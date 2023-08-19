Экскурсии по дворцу Ажуда

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Ажуда» в Лиссабоне на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Чудеса и роскошь района Белень
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по королевским покоям и чудесам Лиссабона
Посетите дворец Ажуда и узнайте о последней королеве Португалии. Насладитесь беленьскими пирожными и откройте для себя два из семи чудес страны
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Имперский Лиссабон
Пешая
7 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Роскошные интерьеры дворца Ажуда и жизнь королевской семьи
Прогулка по Лиссабону, где вас ждут дворец Ажуда, монастырь Жеронимуш и башня Белен. Узнайте о мореплавателях и попробуйте знаменитые пирожные
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
17 дек в 10:30
18 дек в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Тайны португальских дворцов
На машине
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Тайны португальских дворцов
Посетить три королевских резиденции и узнать об их венценосных обитателях
Начало: В районе площади Marques Pombal
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
10 дек в 10:00
13 дек в 10:00
125 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nataliia
    19 августа 2023
    Чудеса и роскошь района Белень
    Прекрасно подан материал, логично продуман маршрут. Огромное отдельное спасибо Оксане за оперативность (заказала экскурсию за 12часов до встречи).
  • Y
    Yulia
    30 июля 2022
    Имперский Лиссабон
    Отличная экскурсия
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2022
    Имперский Лиссабон
    Очень понравилось!
  • С
    Светлана
    19 апреля 2022
    Имперский Лиссабон
    Это был чудесный день! Юлия-великолепный рассказчик и очень позитивный человек. Через 5 минут у нас возникло ощущение, что мы знакомы всю жизнь. Мы
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    получили много интересной информации, она была подана ярко, увлекательно и непринужденно. Ровно столько, сколько надо знать, чтобы влюбиться в эту чудесную страну с первого дня. А еще Юлия дала нам много практических советов, которые очень помогли нам во время пребывания в Лиссабоне. Огромное спасибо! Однозначно рекомендуем.

  • И
    Ирина
    12 мая 2019
    Чудеса и роскошь района Белень
    Все было отлично на высоком уровне!!!
  • с
    сергей
    14 апреля 2019
    Чудеса и роскошь района Белень
    Хорошо спланированный маршрут экскурсии. Очень интересный, не перегруженный рассказ Оксаны, оставил хорошее впечатление от экскурсии и гида. .

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Дворец Ажуда»

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  6. Площадь Реставраторов
  7. Район Байша
  8. Площадь Россио
  9. Площадь Фигейра
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в декабре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Дворец Ажуда" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 150. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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