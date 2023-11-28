Илья — ваша команда гидов в Маскате

Провели экскурсии для 490 туристов

Приветствую всех озарённых звездой путешествий Омана! Дорогие друзья, как житель этой удивительно сказочной страны и русскоязычный гид с неоднократно подтверждённой лицензией от Министерства наследия и туризма Султаната Оман я с радостью стану вашим проводником в восточную сказку. Очень люблю эту страну, глубоко изучил историю Омана и культуру, традиции и природные достопримечательности. С моими авторскими экскурсиями на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе вы увидите, узнаете, ощутите и прочувствуете настоящий Оман. А также я помогу по вашему желанию составить индивидуальную программу пребывания в стране, будь то поездка для одного, компании или семьи. Приглашаю окунуться в разнообразие впечатлений! Всегда рад новым встречам!

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