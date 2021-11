Wir kamen am Mittag in Warschau an und hatten für 15:00 Uhr einen mehrstündigen Stadtrundgang für eine zehnköpfige Gruppe gebucht. Unser Guide (Herr Marek) begrüßte uns pünktlich am Treffpunkt, fragte uns nach besonderen Wünschen zur Führung und schon ging es los. Es war eine sehr informative Führung durch die Altstadt, die allen sehr gut gefiel. Dank der in bestem Deutsch vorgetragenen Fakten zur polnischen Geschichte und der der Stadt Warschau, erhielten wir einen guten Überblick über die Stadt, die wir in den Folgetagen dann noch genauer erkunden sollten. Wir waren begeistert von der großen Leistung, Warschau wieder aufgebaut zu haben. Unser Guide wies an vielen Stellen auf den Wiederaufbau hin und erläuterte anhand der aktuellen Bebauung die geschichtlichen Zusammenhänge. Wir waren sehr zufrieden mit der Führung, die uns allen ein tolles "Plus" an Wissen über Warschau und die polnische Geschichte ermöglichte. Nochmals ein herzliches Dankeschön an Marek!