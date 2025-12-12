Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборИз Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-оазис: в Низву - из Маската
Откройте для себя Низву - бывшую столицу Омана. Вас ждут форт, рынок, горы и вкусный обед. Уникальная экскурсия, полная открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
14 дек в 08:00
$530 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Низва и Джебель Ахдар - сердце горного Омана
Отправиться из Маската к древним городам и горным панорамам
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
$550 за всё до 4 чел.
