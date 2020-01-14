20 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Ключевые места Краковского предместья

Знакомиться с польской столицей вы начнете на улице Краковское предместье — главном проспекте, связывающем Старый город и современные районы. Прогулку наполнят рассказы о прошлом Королевского тракта и достопримечательностей нарядной улицы. Вы увидите старейший Варшавский университет, стоящую по соседству базилику визиток в стиле рококо, неоклассический костел Св. Анны, отели «Бристоль» и «Европейский», Академию изящных искусств и Президентский дворец с долгой историей строительства.

Возрожденный Старый город

Исторический центр Варшавы — место без преувеличения уникальное. Почти полностью разрушенный в годы Второй мировой Старый город мастерски отстроили заново на основе чертежей, фотографий и рисунков. Вы узнаете, как это было, и найдете сохранившиеся здания. По крутым узким переулкам выйдете к Королевскому замку, который вновь украшает Варшаву — здесь поговорим о выдающихся польских королях. На Рыночной площади вы очаруетесь пряничными домиками, а у оборонительной башни Барбакан узнаете об особенностях этого сооружения.

В результате вы получите полное представление об истории, архитектуре и современной жизни Варшавы.