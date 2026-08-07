Олег проводит ещё 8 экскурсий

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Лиссабон - знакомство c городом

Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, путешествуя сквозь века и наслаждаясь его историей и культурой
Прогулка по Лиссабону - это путешествие через века, начиная с площади Россиу в Байше. История города, пережившего землетрясение 1775 года, откроется перед вами. Вы увидите Кафедральный собор, площадь Коммерции и
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лифт Санта Жушта.

Затем трамвай № 28 доставит вас в Алфаму, где узкие улочки и запах сардин создают неповторимую атмосферу.

Экскурсия завершится на смотровых площадках Порташ-ду-Сол и Санта Лузия, откуда открываются захватывающие виды на город

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Прогулка по историческим кварталам
  • 🚋 Поездка на знаменитом трамвае № 28
  • 🍒 Дегустация вишневого ликера
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 📸 Захватывающие виды со смотровых площадок
  • 🗺️ Полезные советы по местной кухне

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Лиссабона - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В эти месяцы город оживает, предлагая множество мероприятий и фестивалей. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, туристов меньше, но это время идеально для спокойных прогулок и посещения музеев.
Сейчас август — это идеальное время.
Лиссабон - знакомство c городом
Лиссабон - знакомство c городом
Лиссабон - знакомство c городом

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Площадь Коммерции
  • Лифт Санта Жушта
  • Порташ-ду-Сол
  • Санта Лузия

Описание экскурсии

Лиссабон сквозь века

Экскурсия начнется в самом сердце Лиссабона – на площади Россиу в центральном районе Байша. Я расскажу трагическую историю португальской столицы, пострадавшей от разрушительного землетрясения 1775 года, и поясню, как катастрофа повлияла на современную архитектуру. Вы увидите самые значительные места исторической части города: Кафедральный собор, площадь Коммерции, церковь Святого Антония, лифт Санта Жушта. Далее посетите «элегантный» холм, на котором расположен богемный квартал Шиаду. Здесь рестораны высокой кухни соседствуют с художественными галереями, маленькими лавочками с антиквариатом и театрами.

На трамвае в Алфаму!

Вы прокатитесь на знаменитом трамвае № 28, который привезет вас в Алфаму, старейший и живописнейший квартал города, знаменитый лабиринтом узеньких улочек и кафельными фасадами. Все соседи здесь знают друг друга, дети весело играют на улице, а в воздухе витает запах сардин. Я расскажу, как местные жители проводят обычные дни и вечера: куда ходят пить кофе, обедать и ужинать, где предпочитают совершать покупки. Вы узнаете о традиционных португальских блюдах и напитках, которые стоит попробовать в Лиссабоне. А еще я порекомендую, как провести свободное время в городе, куда пойти и чем заняться.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Стоимость экскурсии для 4 человек и более уточняйте в переписке с гидом
  • В стоимость экскурсии не включен проезд на трамвае. Разовый билет у водителя — 2,90 евро. C проездным документом (zaping card или Lisbon card) — 1,30 евро.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Rossio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — Организатор в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 843 туристов
Мы не просто гиды, скорее ваши друзья в Португалии. Наша миссия — передать любовь к этой стране, её культуре, истории и природе в лёгкой и непринуждённой форме. У нас нет случайных
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людей. Гиды живут здесь уже много лет, имеют профильное образование и большой опыт в туризме. Одни пишут книги о Португалии или научные статьи, другие получают удовольствие, когда приводят новых членов в наш «клуб любителей Португалии». Как сказал один коллега: «Для меня это не работа, а отдых, при котором я постоянно путешествую по стране с интересными людьми». Мы понимаем: то, что увлекает одних путешественников, может не подойти другим. Поэтому для каждого подбираем гида, который максимально соответствует интересам. Так экскурсии получаются индивидуальными и адаптируются под группу, обстановку и даже погоду. А ещё мы поможем с выбором отеля и ресторана, встретим в аэропорту и поддержим на всём пути. Большинство путешественников возвращаются к нам снова или рекомендуют друзьям — и это главная награда!

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