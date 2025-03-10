Ночные прогулки и экскурсии Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Маскате на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$50 за человека
В портовый Сур из Маската
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В портовый Сур из Маската: морской музей, лодки доу, черепахи
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: У вашего отеля или в порту
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:00
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    10 марта 2025
    Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
    Отличный сервис! Водитель встретил нас в аэропорту с табличкой, помог с багажом и быстро доставил в отель. Машина была чистая,
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    комфортная и с кондиционером, что особенно приятно после перелёта. В пути водитель рассказал немного о городе и дал полезные советы. Всё прошло без задержек и очень удобно.

  • Д
    Дмитрий
    5 марта 2025
    Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
    Все прошло отлично, спасибо. Если вы летите в Маскат только пересадкой- не переживайте. Смело идите к выходу в город (нас выпустили
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    с пересадкой в 3 часа) и вы все успеете. Мельком, конечно, но страна создаст впечатление. И оно, для нас, сложилось положительное.

    Все прошло отлично, спасибоВсе прошло отлично, спасибо
  • В
    Вероника
    6 ноября 2024
    Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
    Это просто трансфер, никакого экскурсионного рассказа по дороге не было. Машина и водитель - на хорошем уровне, рекомендую.
  • A
    Anna
    16 октября 2024
    В портовый Сур из Маската
    Мы посмотрели музей кораблестроения в Суре, старом портовом городе, и съездили в заповедник на побережье, где вместе с гидом посмотрели, как зеленые черепахи откладывают яйца. Также удалось полюбоваться на звезды через профессиональный телескоп.

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
  2. В портовый Сур из Маската
  3. Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
Сейчас в Маскате в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 570. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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