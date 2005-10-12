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Кашкайш - мыс Рока - Синтра, Замок Пена и Кинта де Регалейра (индивидуально)

5
12 отзывов
Олег С.
Олег С. – Гид из Лиссабона
Знаете ли вы, где собирались шпионы во времена Второй мировой, где находится диснеевский замок 🏰 Спящей Красавицы и где можно возродить свою душу? Отправляйтесь на восьмичасовую экскурсию ⛳ по городам Кашкайш и Синтра, чтобы найти ответы на эти вопросы.

А после окажетесь в самой западной точке Европы, чтобы увидеть край света.

В перерывах попробуем португальский кофе и съедим знаменитые пирожные кейжадаш.

Перемещаться между городами будем на машине, запланированные маршруты по городу пройдем пешком.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €350 за экскурсию

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Кашкайш - мыс Рока - Синтра, Замок Пена и Кинта де Регалейра (индивидуально)
Кашкайш - мыс Рока - Синтра, Замок Пена и Кинта де Регалейра (индивидуально)

Что вы увидите

  • Вы посетите:
  • Синтра
  • Кашкайш
  • Эшторил
  • Пасть дьявола
  • Мыс Рока
  • Дворец Пена
  • Поместье Регалейра
  • Пляж Гинша
Этот тур разработан для тех, кто не хочет ограничивать себя рамками столичной жизни Лиссабона, но хочет получить максимум различных эмоций и впечатлений за один день.
Выпив с утра чашку ароматного кофе по старинной португальской традиции, мы выедем за пределы столицы ⭐️ в курортную зону городов Эшторил и Кашкаиш, которые в течение многих веков и по сей день привлекают большое количество королевских семей, знати и знаменитостей, и не только. Открою вам секрет: благодаря нейтральной позиции во время Второй Мировой Войны, Португалия стала местом встречи шпионов различных стран, которые за уютными столиками Казино Эшторил плели интриги и выдавали строжайшие секреты противостоящих стран, исключением не стал и Душко Попов, прототип знаменитого Джеймса Бонда.
Вдоль океана, мимо пестрых рыбацких лодочек и роскошных яхт, наш путь лежит к Пасти Дьявола с пугающими и одновременно завораживающими видами с утеса; вдоль отвесных обрывов, мимо португальской «Рублевки» к живописному пляжу Гиншу; по заповедной зоне к скалистому мысу Рока, самой Западной точке Континентальной Европы.
Побывав на «краю земли», мы отправимся в сказку – город 🏙️ Синтра, бывшую резиденцию португальских королей, а ныне объект всемирного наследия «ЮНЕСКО». «Жемчужина», «Земной рай» - многими поэтами воспет этот город с дворцами, усадьбами и мавританской крепостью, окруженный роскошными садами с обширной коллекцией экзотических деревьев и растений.
Обязательно посетим дворец Пена, построенный в конце XIX в. принцем Фердинандом Саксен-Кобург-Готским, который хотел подарить своей жене, португальской королеве Марии II, сказку и подарил дворец Спящей Красавицы из Диснейленда.
Затем мы посетим поместье Регалейра, которое манит своей загадочностью вместе с лабиринтом подземных ходов, гротами и водопадами, и впечатляет перевернутой башней под землей, «Колодцем Начинаний», куда нужно спустится ради возрождения души.
Сладкоежки также могут попробовать традиционные пирожные города Синтра в магазине, история 📖 которого насчитывает 155 лет: сдобные треугольнички с миндалем и корзиночки с сыром и корицей.
Экскурсия автомобильно-пешеходная. Продолжительность экскурсии: 8 часов
Что входит
  • Гид
  • Автомобиль бизнес класса с водителем
  • Начало тура от места заказчика
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Кашкайш - мыс Рока - Синтра, Замок Пена и Кинта де Регалейра (индивидуально)
Кашкайш - мыс Рока - Синтра, Замок Пена и Кинта де Регалейра (индивидуально)
Кашкайш - мыс Рока - Синтра, Замок Пена и Кинта де Регалейра (индивидуально)
Кашкайш - мыс Рока - Синтра, Замок Пена и Кинта де Регалейра (индивидуально)
Кашкайш - мыс Рока - Синтра, Замок Пена и Кинта де Регалейра (индивидуально)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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12 отзывов оставили туристы

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