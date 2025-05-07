Путешествие для тех, кто хочет открыть неизведанную Португалию. Начните с грандиозной статуи Христа, откуда открывается потрясающий вид на Лиссабон.
Продолжите в средневековом замке Сесимбры, где можно прогуляться вдоль древних стен и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Величественная статуя Христа
- 🏰 Средневековый замок Сесимбры
- 🌊 Величественный мыс Кабо Эспичел
- 🚗 Комфортное путешествие на электромобиле
- 📚 Подарочные гиды по Лиссабону
Что можно увидеть
- Статуя Христа
- Замок Сесимбры
- Кабо Эспичел
Описание экскурсии
Статуя Христа (Cristo Rei) — величественный монумент высотой 110 метров на берегу реки Тежу. Отсюда открывается панорамный вид на Лиссабон, мост 25 апреля и Атлантический океан. Это идеальное место, чтобы начать путешествие.
Замок Сесимбры (Castelo de Sesimbra) — старинная крепость, построенная во времена Реконкисты. Здесь мы прогуляемся вдоль древних стен, полюбуемся видом на рыбацкий городок Сесимбра и Атлантическое побережье, а также поговорим о стратегической важности этого места в обороне Португалии от мавров и пиратов.
Кабо Эспичел (Cabo Espichel) — один из самых драматичных мысов Португалии. Здесь вас ждут старинный монастырь (Santuario de Nossa Senhora do Cabo), таинственные следы динозавров на скалах и бескрайние океанские просторы.
Во время поездки мы обсудим:
- Христианство в Португалии и культ статуи Христа: почему и как была построена статуя Христу-Царю в Алмаде, как она связана с бразильской статуей Христа-Искупителя в Рио и какое значение католицизм имеет для португальцев
- Эпоху Средневековья и войну за независимость: в замке Сесимбры поговорим о мавританском наследии, Реконкисте и роли этого региона в защите южных границ Португалии. Также обсудим, как мореплавание и торговля повлияли на экономику этого небольшого, но гордого города
- Легенды Кабо Эспичел и тайны следов динозавров
- Жизнь португальцев у океана: как океан формировал образ жизни местных жителей — от рыболовецких традиций Сесимбры до экспедиций великих мореплавателей
Организационные детали
- Возрастное ограничение: 12+
- Экскурсия возможна в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке
- Путешествие проходит на электромобиле Mercedes EQA 250+ с остановками для прогулок, фотографий и обзора достопримечательностей
Что включено:
- Трансфер и платные дороги, проезд через мост 25 Апреля
- Услуги гида
- Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду
Что не включено:
- Питание
- Подъём на лифте на самый верх статуи Христа — €8 (по желанию, так как вход на смотровую площадку на территории — бесплатный)
в понедельник и вторник в 10:00, в среду и четверг в 14:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и четверг в 14:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Наталья
7 мая 2025
Бывают хорошие гиды, они открывают город с новой стороны, с той куда ты сам не заглянешь ни с одним путеводителем. Показывают интересные места, становятся проводниками между туристом и той местностью
