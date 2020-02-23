Варшава — столица Польши и один из крупных городов Европы.

Пережив множество потрясений и завоеваний, она бережно сохранила до наших дней самое ценное из каждой своей эпохи. В Варшаву едут, чтобы побродить по улочкам Старого города и живописным набережным Вислы, прогуляться по необъятному Лазенковскому парку и увидеть костел Святого Креста, где покоится сердце Шопена.

Несмотря на то, что город был разрушен почти до основания в годы Второй мировой войны, в его исторических кварталах достоверно воссозданы облик и атмосфера старины. Королевский замок, собор Иоанна Крестителя и другие знаковые здания были восстановлены по эскизам 17-18 веков.

За красоту и самобытность в начале прошлого века Варшаву называли Восточным Парижем.

Так как показать все самое важное в Варшаве за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.