Найдено 3 экскурсии в категории « Горы Джебель-Ахдар » в Маскате на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 15 отзывов Мини-группа до 4 чел. Лучший выбор Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00 $150 за человека На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Город-оазис: в Низву - из Маската Откройте для себя Низву - бывшую столицу Омана. Вас ждут форт, рынок, горы и вкусный обед. Уникальная экскурсия, полная открытий Начало: У вашего отеля $530 за всё до 4 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Низва и Джебель Ахдар - сердце горного Омана Отправиться из Маската к древним городам и горным панорамам $550 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

