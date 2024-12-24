8 отзывов оставили туристы

С наступлением зимы Варшава превращается в сказочный город. Огромная ёлка на Замковой площади, рождественские вертепы в храмах и яркие огни Вилянува создают волшебную атмосферу. На рождественском базаре можно попробовать горячий шоколад и традиционное вино. Прогулка по Старому городу завершится в уютном кафе, где вы сможете отдохнуть и согреться. Не упустите шанс увидеть Варшаву в её праздничном убранстве

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по рождественской столице

Вы пройдете по самым праздничным уголкам Варшавы, по пути знакомясь с историей и достопримечательностями столицы. Прогулка начнется на Замковой площади, где вы полюбуетесь огромной ёлкой, сияющей множеством огней, и заснеженным Королевским замком. По Краковскому предместью мы пройдем к Золотой карете по аллее с десятками светящихся деревьев. Заглянем в красивейшие храмы, в которых по средневековой традиции стоят рождественские вертепы. А по пути я расскажу вам несколько легенд Варшавы, которые прекрасно впишутся в сказочную атмосферу нашей прогулки!

Варшава с запахом шоколада

Пришло время отдохнуть и погреться в одном уютном варшавском кафе. Среди варшавян это место знаменито своим вкуснейшим горячим шоколадом, который вы непременно продегустируете! Здесь же можно купить польский шоколад и конфеты в красивых праздничных упаковках для себя или в подарок своим близким.

Рождественские рынки

С приближением Рождества в городе открывается праздничный базар, который мы также обязательно посетим! Здесь вы найдете различные вкусности из разных регионов Польши, традиционные польские сувениры, а также украшения и изделия ручной работы. А после отправимся на Старый Рынок, где вы согреетесь традиционным горячим вином!

Огни королевского парка Вилянув

Заглянув в Новый город, где стоит еще одна красавица-ёлка, мы отправимся в Вилянув — роскошный дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко, который с наступлением зимы превращается в настоящий Королевский сад света! Здесь вас ждут праздничные композиции из разноцветных огней на фоне архитектуры 17 века, настоящее буйство света и красок! А по выходным в Вилянуве можно полюбоваться вечерним музыкально-световым лазерным шоу на фасаде дворца, создающим иллюзию ожившего здания.

Завершится наша прогулка в Старом городе, где вы сможете продолжить чудесный вечер в ресторане или пабе, пробуя традиционные блюда польской кухни.

Организационные детали