Олег проводит ещё 8 экскурсий

Прогулка по Лиссабону - это путешествие через века, начиная с площади Россиу в Байше. История города, пережившего землетрясение 1775 года, откроется перед вами. Вы увидите Кафедральный собор, площадь Коммерции и

лифт Санта Жушта. Затем трамвай № 28 доставит вас в Алфаму, где узкие улочки и запах сардин создают неповторимую атмосферу. Экскурсия завершится на смотровых площадках Порташ-ду-Сол и Санта Лузия, откуда открываются захватывающие виды на город

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Лиссабона - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В эти месяцы город оживает, предлагая множество мероприятий и фестивалей. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, туристов меньше, но это время идеально для спокойных прогулок и посещения музеев.

Сейчас август — это идеальное время.