Познакомьтесь с чарующим Маскатом, столицей ⭐️ Омана, в этом 5-часовом туре. Вы получите головокружительные эмоции и уникальную возможность посетить главные достопримечательности 🏛️ Маската.

9:00—10:00 Мечеть Султана Кабуса или Маскатская соборная мечеть — главная действующая мечеть Маската, Оман.

10:15—11:15 Королевский оперный театр — главное место музыкального искусства и культуры в Омане.

11:30—12:30 Рынок Матрах — традиционный рынок Омана предлагает широкий ассортимент товаров, оригинальных местных сувениров, таких как кинжалы, тарелки и красивые 🤩 серебряные изделия ручной работы.

12:45—13:30 Форт Матрах — Построенный португальцами во время их оккупации 1580-х годов Форт Мутра был прочной защитой против нападения со стороны Османской армии.

13:45 — 14:15 Дворец Султана — Королевский дворец вот уже на протяжении более двухсот столетий является резиденцией правителей Омана. Расположено это великолепное строение на берегу Оманского залива между фортами-близнецами.