят и пьют и как проводят свободное время.
Ближайшие даты:
28
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы посетите одну из самых больших и самых красивых мечетей в мире — мечеть Султана Кабуса, где с 2001 по 2006 год находился самый большой в мире ковёр ручной работы. В сочетании с неописуемой люстрой, которая выполнена полностью из хрусталя Swaroski, её интерьер не оставит вас равнодушными.
- Затем мы отправимся к центру культурного просвещения Омана — Королевскому оперному дому Маската, стены которого украшает белоснежный песчаник.
- Сделаем остановку для чаепития: вы попробуете вкуснейший местный чай Карак, а гид поделится секретами его состава.
- Далее мы проследуем к старой части Маската — району Матрах, где посетим старинный рынок. Мы подскажем, где лучше всего приобрести местные сувениры, начиная от магнитиков и заканчивая оманскими кинжалами.
- После рынка отправимся на вершину старого форта, чтобы узнать историю Омана во времена португальского доминирования.
- И в завершение окажемся на площади с видом на резиденцию Султана Кабуса, где гид расскажет некоторые секреты этого загадочного дворца.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
- Поездка проходит на автобусе туристического класса с кондиционером.
- В программе предусмотрено посещение мечети: пожалуйста, учитывайте требования дресс-кода. Мужчинам необходимо быть в длинных брюках или джинсах (не шортах!) и в футболке/рубашке, закрывающей плечи. Женщинам обязательно иметь при себе кофту с длинными рукавами и платок на голову.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в порт Маската
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 490 туристов
Приветствую всех озарённых звездой путешествий Омана! Дорогие друзья, как житель этой удивительно сказочной страны и русскоязычный гид с неоднократно подтверждённой лицензией от Министерства наследия и туризма Султаната Оман я с радостью стану вашим проводником в восточную сказку. Очень люблю эту страну, глубоко изучил историю Омана и культуру, традиции и природные достопримечательности. С моими авторскими экскурсиями на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе вы увидите, узнаете, ощутите и прочувствуете настоящий Оман. А также я помогу по вашему желанию составить индивидуальную программу пребывания в стране, будь то поездка для одного, компании или семьи. Приглашаю окунуться в разнообразие впечатлений! Всегда рад новым встречам!
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