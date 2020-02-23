Ежедневная пешеходная экскурсия по Варшаве

Пешеходная

5
4 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Варшаве
Ежедневная пешеходная экскурсия по Варшаве
Ежедневная пешеходная экскурсия по Варшаве
Ежедневная пешеходная экскурсия по Варшаве

Что вас ожидает 🤩

  • Лазенковский парк
  • Костел Святого Креста
  • Королевский замок
  • Собор Иоанна Крестителя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Варшава — столица Польши и один из крупных городов Европы.

Пережив множество потрясений и завоеваний, она бережно сохранила до наших дней самое ценное из каждой своей эпохи. В Варшаву едут, чтобы побродить по улочкам Старого города и живописным набережным Вислы, прогуляться по необъятному Лазенковскому парку и увидеть костел Святого Креста, где покоится сердце Шопена.

Несмотря на то, что город был разрушен почти до основания в годы Второй мировой войны, в его исторических кварталах достоверно воссозданы облик и атмосфера старины. Королевский замок, собор Иоанна Крестителя и другие знаковые здания были восстановлены по эскизам 17-18 веков.

За красоту и самобытность в начале прошлого века Варшаву называли Восточным Парижем.

Так как показать все самое важное в Варшаве за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Программа

Прогулка пройдет по Старому городу Варшавы – это самая старая часть города, внесенная в список ЮНЕСКО в 1980 году.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно. в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно. в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
23 фев 2020
Спасибо Виктории за интересную экскурсию по Варшаве! Узнали много нового и весело провели время.
Спасибо Виктории за интересную экскурсию по Варшаве! Узнали много нового и весело провели время.
Т
14 окт 2019
Замечательный гид, Павел, не только сообщил известные факты об истории Варшавы, но и дал дельные советы по питанию и шоппингу в Варшаве. Грамотная речь с юмором всегда располагает к себе. Спасибо огромное.
Замечательный гид, Павел, не только сообщил известные факты об истории Варшавы, но и дал дельные советы
I
24 июля 2019
Нам очень понравилось! Экскурсия была интересная и познавательная. Наш экскурсовод, Татьяна, очень эрудированная, интересно рассказывает. Она ответила на все наши вопросы во время экскурсии и посоветовала, что ещё посмотреть и посетить в городе. Жаль, что это единственная экскурсия по Варшаве!
И
14 мая 2019
Экскурсия знакомит с основными достопримечательностями Варшавы в необременительной форме

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