Маскат — город, где причудливо сплелись традиции оманских мореплавателей, имперское величие и прогрессивные инновации. Мы познакомим вас с его самобытным обликом и многослойным культурным наследием.
Раскроем изюминки и особенности местного быта: вы узнаете, как живут здесь люди, какие традиции они чтят, что едят и пьют и как проводят свободное время.
Раскроем изюминки и особенности местного быта: вы узнаете, как живут здесь люди, какие традиции они чтят, что едят и пьют и как проводят свободное время.
Описание экскурсии
- Вы посетите одну из самых больших и самых красивых мечетей в мире — мечеть Султана Кабуса. В сочетании с неописуемой люстрой из хрусталя Swaroski, её интерьер не оставит вас равнодушными.
- Затем мы отправимся к центру культурного просвещения Омана — Королевскому оперному дому Маската, стены которого украшает белоснежный песчаник.
- Сделаем остановку для чаепития: вы попробуете вкуснейший местный чай «карак», а гид поделится секретами его состава.
- Далее мы проследуем к старой части Маската — району Матрах, где посетим старинный рынок. Мы подскажем, где лучше всего приобрести местные сувениры, начиная магнитиками и заканчивая оманскими кинжалами.
- И в завершение окажемся на площади с видом на резиденцию Султана Кабуса, где гид расскажет некоторые секреты этого загадочного дворца.
Организационные детали
- Оставшуюся сумму можно оплатить наличными в долларах США или переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%.
- Поездка проходит на автобусе туристического класса с кондиционером.
- В программе предусмотрено посещение мечети: пожалуйста, соблюдайте требования дресс-кода. Мужчинам необходимо быть в длинных брюках или джинсах (не шортах!) и в футболке/рубашке, закрывающей плечи. У женщин должны быть закрыты руки до запястий и ноги до пят, голова покрыта платком.
- По желанию можем посетить Оперный театр, дополнительно оплачивается вход — 3,2 OMR ($10).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
- Трансфер из отелей Shangri-La, Al Bustan, Jumeirah возможен за дополнительную плату — $15.
во вторник и четверг в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$58
|Дети до 11 лет
|$29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2273 туристов
В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная обзорная экскурсия, посещаете все главные места Маската. Обязательно посоветую друзьям! Большое спасибо!
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Н
Экскурсию провела Яна во второй день нашего пребывания в стране на своей машине. Помимо нас (3 чел) был ещё один путешественник. Компания получилась мобильной. Просмотрели все достопримечательности, указанные в программе. Получили представление о городе и стране в целом. Мечеть султана Кабуса, оперный театр, башня произвели незабываемое впечатление. Спасибо!
+2
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Спасибо большое Илье за отличную организацию, за теплый прием и отличное настроение!
у нас была длительная пересадка после ночного перелета и мы долго сомневались брать экскурсию в группе или нет….
Не сомневайтесь-берите!
Очень все быстро и вкусно🤌🏻 Рассказал,показал,на все вопросы ответил,влюбил в город и еще и помощь оказал💖 РЕКОМЕНДУЮ ОТ ДУШИ В ДУШУ!
у нас была длительная пересадка после ночного перелета и мы долго сомневались брать экскурсию в группе или нет….
Не сомневайтесь-берите!
Очень все быстро и вкусно🤌🏻 Рассказал,показал,на все вопросы ответил,влюбил в город и еще и помощь оказал💖 РЕКОМЕНДУЮ ОТ ДУШИ В ДУШУ!
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Очень насыщенная экскурсия, получили много информации, проехались по основным достопримечательностям. Ольга -очаровательная, очень понятно и спокойно повествует, отвечает на вопросы. Виды-красивые, в автобусе тоже давали информацию, была вода из холодильника. Рекомендуем как основное уж экскурсию для ознакомления со страной:)
+2
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Экскурсию проводила гид Марина. Очень внимательная, тактичная, эрудированная и приятная в общении девушка. Мы проехали по всем достопримечательностям, получили приятные эмоции и впечатления от экскурсии. Марина посоветовала много интересных мест и дала важные советы и рекомендации. Мы остались очень довольны экскурсией.
Илья
Ответ организатора:
Юлия, большое спасибо за ваш отзыв! Очень рады, что экскурсия с Мариной оставила у вас такие приятные впечатления. Будем рады снова показать вам Оман и открыть ещё больше интересных мест!
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Обзорная экскурсия по Маскату прошла отлично! Нам все понравилось, только положительные впечатления. Гид Иван хороший: много рассказал о стране, поддержал беседу, помог в некоторых вопросах. И очень рады, что взяли экскурсию, а не поехали сами по городу — так гораздо удобнее и интереснее.
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