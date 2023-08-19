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Это был чудесный день! Юлия-великолепный рассказчик и очень позитивный человек. Через 5 минут у нас возникло ощущение, что мы знакомы всю жизнь. Мы