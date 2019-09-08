Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города

Оцените красоту Варшавы во время пешего тура по Старому городу с частным гидом

4.8
27 отзывов
Индивидуально
Оцените красоту Варшавы во время пешего тура по Старому городу с частным гидом.

Полюбуйтесь историческими и современными памятниками и музеями, такими как церковь Святого Креста и памятник героям Гетто.
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города
Варшава: частный пеший тур по главным местам Старого города

Что вы увидите 🤩

  • Замковая площадь
  • Варшавское гетто
  • Могила неизвестного солдата в Варшаве
  • Памятник героям гетто
  • Старый город, Варшава
  • Костёл Святого Креста
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите достопримечательности Варшавы во время пешего тура с гидом
  2. Послушайте увлекательные истории об истории города
  3. Полюбуйтесь великолепной архитектурой Старого города
  4. Посетите крупнейшую кирпичную церковь в мире
  5. Совершите частный тур только со своей семьей и друзьями
Осмотрите объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Старом городе Варшавы, знакомясь с культурой и историей города, а также повседневной жизнью горожан. Выбирайте среди разных вариантов: от 2-часового до 6-часового частного пешего тура.
Откройте для себя самое важное в Старом городе, включая Замковую площадь и Главную рыночную площадь, а также колонну Сигизмунда и костел Святой Анны. Посетите памятник героям гетто, увековечивший память восстания в Варшавском гетто в 1943 году.
В рамках 4-часового тура вы продолжите прогулку до Большого театра и осмотрите это великолепное здание. Затем посетите Саксонский сад, где вы сможете полюбоваться прекрасными видами и интересными памятниками.
В рамках 6-часового тура вы посетите Королевский замок, где с 1596 по 1795 год проживали польские монархи. После этого вы завершите тур у Дворца культуры и науки. Гид посоветует вам традиционные рестораны, кондитерские и расскажет обо всем, чем знаменита Варшава.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный пеший тур
  • Гид
  • Сбор у отеля в Старом городе
  • Посещение костела Святой Анны
  • Вход в Королевский замок (в рамках 6-часового тура)
  • Советы о местных ресторанах, кондитерских и пабах
Что не входит
  • Билеты в музеи (6€)
  • Сбор у отеля за пределами Старого города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание, что возможен трансфер только от отелей в старой части Варшавы
  • Участникам, которые остановились за пределами Старого города, рекомендуется спланировать проезд до места встречи при бронировании
  • Если ваш отель находится за пределами Старого города, вам будет необходимо самостоятельно добраться до места сбора у памятника Варшавскому восстанию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
6
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
8 сен 2019
(Швейцария)
Unsere Reiseleiterin hat uns - in perfektem Deutsch - die ganze Altstadt und noch etwas darüber hinaus (Grenzen zum Warschauer Ghetto) interessant und mit grossem Wissen vermittelt. Auch Hinweise zu anderen, wichtigen Sehenswürdigkeiten, wurden uns auf Nachfrage - auch spontan - gerne und ausführlich erläutert. Den Grossgruppen-Führungen sind wir natürlich auch begegnet, würden aber - gerade in der Altstadt - immer wieder die Privaten- oder Kleingruppenführen vorziehen. Alles in Allem - gelungene, kurzweilige zwei Stunden
D
28 авг 2019
(Германия)
Wir kamen am Mittag in Warschau an und hatten für 15:00 Uhr einen mehrstündigen Stadtrundgang für eine zehnköpfige Gruppe gebucht. Unser Guide (Herr Marek) begrüßte uns pünktlich am Treffpunkt, fragte uns nach besonderen Wünschen zur Führung und schon ging es los. Es war eine sehr informative Führung durch die Altstadt, die allen sehr gut gefiel. Dank der in bestem Deutsch vorgetragenen Fakten zur polnischen Geschichte und der der Stadt Warschau, erhielten wir einen guten Überblick über die Stadt, die wir in den Folgetagen dann noch genauer erkunden sollten. Wir waren begeistert von der großen Leistung, Warschau wieder aufgebaut zu haben. Unser Guide wies an vielen Stellen auf den Wiederaufbau hin und erläuterte anhand der aktuellen Bebauung die geschichtlichen Zusammenhänge. Wir waren sehr zufrieden mit der Führung, die uns allen ein tolles "Plus" an Wissen über Warschau und die polnische Geschichte ermöglichte. Nochmals ein herzliches Dankeschön an Marek!
S
20 мая 2019
(Дания)

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