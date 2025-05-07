Мои заказы

Из Лиссабона - по нетуристическим местам Португалии

Погрузитесь в историю Лиссабона: статуя Христа, замок Сесимбры и Кабо Эспичел. Панорамные виды и древние легенды ждут вас
Путешествие для тех, кто хочет открыть неизведанную Португалию. Начните с грандиозной статуи Христа, откуда открывается потрясающий вид на Лиссабон.

Продолжите в средневековом замке Сесимбры, где можно прогуляться вдоль древних стен и
узнать о стратегической важности крепости.

Завершите поездку на величественном мысе Кабо Эспичел, где старинный монастырь и следы динозавров создают атмосферу загадочности. Это уникальная возможность увидеть страну без суеты и в уютной компании

1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Величественная статуя Христа
  • 🏰 Средневековый замок Сесимбры
  • 🌊 Величественный мыс Кабо Эспичел
  • 🚗 Комфортное путешествие на электромобиле
  • 📚 Подарочные гиды по Лиссабону
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 08:00, 10:00

Что можно увидеть

  • Статуя Христа
  • Замок Сесимбры
  • Кабо Эспичел

Описание экскурсии

Статуя Христа (Cristo Rei) — величественный монумент высотой 110 метров на берегу реки Тежу. Отсюда открывается панорамный вид на Лиссабон, мост 25 апреля и Атлантический океан. Это идеальное место, чтобы начать путешествие.

Замок Сесимбры (Castelo de Sesimbra) — старинная крепость, построенная во времена Реконкисты. Здесь мы прогуляемся вдоль древних стен, полюбуемся видом на рыбацкий городок Сесимбра и Атлантическое побережье, а также поговорим о стратегической важности этого места в обороне Португалии от мавров и пиратов.

Кабо Эспичел (Cabo Espichel) — один из самых драматичных мысов Португалии. Здесь вас ждут старинный монастырь (Santuario de Nossa Senhora do Cabo), таинственные следы динозавров на скалах и бескрайние океанские просторы.

Во время поездки мы обсудим:

  • Христианство в Португалии и культ статуи Христа: почему и как была построена статуя Христу-Царю в Алмаде, как она связана с бразильской статуей Христа-Искупителя в Рио и какое значение католицизм имеет для португальцев
  • Эпоху Средневековья и войну за независимость: в замке Сесимбры поговорим о мавританском наследии, Реконкисте и роли этого региона в защите южных границ Португалии. Также обсудим, как мореплавание и торговля повлияли на экономику этого небольшого, но гордого города
  • Легенды Кабо Эспичел и тайны следов динозавров
  • Жизнь португальцев у океана: как океан формировал образ жизни местных жителей — от рыболовецких традиций Сесимбры до экспедиций великих мореплавателей

Организационные детали

  • Возрастное ограничение: 12+
  • Экскурсия возможна в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке
  • Путешествие проходит на электромобиле Mercedes EQA 250+ с остановками для прогулок, фотографий и обзора достопримечательностей

Что включено:

  • Трансфер и платные дороги, проезд через мост 25 Апреля
  • Услуги гида
  • Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду

Что не включено:

  • Питание
  • Подъём на лифте на самый верх статуи Христа — €8 (по желанию, так как вход на смотровую площадку на территории — бесплатный)

в понедельник и вторник в 10:00, в среду и четверг в 14:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и четверг в 14:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1
4
3
2
1
Наталья
Наталья
7 мая 2025
Бывают хорошие гиды, они открывают город с новой стороны, с той куда ты сам не заглянешь ни с одним путеводителем. Показывают интересные места, становятся проводниками между туристом и той местностью
которую они знают. И вот ты довольный уезжаешь с новыми знаниями.
А бывают другие.
Те, кто показывает душу места, и ты уже не турист, а путешественник.
Когда после экскурсии, ты готов покупать билеты снова в Португалию, так как ты еще не все посмотрел и не везде был.
Дмитрий тот самый, свой человек в Португалии, который кажется знает о ней все, но при этом понимает, когда вам не нужно знать о всех королях и все даты, и сопровождает вас по португальской истории в вашем темпе.
Такие гиды, как жемчужины, и найти их большое везение.

Входит в следующие категории Лиссабона

