Приглашаю вас за один день познакомиться с главными сокровищами внутреннего Омана.
Мы поднимемся на форт старинной Низвы, окунёмся в атмосферу восточного рынка и побываем в доме шейха, чтобы узнать о быте оманской элиты. Завершим день в горах Джебель-Шамс у Гранд-Каньона с его захватывающими панорамами.
Мы поднимемся на форт старинной Низвы, окунёмся в атмосферу восточного рынка и побываем в доме шейха, чтобы узнать о быте оманской элиты. Завершим день в горах Джебель-Шамс у Гранд-Каньона с его захватывающими панорамами.
Описание экскурсии
Низва — первая столица Омана
- Вы подниметесь на форт Низвы — образец традиционной оманской архитектуры 6–7 веков.
- Познакомитесь с музейными артефактами, которые расскажут о жизни оманцев в прошлом.
- Прогуляетесь по атмосферному городскому рынку, где торгуют серебром, керамикой, халвой, специями, ладаном и даже козами.
Дом-музей шейха в деревне Аль-Хамра
- Вы увидите, как жили представители оманской элиты.
- Познакомитесь с оригинальными предметами быта, коврами ручной работы и антикварной утварью.
- Узнаете об укладе жизни и традициях высших слоёв оманского общества.
Горы Джебель-Шамс и Гранд-Каньон
- Мы отправимся к Горе Солнца — одному из самых живописных мест Омана.
- Прогуляемся по уступу наверху каньона с захватывающими панорамами.
- Вы поймёте, почему это место так популярно для хайкинга и отдыха.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Fortuner. Дорога из Маската до Низвы занимает ~1 ч 40 мин.
- Я встречу вас у вашего отеля, у морского порта или в аэропорту — по договорённости.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в форт Низвы — $13 за чел. и в дом-музей шейха — $9 за чел. Билет для гида оплачивать не нужно. В каждой из локаций мы пробудем 1–1,5 ч.
- Обед по желанию, не входит в стоимость, средний чек $10–15 на чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьям — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я родилась в Иране, но сейчас живу в Омане и знаю его так же хорошо, как свою родину. Магистр русского языка, изучала его в университете и свободно владею им. С 2017 года занимаюсь организацией туров и работаю гидом для русскоязычных путешественников. Открою для вас главные достопримечательности, атмосферные места и интересные факты об Омане и сделаю ваше путешествие по настоящему незабываемым.
Входит в следующие категории Маската
Похожие экскурсии на «Низва, дом-музей шейха и Гранд-Каньон Омана - из Маската»
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Посетить бывшую столицу Омана и погулять по грандиозному Гранд-Каньону на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
29 мая в 06:00
$150 за человека
Индивидуальная
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от $600 за человека
Индивидуальная
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас
Начало: В месте вашего пребывания
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от $500 за человека
от $530 за экскурсию