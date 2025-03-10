читать дальше с пересадкой в 3 часа) и вы все успеете. Мельком, конечно, но страна создаст впечатление. И оно, для нас, сложилось положительное.

Все прошло отлично, спасибо. Если вы летите в Маскат только пересадкой- не переживайте. Смело идите к выходу в город (нас выпустили