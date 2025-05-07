Путешествие для тех, кто хочет открыть неизведанную Португалию. Начните с грандиозной статуи Христа, откуда открывается потрясающий вид на Лиссабон.Продолжите в средневековом замке Сесимбры, где можно прогуляться вдоль древних стен и

узнать о стратегической важности крепости. Завершите поездку на величественном мысе Кабо Эспичел, где старинный монастырь и следы динозавров создают атмосферу загадочности. Это уникальная возможность увидеть страну без суеты и в уютной компании

Описание экскурсии

Статуя Христа (Cristo Rei) — величественный монумент высотой 110 метров на берегу реки Тежу. Отсюда открывается панорамный вид на Лиссабон, мост 25 апреля и Атлантический океан. Это идеальное место, чтобы начать путешествие.

Замок Сесимбры (Castelo de Sesimbra) — старинная крепость, построенная во времена Реконкисты. Здесь мы прогуляемся вдоль древних стен, полюбуемся видом на рыбацкий городок Сесимбра и Атлантическое побережье, а также поговорим о стратегической важности этого места в обороне Португалии от мавров и пиратов.

Кабо Эспичел (Cabo Espichel) — один из самых драматичных мысов Португалии. Здесь вас ждут старинный монастырь (Santuario de Nossa Senhora do Cabo), таинственные следы динозавров на скалах и бескрайние океанские просторы.

Во время поездки мы обсудим:

Христианство в Португалии и культ статуи Христа: почему и как была построена статуя Христу-Царю в Алмаде, как она связана с бразильской статуей Христа-Искупителя в Рио и какое значение католицизм имеет для португальцев

почему и как была построена статуя Христу-Царю в Алмаде, как она связана с бразильской статуей Христа-Искупителя в Рио и какое значение католицизм имеет для португальцев Эпоху Средневековья и войну за независимость: в замке Сесимбры поговорим о мавританском наследии, Реконкисте и роли этого региона в защите южных границ Португалии. Также обсудим, как мореплавание и торговля повлияли на экономику этого небольшого, но гордого города

в замке Сесимбры поговорим о мавританском наследии, Реконкисте и роли этого региона в защите южных границ Португалии. Также обсудим, как мореплавание и торговля повлияли на экономику этого небольшого, но гордого города Легенды Кабо Эспичел и тайны следов динозавров

и тайны следов динозавров Жизнь португальцев у океана: как океан формировал образ жизни местных жителей — от рыболовецких традиций Сесимбры до экспедиций великих мореплавателей

Организационные детали

Возрастное ограничение: 12+

Экскурсия возможна в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке

Путешествие проходит на электромобиле Mercedes EQA 250+ с остановками для прогулок, фотографий и обзора достопримечательностей

Что включено:

Трансфер и платные дороги, проезд через мост 25 Апреля

Услуги гида

Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду

Что не включено: