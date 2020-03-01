Олег проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Лиссабон сквозь века

Экскурсия начнется в самом сердце Лиссабона – на площади Россиу в центральном районе Байша. Я расскажу трагическую историю португальской столицы, пострадавшей от разрушительного землетрясения 1775 года, и поясню, как катастрофа повлияла на современную архитектуру. Вы увидите самые значительные места исторической части города: Кафедральный собор, площадь Коммерции, церковь Святого Антония, лифт Санта Жушта. Далее посетите «элегантный» холм, на котором расположен богемный квартал Шиаду. Здесь рестораны высокой кухни соседствуют с художественными галереями, маленькими лавочками с антиквариатом и театрами.

На трамвае в Алфаму!

Вы прокатитесь на знаменитом трамвае № 28, который привезет вас в Алфаму, старейший и живописнейший квартал города, знаменитый лабиринтом узеньких улочек и кафельными фасадами. Все соседи здесь знают друг друга, дети весело играют на улице, а в воздухе витает запах сардин. Я расскажу, как местные жители проводят обычные дни и вечера: куда ходят пить кофе, обедать и ужинать, где предпочитают совершать покупки. Вы узнаете о традиционных португальских блюдах и напитках, которые стоит попробовать в Лиссабоне. А еще я порекомендую, как провести свободное время в городе, куда пойти и чем заняться.