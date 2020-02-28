8 отзывов оставили туристы

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Магия рождественской Варшавы

Прогулка по зимней столице с ароматом горячего шоколада и атмосферой волшебства!

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8 отзывов
Яна
Яна – Гид из Варшавы
С наступлением зимы Варшава наполняется сиянием разноцветных огоньков, запахом хвои и предвкушением Рождества! Предлагаю вам вместе прогуляться 👣 по сказочной столице: увидеть главную ёлку на Замковой площади, попробовать горячий шоколад и пряное вино 🍷 на рождественском базаре, поговорить о праздничных традициях поляков и заглянуть в чудесный парк 🌳 Вилянув, каждый год поражающий гостей Варшавы волшебной иллюминацией и световыми представлениями на фасаде дворца.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Магия рождественской Варшавы
Магия рождественской Варшавы

Что вас ожидает

Прогулка по рождественской столице
Вы пройдете по самым праздничным уголкам Варшавы, по пути знакомясь с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ столицы ⭐️. Прогулка 👣 начнется на Замковой площади, где вы полюбуетесь огромной ёлкой, сияющей множеством огней, и заснеженным Королевским замком. По Краковскому предместью мы пройдем к Золотой карете по аллее с десятками светящихся деревьев. Заглянем в красивейшие 🤩 храмы, в которых по средневековой традиции стоят рождественские вертепы. А по пути я расскажу вам несколько легенд Варшавы, которые прекрасно впишутся в сказочную атмосферу нашей прогулки!

Варшава с запахом шоколада
Пришло время отдохнуть и погреться в одном уютном варшавском кафе. Среди варшавян это место знаменито своим вкуснейшим горячим шоколадом, который вы непременно продегустируете! Здесь же можно купить польский шоколад и конфеты в красивых праздничных упаковках для себя или в подарок своим близким.

Рождественские рынки
С приближением Рождества в городе открывается праздничный базар, который мы также обязательно посетим! Здесь вы найдете различные вкусности из разных регионов Польши, традиционные польские сувениры 🎁, а также украшения и изделия ручной работы. А после отправимся на Старый Рынок, где вы согреетесь традиционным горячим вином!

Огни королевского парка Вилянув
Заглянув в Новый город 🏙️, где стоит еще одна красавица-ёлка, мы отправимся в Вилянув — роскошный дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко, который с наступлением зимы превращается в настоящий Королевский сад света! Здесь вас ждут праздничные композиции из разноцветных огней на фоне архитектуры 17 века, настоящее буйство света и красок! А по выходным в Вилянуве можно полюбоваться вечерним музыкально-световым лазерным шоу на фасаде дворца, создающим иллюзию ожившего здания.

Завершится наша прогулка в Старом городе, где вы сможете продолжить чудесный вечер в ресторане или пабе, пробуя традиционные блюда польской кухни 🥧.

Организационные детали

  • Проезд на авто от Старого города до Вилянува и обратно (38 км) входит в стоимость экскурсии
  • Вы получите карту Варшавы и мини-путеводитель в подарок
  • Входной билет 🎫 в Королевский Парк 🌳 Света (по желанию) и напитки в кафе не включены в стоимость
  • Советуем взять с собой фотоаппарат с функцией ночной съемки
Магия рождественской Варшавы
Магия рождественской Варшавы
Магия рождественской Варшавы
Магия рождественской Варшавы
Магия рождественской Варшавы
Магия рождественской Варшавы
Магия рождественской Варшавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.
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8 отзывов оставили туристы

28 февраля 2020
Экскурсия была захватывающая! Спасибо Яночке за прекрасно и познавательно проведённое время! Обязательно ещё вернёмся.
8 января 2019
Несмотря на холодную и ветренную погоду Яна смог сделать экскурсию интересной и захватывающей. Спасибо большое!
4 января 2019
Большое спасибо нашему гиду Яне за отлично проведенное время. Варшава -прекрасный город, а праздничный наряд создает настоящую сказку. Яна-замечательный, очень много знающий и бесконечно влюбленный в Польшу и ее историю человек. Наша прогулка по Варшаве пролетела незаметно, мы узнали очень много интересного, успели поговорить об истории от далекой до современной, насладиться ароматным горячим шоколадом, посмотреть потрясающе украшенный множеством огней, дворец Вилянув.
29 декабря 2018
Замечательно, все к месту, Яна просто супер экскурсовод, всем рекомендую, для такой экскурсии совсем не дорого.
29 декабря 2018
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. большое спасибо.
Леонид
23 декабря 2018
Отличная экскурсия, посмотрели и центр Варшавы и Вилянув. Немного замёрзли, особенно в Вилянуве, так что одевайтесь потеплее :)
Наталья
15 декабря 2018
Варшава - удивительный город, с трагической судьбой, но очень доброжелательный и прекрасный. Благодаря Яне мы ощутили ту невероятную атмосферу Рождества, за которой, собственно и ехали. Отличная экскурсия, 4 часа пролетели быстро, легко, познавательно и вкусно. Спасибо большое за подаренные впечатления!
10 января 2018
Яна, спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и увлекательно! Время пролетело незаметно. Световое шоу очень впечатлило. А горячий шоколад и горячее вино было приятным бонусом в холодную погоду. Всем рекомендую!

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