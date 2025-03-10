Индивидуальная
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В портовый Сур из Маската: морской музей, лодки доу, черепахи
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: У вашего отеля или в порту
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:00
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван10 марта 2025Отличный сервис! Водитель встретил нас в аэропорту с табличкой, помог с багажом и быстро доставил в отель. Машина была чистая,
- ДДмитрий5 марта 2025Все прошло отлично, спасибо. Если вы летите в Маскат только пересадкой- не переживайте. Смело идите к выходу в город (нас выпустили
- ВВероника6 ноября 2024Это просто трансфер, никакого экскурсионного рассказа по дороге не было. Машина и водитель - на хорошем уровне, рекомендую.
- AAnna16 октября 2024Мы посмотрели музей кораблестроения в Суре, старом портовом городе, и съездили в заповедник на побережье, где вместе с гидом посмотрели, как зеленые черепахи откладывают яйца. Также удалось полюбоваться на звезды через профессиональный телескоп.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
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