Мы собрали два образа Омана в одном путешествии — сегодняшнюю культуру и горные пейзажи.
Вы посетите Музей современного искусства в Низве, а затем отправитесь в горы Джебель-Ахдар с панорамами ущелий, деревнями и террасными садами.
Узнаете о традициях и праздниках оманцев и увидите, как в стране переплетаются её прошлое и настоящее.
Описание экскурсии
8:00–9:45 — путь из вашего отеля в Маскате до Низвы
9:45–10:45 — Музей современного искусства в Низве
Музей посвящён современному оманскому искусству и дизайну. Вы увидите работы местных художников — инсталляции, живопись и скульптуру, что отражают связь традиции и современности.
10:45–12:00 — переезд в горный регион Джебель-Ахдара
12:00–13:00 — смотровые площадки и панорамы
Перед вами откроются виды на ущелья, дома и растения.
13:00–13:45 — горные деревни и террасные сады
Вы оцените традиционные сады, где в горах выращивают фрукты и знаменитые оманские розы, и узнаете о местных системах земледелия.
13:45–14:45 — обед (по желанию)
14:45–18:00 — обратная дорога в Маскат
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле
- Дополнительные расходы: билет в музей — $13 за чел., обед — $10–45 за чел. (зависит от ресторана)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 48 туристов
Я живу в Омане с 2021 года и работаю здесь гидом. Для меня это не просто работа, а любимое дело — знакомить гостей с историей, культурой и красотой этой страны. Когда вы приобретаете у меня экскурсию, вы приобретаете не просто программу, а настоящие эмоции, атмосферу и впечатления, которые останутся с вами навсегда.
