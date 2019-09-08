Осмотрите объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Старом городе Варшавы, знакомясь с культурой и историей города, а также повседневной жизнью горожан. Выбирайте среди разных вариантов: от 2-часового до 6-часового частного пешего тура.

Откройте для себя самое важное в Старом городе, включая Замковую площадь и Главную рыночную площадь, а также колонну Сигизмунда и костел Святой Анны. Посетите памятник героям гетто, увековечивший память восстания в Варшавском гетто в 1943 году.

В рамках 4-часового тура вы продолжите прогулку до Большого театра и осмотрите это великолепное здание. Затем посетите Саксонский сад, где вы сможете полюбоваться прекрасными видами и интересными памятниками.

В рамках 6-часового тура вы посетите Королевский замок, где с 1596 по 1795 год проживали польские монархи. После этого вы завершите тур у Дворца культуры и науки. Гид посоветует вам традиционные рестораны, кондитерские и расскажет обо всем, чем знаменита Варшава.