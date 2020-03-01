Олег проводит ещё 8 экскурсий

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Лиссабон — знакомство c городом

Посетить самые интересные районы города и увидеть его с высоты птичьего полета

Олег
Задать вопрос
Олег – экскурсионное агентство
Вы прогуляетесь по главным кварталам, площадям и смотровым площадкам одной из старейших столиц Европы.

Лиссабон — город контрастов, полный шарма и тайн, которые я вам обязательно открою! Вы посетите старинные районы Байша, Шиаду и Алфама, подниметесь на смотровые площадки Порташ-ду-Сол и Санта Лузия и попробуете знаменитый вишневый ликер.

Я расскажу об истории и традициях Лиссабона, а также дам полезные советы: что попробовать из местных блюд, где выпить кофе и чем заняться вечером.
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Rossio
Забронировать экскурсию
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом

Что вас ожидает

Лиссабон сквозь века
Экскурсия начнется в самом сердце Лиссабона – на площади Россиу в центральном районе Байша. Я расскажу трагическую историю португальской столицы, пострадавшей от разрушительного землетрясения 1775 года, и поясню, как катастрофа повлияла на современную архитектуру. Вы увидите самые значительные места исторической части города: Кафедральный собор, площадь Коммерции, церковь Святого Антония, лифт Санта Жушта. Далее посетите «элегантный» холм, на котором расположен богемный квартал Шиаду. Здесь рестораны высокой кухни соседствуют с художественными галереями, маленькими лавочками с антиквариатом и театрами.

На трамвае в Алфаму!
Вы прокатитесь на знаменитом трамвае № 28, который привезет вас в Алфаму, старейший и живописнейший квартал города, знаменитый лабиринтом узеньких улочек и кафельными фасадами. Все соседи здесь знают друг друга, дети весело играют на улице, а в воздухе витает запах сардин. Я расскажу, как местные жители проводят обычные дни и вечера: куда ходят пить кофе, обедать и ужинать, где предпочитают совершать покупки. Вы узнаете о традиционных португальских блюдах и напитках, которые стоит попробовать в Лиссабоне. А еще я порекомендую, как провести свободное время в городе, куда пойти и чем заняться.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Стоимость экскурсии для 4-6 человек — 100 евро.
  • В стоимость экскурсии не включен проезд на трамвае. Разовый билет у водителя — 2,90 евро. C проездным документом (zaping card или Lisbon card) — 1,30 евро.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом
Лиссабон — знакомство c городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Rossio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
Напишите мне

Олег проводит ещё 8 экскурсий

Золотое кольцо ПортугалииЗолотое кольцо ПортугалииЗолотое кольцо Португалии
90 за человека
9 часов
21 отзыв
Следы Средних веков и романтика провинции в поездке по маршруту Обидуш — Алкобаса — Баталья — Фатима
Вас ждёт большое и насыщенное разнообразными темами путешествие по окрестностям Лиссабона. Вы побываете в Обидуше — городке с открытки, который словно совсем не изменился с 13 века. Узнаете печальную историю любви в монастыре Алкобасы. Изучите позднеготический монастырь в Баталье и заглянете в Фатиму — город-свидетель божественного чуда, а также сфотографируете огромные волны в Назаре.
Групповой тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс РокаГрупповой тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс РокаГрупповой тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
80 за человека
8 часов
42 отзыва
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Это путешествие позволит вам за один день побывать в самых примечательных уголках окрестностей Лиссабона. Вы прокатитесь вдоль побережья океана к жемчужинам Лиссабонской Ривьеры — Кашкаишу и Эшторилу, которые пользовались популярностью как у португальской знати, так и у европейских шпионов. Окажетесь на «краю свете», взглянув на Атлантику с мыса Рока, посетите роскошный дворец Пена и проникнете в тайны поместья Регалейра. А после вознаградите себя вкуснейшими пирожными Синтры!
Мыс Рока — вечер на краю мираМыс Рока — вечер на краю мираМыс Рока — вечер на краю мира
От 120 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Отправьтесь на встречу с могучим Атлантическим океаном! Обещаю сделать ее запоминающейся: вы попадете на мыс Рока в самое красивое время — на закате — и полюбуетесь этим местом с бокалом знаменитого зеленого вина. А по дороге узнаете главное о прошлом величии Португалии и современной жизни страны, услышите полезные советы для своего путешествия, заглянете в ущелье «Пасть дьявола» и найдете дом из сказки.
Путешествие из Лиссабона в ПортуПутешествие из Лиссабона в ПортуПутешествие из Лиссабона в Порту
От 600 за экскурсию
12 часов
1 отзыв
Провести день в Северной столице Португалии, узнать её историю и очароваться красками
Если Португалия в ваших мечтах — это красочные фасады с плиткой азулежу, убегающие вверх извилистые улочки и насыщенные яркие цвета, то вам непременно стоит съездить в Порту! Даже за один день этот город очарует пейзажами и старинными достопримечательностями. Вы полюбуетесь разноцветным кварталом Рибейра, взглянете на город с высоты башни Клеригуш и ажурного моста Луиша I, а также попробуете настоящий португальский портвейн на его родной земле.
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробоватьВсё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробоватьВсё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
45 за человека
4 часа
12 отзывов
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет посмотреть на Лиссабон глазами местных жителей и на 4 часа погрузиться в историю португальской столицы. Приготовьтесь осмотреть город с лучших панорамных точек, пройти по лабиринтам Алфамы и Байши среди домов, покрытых плиткой азулежу. Увидеть впечатляющий монастырь Жеронимуш, отыскать следы первооткрывателей и попробовать традиционные португальские пирожные. Я не буду пересказывать вам факты из Википедии, но помогу почувствовать атмосферу города и рассмотреть его характерные уголки.
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс РокаИндивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс РокаИндивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
390 за экскурсию
8 часов
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Это путешествие позволит вам за один день побывать в самых примечательных уголках окрестностей Лиссабона. Вы прокатитесь вдоль побережья океана к жемчужинам Лиссабонской Ривьеры — Кашкаишу и Эшторилу, которые пользовались популярностью как у португальской знати, так и у европейских шпионов. Окажетесь на «краю свете», взглянув на Атлантику с мыса Рока, посетите роскошный дворец Пена и проникнете в тайны поместья Регалейра. А после вознаградите себя вкуснейшими пирожными Синтры!
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
45 за трансфер
1 час
Безопасно, быстро, надежно и с гарантией добраться из аэропорта в отель
Трансфер из аэропорта Лиссабона с русскоговорящим водителем — это комфорт и сэкономленное время. Вам не нужно ждать очередь на такси в новом городе. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой, поможем с багажом и доставим на новом комфортабельном автомобиле по указанному адресу за фиксированную цену.
Португальский ужин под звуки фадуПортугальский ужин под звуки фадуПортугальский ужин под звуки фаду
От 160 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Погрузиться в атмосферу традиционного романса и попробовать лучшие блюда местной кухни
В ароматах местной кухни и звуках португальского романса скрываются, пожалуй, самые колоритные грани Лиссабона. Предлагаем вам отправиться на ужин в уютный ресторан, чтобы попробовать вкуснейшие закуски и традиционные рыбные блюда Португалии, слушая самых уважаемых исполнителей фаду в городе. Вы не только проведете вечер в потрясающей атмосфере, но и получите опыт, который поможет понять душу самого Лиссабона.

Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
290 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
67 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
77 за экскурсию
2.5 часа
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
От 65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе