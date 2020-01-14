20 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Первое знакомство с Варшавой

Групповая обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Группа не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на улице Крулевска
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии20 отзывов
4.85
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Варшаве
За три часа охватить все 800 лет истории 📖 Варшавы не удастся, но обещаю, что вы узнаете главное о городе. Нарядная улица Краковское предместье, ансамбли Рыночной и Замковой площадей, костел Св. Анны — по этим и другим достопримечательностям вы проследите непростой путь Варшавы и узнаете, как и чем живет столица сегодня. А еще получите полезные рекомендации: где вкусно поесть, как провести вечер и куда еще съездить в Польше.
Первое знакомство с Варшавой
Первое знакомство с Варшавой

Что вас ожидает

Ключевые места Краковского предместья
Знакомиться с польской столицей вы начнете на улице Краковское предместье — главном проспекте, связывающем Старый город и современные районы. Прогулку наполнят рассказы о прошлом Королевского тракта и достопримечательностей нарядной улицы. Вы увидите старейший Варшавский университет, стоящую по соседству базилику визиток в стиле рококо, неоклассический костел Св. Анны, отели «Бристоль» и «Европейский», Академию изящных искусств и Президентский дворец с долгой историей строительства.

Возрожденный Старый город
Исторический центр Варшавы — место без преувеличения уникальное. Почти полностью разрушенный в годы Второй мировой Старый город мастерски отстроили заново на основе чертежей, фотографий и рисунков. Вы узнаете, как это было, и найдете сохранившиеся здания. По крутым узким переулкам выйдете к Королевскому замку, который вновь украшает Варшаву — здесь поговорим о выдающихся польских королях. На Рыночной площади вы очаруетесь пряничными домиками, а у оборонительной башни Барбакан узнаете об особенностях этого сооружения.

В результате вы получите полное представление об истории, архитектуре и современной жизни Варшавы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Путешественникам, которые бронируют сразу несколько наших групповых экскурсий, предоставляется скидки: на каждую вторую экскурсию — 5%, на каждую третью — 10%, на каждую четвёртую и более — 15%.
Первое знакомство с Варшавой
Первое знакомство с Варшавой
Первое знакомство с Варшавой
Первое знакомство с Варшавой
Первое знакомство с Варшавой
Первое знакомство с Варшавой

Экскурсия проводится в пятницу в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала на улице Крулевска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

20 отзывов оставили туристы

14 января 2020
Всем привет, нам очень понравилась сама экскурсию. Гид Наталья улыбчивая, веселая очень хорошо все рассказывала, ведет экскурсию интересно, но есть одно НО!!!! Гид в этой фирме Tripster человек которого нанимают со стороны. И когда мы уточналя где встречаемся для экскурсии общались с гидом Ольгой контакты которого нам прислали при оплате аванса. Когда пришли на место встречи написали Ольге что на месте. Сообщение прочли и ответа не поступило. Проходя мимо гид Наталья спросила "вы на экскурсию со мной наверное?" Сказала название фирмы совершенно другой, мы естественно "отказались" и продолжали ждать Ольгу. В конечном итоге оказались мы все таки в списке экскурсантов у Натальи в другой фирме. Суть данной басни такова. Если вы организовываете экскурсии берете с людей деньги БУДЬТЕ ДОБРЫ и давайте точные контакты. И когда пипут что мы на месте и ждем вас ответить что будет другой гид. Было очень не приятно, однако все сгладила отличная экскурсия с Натальей.
13 января 2020
Действительно это было первое знакомство с Варшавой. Были в Варшаве первый раз. И не ошиблись в выборе экскурсии. Экскурсовод Наталья - очень грамотный и вообще приятный и доброжелательный человек. Организация экскурсии отличная. Если еще поедем в Варшаву или вообще в Польшу - то обязательно воспользуемся услугaми компании
28 декабря 2019
Отличная экскурсионная программа. Спасибо Наталье за живость, увлекательность и интересность представления информации
21 декабря 2019
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Наталье, которая прекрасно владеет материалом, очень интересно с юмором и огоньком провела с нами 3 часа. Чувствуется, что человек любит свою профессию. Наталья, СПАСИБО!
17 декабря 2019
Все понравилось. Экскурсия идеальна для тех, кто только приехал в Варшаву. Наталья интересно рассказывала, отвечала на все задаваемые ей вопросы.
30 ноября 2019
Всё было очень интересно. Спасибо Наталье, что не позволила нам замёрзнуть и провела прекрасную экскурсию!
12 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Наталья - влюблена в свою работу, рассказывает увлечённо и с задоринкой, много интересных фактов о Старом городе открывает и при этом многое запоминается! Продолжительность экскурсии 3 часа, но они пролетали незаметно! Маршрут составлен удобно. Рекомендую всем желающим, кто хочет составить представление о Старом городе, о его жителях, о памятниках и истории!
29 октября 2019
Экскурсия была интересна, но не хватило может более пикантных подробностей, более интересных фактов из прошлого или настоящего, каких-нибудь параллелей, особенно тогда, когда просто передвигались от одного пункта к другому. Но надо отдать должное знанию гидом русского языка! Думаю, все поправимо. Успехов!
12 октября 2019
Спасибо, хорошая, содержательная экскурсия, в интересной форме
21 сентября 2019
Спасибо за экскурсию отличному экскурсоводу Эве! Очень интересно, легко, с юмором, на понятном языке. Так же порекомендовала куда сходить, что поесть, как добраться до куда. Всех благ и радости!
Ещё 10 отзывов

Обзорные экскурсии в Варшаве

По улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной Варшавы
78 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Эта прогулка для тех, кто хочет познакомиться с историей, архитектурой и традициями красавицы-Варшавы, отстроенной заново после войны руками жителей всей Польши. Вы посетите любимые места варшавян, услышите местные легенды и забавные истории,пройдете по главным достопримечательностям и необычным уголкам города. И конечно, получите явки и пароли секретных кафе местных жителей, где можно попробовать вкуснейший горячий шоколад!
Ежедневная прогулка по ВаршавеЕжедневная прогулка по ВаршавеЕжедневная прогулка по Варшаве
15 за человека
2 часа
94 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Варшава — город-микс: современного и старого, сохранённого и восстановленного, классического и авангардного. И не всем он по вкусу. Наша экскурсия — возможность влюбиться в город, в котором сделать это не так просто. Вы выберете один из двух маршрутов: в любом случае, вам гарантирован интерес к богатой, но понятно рассказанной истории Варшавы; обеспечена встреча с контрастами города и всем-всем, что можно найти только в этой столице.
Варшава шаг за шагомВаршава шаг за шагомВаршава шаг за шагом
71 за экскурсию
3.5 часа
84 отзыва
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
С радостью стану вашим проводником по must-see местам Варшавы и ее прошлому. На Краковском предместье вы поймете, почему эту улицу можно назвать «историей всей Польши», а в возрожденном Старом городе послушаете легенды и окажетесь в Средневековье. Отдельной темой станет мировоззрение поляков и образ жизни варшавян. Такая познавательная первая встреча с Варшавой позволит не просто узнать, но прочувствовать изнутри город и страну.
По Варшаве на велосипеде
От 65 за экскурсию
2 часа
30 отзывов
Знакомство с городом для любителей активного отдыха
Велосипедная экскурсия по Варшаве — это отличная возможность познакомиться с городом для всех, кто любит активный отдых и владеет навыками езды на городском велосипеде.
Авто-пешеходная прогулка по ВаршавеАвто-пешеходная прогулка по ВаршавеАвто-пешеходная прогулка по Варшаве
189 за экскурсию
5 часов
32 отзыва
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Эта экскурсия для тех, кто ценит своё время, любит комфорт и хочет познакомиться со всеми ключевыми достопримечательностями Варшавы в первый день своего путешествия. За несколько часов вы проедете по главным местам столицы и прикоснетесь к её истории: увидите современные районы Варшавы и колоритный Старый город, встретите на пути средневековые укрепления и изящные королевские дворцы, узнаете о Варшавском восстании и жизни города во время войны, а также услышите истории о Марии Кюри, Фредерике Шопене и польских королевских особах.

Выбирайте и другие экскурсии в Варшаве

ПешкомМузеи и искусствоНа велосипедеНа автомобилеОбзорныеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураВсе
15 за человека
Заказать экскурсию