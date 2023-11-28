Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия

Узнать, чем крупнейший мегаполис Омана пленяет своих жителей и гостей

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Маскат — город, где причудливо сплелись традиции оманских мореплавателей, имперское величие и прогрессивные инновации. Мы познакомим вас с его самобытным обликом и многослойным культурным наследием.

Раскроем изюминки и особенности местного быта: вы узнаете, как живут здесь люди, какие традиции они чтят, что едят и пьют и как проводят свободное время.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
28
ноя
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дек
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$55
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы посетите одну из самых больших и самых красивых мечетей в мире — мечеть Султана Кабуса, где с 2001 по 2006 год находился самый большой в мире ковёр ручной работы. В сочетании с неописуемой люстрой, которая выполнена полностью из хрусталя Swaroski, её интерьер не оставит вас равнодушными.
  • Затем мы отправимся к центру культурного просвещения Омана — Королевскому оперному дому Маската, стены которого украшает белоснежный песчаник.
  • Сделаем остановку для чаепития: вы попробуете вкуснейший местный чай Карак, а гид поделится секретами его состава.
  • Далее мы проследуем к старой части Маската — району Матрах, где посетим старинный рынок. Мы подскажем, где лучше всего приобрести местные сувениры, начиная от магнитиков и заканчивая оманскими кинжалами.
  • После рынка отправимся на вершину старого форта, чтобы узнать историю Омана во времена португальского доминирования.
  • И в завершение окажемся на площади с видом на резиденцию Султана Кабуса, где гид расскажет некоторые секреты этого загадочного дворца.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
  • Поездка проходит на автобусе туристического класса с кондиционером.
  • В программе предусмотрено посещение мечети: пожалуйста, учитывайте требования дресс-кода. Мужчинам необходимо быть в длинных брюках или джинсах (не шортах!) и в футболке/рубашке, закрывающей плечи. Женщинам обязательно иметь при себе кофту с длинными рукавами и платок на голову.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в порт Маската
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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