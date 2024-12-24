8 отзывов оставили туристы

Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
С наступлением зимы Варшава превращается в сказочный город.
Огромная ёлка на Замковой площади, рождественские вертепы в храмах и яркие огни Вилянува создают волшебную атмосферу. На рождественском базаре можно попробовать горячий шоколад и традиционное вино. Прогулка по Старому городу завершится в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и согреться. Не упустите шанс увидеть Варшаву в её праздничном убранстве
Вы пройдете по самым праздничным уголкам Варшавы, по пути знакомясь с историей и достопримечательностями столицы. Прогулка начнется на Замковой площади, где вы полюбуетесь огромной ёлкой, сияющей множеством огней, и заснеженным Королевским замком. По Краковскому предместью мы пройдем к Золотой карете по аллее с десятками светящихся деревьев. Заглянем в красивейшие храмы, в которых по средневековой традиции стоят рождественские вертепы. А по пути я расскажу вам несколько легенд Варшавы, которые прекрасно впишутся в сказочную атмосферу нашей прогулки!
Варшава с запахом шоколада
Пришло время отдохнуть и погреться в одном уютном варшавском кафе. Среди варшавян это место знаменито своим вкуснейшим горячим шоколадом, который вы непременно продегустируете! Здесь же можно купить польский шоколад и конфеты в красивых праздничных упаковках для себя или в подарок своим близким.
Рождественские рынки
С приближением Рождества в городе открывается праздничный базар, который мы также обязательно посетим! Здесь вы найдете различные вкусности из разных регионов Польши, традиционные польские сувениры, а также украшения и изделия ручной работы. А после отправимся на Старый Рынок, где вы согреетесь традиционным горячим вином!
Огни королевского парка Вилянув
Заглянув в Новый город, где стоит еще одна красавица-ёлка, мы отправимся в Вилянув — роскошный дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко, который с наступлением зимы превращается в настоящий Королевский сад света! Здесь вас ждут праздничные композиции из разноцветных огней на фоне архитектуры 17 века, настоящее буйство света и красок! А по выходным в Вилянуве можно полюбоваться вечерним музыкально-световым лазерным шоу на фасаде дворца, создающим иллюзию ожившего здания.
Завершится наша прогулка в Старом городе, где вы сможете продолжить чудесный вечер в ресторане или пабе, пробуя традиционные блюда польской кухни.
Организационные детали
Проезд на авто от Старого города до Вилянува и обратно (38 км) входит в стоимость экскурсии
Вы получите карту Варшавы и мини-путеводитель в подарок
Входной билет в Королевский Парк Света (по желанию) и напитки в кафе не включены в стоимость
Советуем взять с собой фотоаппарат с функцией ночной съемки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4114 туристов
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время читать дальшеуменьшить
первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Андела
Яна очень интересно,красочно показала Рождественскую Варшаву, экскурсия получилась очень душевная,такая знаете, как будто прослушали звон колокольчика, рекомендуем хорошая фирма и очень хороший экскурсовод. ❤️❤️❤️❤️❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Экскурсия была замечательной. Я очень много узнала о истории Варшавы, посмотрела праздничное убранство города, великолепные световые шоу. Всё очень понравилось, время пролетело незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Большое спасибо нашему гиду Яне за отлично проведенное время. Варшава -прекрасный город, а праздничный наряд создает настоящую сказку. Яна-замечательный, очень много знающий и бесконечно влюбленный в Польшу и ее историю человек. Наша прогулка по Варшаве пролетела незаметно,мы узнали очень много интересного, успели поговорить об истории от далекой до современной, насладиться ароматным горячим шоколадом,посмотреть потрясающе украшенный множеством огней, дворец Вилянув.
Вам был полезен этот отзыв?
R
Ruslan
Очень приятный и отзывчивый экскурсовод. Экскурсия по очень красивым местам, жалко была в последний день, только после нее поняли, сколько интересных мест в Варшаве, а до этого не могли понять читать дальшеуменьшить
что за город, просто ходили по одной улице и все🤦🏻♂️ Яна рассказывала очень интересные факты, отвечала на наши вопросы, практически по любым вопросам, видно что человек любит свой город! Супер, спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Варшава - удивительный город, с трагической судьбой, но очень доброжелательный и прекрасный. Благодаря Яне мы ощутили ту невероятную атмосферу Рождества, за которой, собственно и ехали. Отличная экскурсия, 4 часа пролетели быстро, легко, познавательно и вкусно. Спасибо большое за подаренные впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Варшавы
Похожие экскурсии на «Магия рождественской Варшавы»