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Обзорная экскурсия Маскат

Илья Б.
Илья Б. – Гид из Маската
Обзорная экскурсия Маскат
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Обзорная экскурсия Маскат
Обзорная экскурсия Маскат

Что вы увидите

  • Мечеть Султана Кабуса
  • Королевский оперный театр
  • Рынок Матрах
  • Форт Матрах
  • Дворец Султана
Познакомьтесь с чарующим Маскатом, столицей ⭐️ Омана, в этом 5-часовом туре. Вы получите головокружительные эмоции и уникальную возможность посетить главные достопримечательности 🏛️ Маската.
9:00—10:00 Мечеть Султана Кабуса или Маскатская соборная мечеть — главная действующая мечеть Маската, Оман.
10:15—11:15 Королевский оперный театр — главное место музыкального искусства и культуры в Омане.
11:30—12:30 Рынок Матрах — традиционный рынок Омана предлагает широкий ассортимент товаров, оригинальных местных сувениров, таких как кинжалы, тарелки и красивые 🤩 серебряные изделия ручной работы.
12:45—13:30 Форт Матрах — Построенный португальцами во время их оккупации 1580-х годов Форт Мутра был прочной защитой против нападения со стороны Османской армии.
13:45 — 14:15 Дворец Султана — Королевский дворец вот уже на протяжении более двухсот столетий является резиденцией правителей Омана. Расположено это великолепное строение на берегу Оманского залива между фортами-близнецами.
Что входит
  • Вода во время тура
  • Трансферы на комфортабельном автомобиле
Что не входит
  • Билеты в оперу 8$
Начало и место завершения
🚩 Отель
Обзорная экскурсия Маскат

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Илья Б.
Илья Б.
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