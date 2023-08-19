3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по королевским покоям и чудесам Лиссабона
Посетите дворец Ажуда и узнайте о последней королеве Португалии. Насладитесь беленьскими пирожными и откройте для себя два из семи чудес страны
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Роскошные интерьеры дворца Ажуда и жизнь королевской семьи
Прогулка по Лиссабону, где вас ждут дворец Ажуда, монастырь Жеронимуш и башня Белен. Узнайте о мореплавателях и попробуйте знаменитые пирожные
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
17 дек в 10:30
18 дек в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Тайны португальских дворцов
Посетить три королевских резиденции и узнать об их венценосных обитателях
Начало: В районе площади Marques Pombal
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
10 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€125 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNataliia19 августа 2023Прекрасно подан материал, логично продуман маршрут. Огромное отдельное спасибо Оксане за оперативность (заказала экскурсию за 12часов до встречи).
- YYulia30 июля 2022Отличная экскурсия
- ДДарья22 апреля 2022Очень понравилось!
- ССветлана19 апреля 2022Это был чудесный день! Юлия-великолепный рассказчик и очень позитивный человек. Через 5 минут у нас возникло ощущение, что мы знакомы всю жизнь. Мы
- ИИрина12 мая 2019Все было отлично на высоком уровне!!!
- ссергей14 апреля 2019Хорошо спланированный маршрут экскурсии. Очень интересный, не перегруженный рассказ Оксаны, оставил хорошее впечатление от экскурсии и гида. .
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Дворец Ажуда»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в декабре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Дворец Ажуда" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 150. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дворец Ажуда», 12 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль